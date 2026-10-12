Consegnato il Premio Avanti 2026 a Matteo Pucciarelli

Il Premio è stato consegnato oggi a Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica e da Gaetano Amatruda e Giada Fazzalari, componenti della giuria del riconoscimento

Il premio è stato assegnato a Pucciarelli per aver seguito negli anni le vicende del socialismo italiano e per essere stato tra i primi a raccontare il progetto di Avanti PSI dopo l’ultimo Congresso nazionale di Napoli.

Pucciarelli, firma de ‘La Repubblica’, è soprattutto un cronista. Un giornalista che segue, osserva, approfondisce e racconta. Attento ai fenomeni politici, anche quelli che inizialmente sembrano marginali, è stato tra i primi, anzi il primo, a scrivere di Roberto Vannacci, intercettando un fenomeno destinato ad assumere rilevanza nazionale. Un esempio di giornalismo che cerca le notizie, le scopre e le racconta prima che diventino patrimonio del dibattito pubblico.

“A Matteo Pucciarelli va la nostra gratitudine per l’attenzione che ha sempre riservato alle vicende socialiste e, più in generale, alle trasformazioni della politica italiana. È un giornalista serio, curioso, attento, capace di cogliere i cambiamenti e raccontarli con professionalità. Il Premio Avanti vuole essere anche un riconoscimento al valore del giornalismo e del pluralismo dell’informazione” ha dichiarato Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI.

“Matteo è un collega di grande qualità. Rappresenta un modo di fare giornalismo sempre più raro: quello che studia, approfondisce e soprattutto verifica le notizie, guardando all’unica cosa che conta davvero nel nostro lavoro: i fatti. Ci unisce una particolare sensibilità e attenzione per questioni che abbiamo spesso condiviso, come la libertà e l’autodeterminazione dei popoli, in un tempo segnato dai conflitti e da quelle guerre che iniziano proprio con le parole” ha sottolineato Giada Fazzalari, direttrice dell’Avanti della Domenica.

“Matteo è un cronista vero. Non aspetta che le notizie arrivino, le cerca. Segue i fenomeni politici quando ancora pochi li osservano” ha aggiunto Gaetano Amatruda, componente della giuria e direttore editoriale del Network Avanti.

Della giuria del Premio Avanti hanno fatto parte anche Livio Valvano e Daniele Unfer.

Il riconoscimento conferma l’impegno di Avanti PSI nella valorizzazione di un’informazione libera, autorevole e pluralista.