In occasione della Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Confindustria e Museimpresa: un incontro dedicato alla scoperta dell’identità e dei valori che hanno accompagnato lo sviluppo del Gruppo Würth e di Würth Italia nel tempo

Venerdì 20 novembre 2026 alle ore 11.00, l’Art Forum Würth Capena partecipa alla venticinquesima Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria e Museimpresa, dedicata quest’anno al tema “Conoscere per competere”, con un incontro dedicato alla scoperta dell’identità e dei valori che hanno accompagnato lo sviluppo del Gruppo Würth e di Würth Italia nel tempo.

I partecipanti saranno guidati in un percorso che mette in dialogo cultura d’impresa, arte e storia aziendale. Lo staff dell’Art Forum Würth Capena illustrerà l’impegno del Gruppo nella promozione dell’arte e della cultura, ripercorrendo la nascita e l’evoluzione della Collezione Würth e presentando le numerose iniziative artistiche e culturali che riflettono una visione aziendale originale e profondamente orientata alla valorizzazione delle persone e della conoscenza. Parallelamente, sarà approfondita anche la dimensione più strettamente legata al core business, attraverso la testimonianza diretta di chi ha vissuto da protagonista le trasformazioni dell’impresa e l’evoluzione del concetto stesso di vendita, in un racconto che intreccia sviluppo economico, relazioni umane e visione imprenditoriale.

Un’occasione per riflettere su come la conoscenza delle proprie radici e del percorso compiuto rappresenti una risorsa fondamentale per innovare, affrontare con consapevolezza le sfide del futuro e continuare a creare valore.

Il Gruppo Würth e Würth Italia

Nel 1945 Adolf Würth fonda a Künzelsau una piccola ferramenta specializzata in viti. Alla sua morte, nel 1954, il figlio diciannovenne Reinhold ne assume la guida e, con visione imprenditoriale e spirito innovativo, trasforma l’azienda in un gruppo leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio.

Oggi il Gruppo Würth conta 86.000 collaboratori, oltre 4 milioni di clienti e una presenza in 80 Paesi.

In Italia Würth Srl è attiva dal 1963: dalla prima sede a Terlano si è sviluppata fino agli attuali poli di Egna (Bolzano) e Capena (Roma), diventando un partner di riferimento per 310.000 professionisti su tutto il territorio nazionale.

Dal 2006, il centro logistico di Capena ospita anche l’Art Forum Würth Capena, uno spazio espositivo integrato nella vita aziendale e parte di una rete europea di quindici musei dedicati alla Collezione Würth. Le mostre temporanee sono affiancate da attività culturali e proposte didattiche rivolte a collaboratori, famiglie e comunità.

Arte, cultura e impegno sociale

La passione per l’arte del Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth nasce quasi sessant’anni fa e dà origine a una Collezione oggi composta da oltre 20.000 opere. Pur privilegiando l’arte moderna e contemporanea, la raccolta abbraccia oltre 500 anni di storia, dal tardo Medioevo a oggi, e riflette una grande varietà di temi e correnti. In totale quindici musei del Gruppo presentano regolarmente mostre dedicate alla Collezione Würth: cinque in Germania e dieci in altre sedi europee. Le iniziative culturali sono integrate nella vita aziendale, favorendo un dialogo continuo tra arte e impresa.

L’impegno culturale del Gruppo si estende anche alla formazione, alla ricerca e alla musica: in Germania la Fondazione Würth sostiene progetti educativi e scientifici, oltre a promuovere concorsi musicali e letterari; dal 2017, con la nascita della Würth Philharmoniker Orchestra, la musica è diventata parte centrale dell’offerta culturale.

Accanto alla cultura, Würth dedica grande attenzione al sociale, con un forte impegno a favore delle persone con disabilità. Tra i progetti più significativi figurano l’Hotel‑Restaurant Anne‑Sophie di Künzelsau, dove lavorano insieme persone con e senza disabilità, e la partnership con Special Olympics, organizzazione sportiva internazionale dedicata ad atleti con disabilità intellettive.

In corso all’Art Forum

In occasione del suo ventesimo anniversario, l’Art Forum Würth Capena presenta “Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione Würth”, una grande collettiva che riunisce oltre 50 opere, realizzate tra il 1888 e il 2020, di una ricca selezione di artisti internazionali, tra i quali Hans (Jean) Arp, Magdalena Abakanowicz, Georg Baselitz, Fernando Botero, Francesco Clemente, Giorgio de Chirico, Jan Fabre, Antony Gormley, Alex Katz, Arnulf Rainer, Marc Quinn e Andy Warhol. Dipinti, sculture, fotografie, collage e stampe compongono un racconto articolato e corale che attraversa più di un secolo di storia dell’arte, permettendo di osservare come il corpo umano sia diventato specchio, simbolo e misura dei mutamenti culturali e sensibili della modernità.

La mostra accosta artisti lontani per epoca, linguaggi e poetiche, creando dialoghi inaspettati e contrasti stimolanti che aprono nuove prospettive sulla rappresentazione della figura umana. All’interno di questa trama visiva, l’esposizione si articola in diverse dimensioni tematiche che mettono in luce il corpo come origine, simbolo, teatro dell’interiorità, gesto e infine idea: una chiave privilegiata per leggere le grandi trasformazioni culturali del Novecento e del nostro presente.