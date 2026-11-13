Consiglio dell’Unione europea a Dublino

La riunione informale del Consiglio dell’Unione Europea, oggi a Dublino, è molto importante almeno per tre aspetti: la rappresentatività ai negoziati per la pace in Ucraina, il dialogo aperto a tutti i Paesi dell’Europa con esclusione della Russia e la decisione sulla competitività e sovranità dell’intelligenza artificiale.

Sulla base delle discussioni precedenti, in particolare in occasione dell’incontro informale del 12 febbraio 2026 ad Alden Biesen e della riunione del Consiglio europeo del 19 marzo 2026, i leader dell’UE esaminano in che modo l’IA può stimolare la crescita economica, la produttività e la trasformazione industriale.

I leader, ai quali si unirà l’amministratore delegato di Mistral AI Arthur Mensch, discuteranno della posizione dell’Europa nel panorama globale dell’IA e delle scelte strategiche necessarie per rafforzare la competitività dell’Europa e la sua sovranità in materia di IA.

I temi trattati comprendono la riduzione delle dipendenze critiche lungo tutta la catena del valore dell’IA, il rafforzamento delle capacità europee in materia di IA, lo sviluppo delle infrastrutture necessarie, sostenute da energia pulita a prezzi accessibili e investimenti pubblici e privati su vasta scala dove però non si accenna alla geotermia che soprattutto per l’Italia avrebbe notevoli vantaggi sotto ogni aspetto.

Il dibattito riguarda anche su come accelerare l’adozione dell’IA in tutta l’economia, anche da parte di imprese e pubbliche amministrazioni europee, e su come mobilitare gli investimenti necessari per creare un ecosistema europeo dell’IA competitivo.

I leader dell’UE esamineranno anche le più ampie implicazioni sociali dell’IA e le sfide che essa pone in termini di sicurezza e fiducia.

Insieme al premio Nobel Geoffrey Hinton si discute della tutela dei diritti fondamentali, compresi i diritti dei minori; dell’integrità dei processi democratici; dell’impatto dell’IA sul modello sociale e sui mercati del lavoro europei; sulla concentrazione del mercato e le sfide in materia di sicurezza, compresa la cibersicurezza.

I leader procederanno anche a uno scambio di opinioni su come l’Europa può contribuire a una cooperazione e a una governance internazionale efficaci in materia di sicurezza dell’IA avanzata, anche mediante misure di salvaguardia globali a tutela dei valori democratici e dei diritti fondamentali.

I leader dell’UE fanno il punto sugli ultimi sviluppi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche per quanto riguarda l’attuale situazione della sicurezza e i colloqui di pace in corso ad Abu Dhabi. Esaminano il ruolo dell’Europa negli sforzi diplomatici e l’importanza di garantire una posizione coerente dell’UE nelle discussioni sul futuro dell’Ucraina. I leader ribadiranno inoltre l’impegno dell’UE a sostenere l’Ucraina, anche attraverso solide garanzie di sicurezza.

Ieri nella capitale irlandese si è riunita la Comunità Politica Europea, un formato allargato a tutta l’Europa, fatta eccezione per la Russia, concepito dal presidente francese Emmanuel Macron nel 2022 per avere una sede che consenta all’Ue di dialogare con il Regno Unito e con quei Paesi nati dal collasso dell’Unione Sovietica e della Jugoslavia rimasti fuori dall’Ue su temi di interesse comune.

Oggi è in agenda invece un Consiglio Europeo informale a 27, ospitato dalla presidenza irlandese, che per questo semestre guida il Consiglio Ue, prima di passare il testimone alla Lituania a fine anno. La riunione informale è dedicata principalmente, almeno sulla carta, all’intelligenza artificiale, settore nel quale l’Ue arranca, facendo sostanzialmente da spettatrice alla corsa a due tra Usa e Cina.

Il summit della Cpe (Comunità Politica Europea) è arrivato alla nona iterazione, dal primo che si riunì a Praga nel 2022. Se ne tengono di regola due all’anno: il precedente si è riunito a Erevan, in Armenia (Paese che geograficamente sta in Asia, ma che culturalmente viene considerato europeo, al pari di Cipro), il prossimo si terrà a Zurigo, in Svizzera, nel primo semestre del 2027. Seguiranno poi summit in Grecia (seconda metà del 2027), Azerbaigian (prima metà 2028) e Lettonia (seconda metà 2028). L’appuntamento di Dublino è dedicato ad un’Europa “forte, sicura e connessa”, come recita il motto della presidenza irlandese.

Oltre ai 46 capi di Stato e di governo, è invitato anche il premier canadese Mark Carney, che era già a Erevan e che dovrebbe partecipare anche all’appuntamento dublinese. Il Canada non è un Paese europeo, ma Bruxelles e Ottawa hanno un interesse reciproco, per via di Donald Trump, a rendere più stretti rapporti già ottimi. Materia principale delle discussioni sarà la stabilità dell’Europa, messa a rischio dal ritorno dell’imperialismo russo sotto la guida del presidente Vladimir Putin.

E’ anche l’occasione per un confronto informale tra leader che vanno dall’Islanda all’Azerbaigian, dal Portogallo alla Norvegia e dall’Irlanda alla Moldova. Oltre alla plenaria, sono previste anche riunioni più focalizzate, tra cui una dedicata alla Moldova, una all’Armenia e un’altra all’Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky, mentre ad Abu Dhabi, nel Golfo Persico, si sono tenuti colloqui di pace trilaterali tra Usa, Russia e Ucraina, con gli europei che sono stati sì presenti, in ordine sparso, ma tenuti fuori dalla stanza in cui si sono svolti i negoziati. Meloni dovrebbe partecipare agli incontri su Moldova e Ucraina.

La Francia organizza, insieme all’Italia con Giorgia Meloni, la terza riunione della coalizione europea contro le droghe, iniziativa franco-italiana che ha preso un certo slancio. Il presidente Macron dovrebbe inoltre presentare una proposta di principi per il futuro della sicurezza europea, per far sì che gli europei si assumano maggiori responsabilità, ora che il disinteresse degli Usa per il Vecchio Continente si fa sempre più evidente, e per definire una serie di obiettivi comuni, che attengono alla sicurezza, alle sfide strategiche, industriali, alle minacce ibride, alla lotta contro le manipolazioni informative, ma anche alla sicurezza alimentare, aspetto particolarmente importante per l’Ucraina, uno dei granai d’Europa.

Il Consiglio Europeo informale, con i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue, sarà introdotto dall’usuale incontro con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e sarà dedicato, appunto, all’intelligenza artificiale, un settore altamente innovativo in cui l’Ue fa sostanzialmente da spettatrice. Una delle poche eccezioni per Mistral Ai, azienda francese che è l’unico player europeo che sviluppa modelli di frontiera, sia pure lontano anni luce dagli ‘hyperscalers’ statunitensi come Microsoft, Google, Amazon e Meta.

Il presidente Antonio Costa ha deciso che è tempo che i leader abbiano una discussione su questo settore cruciale (anche sotto il profilo militare) e ha invitato a Dublino il numero uno di Mistral Ai, Arthur Mensch, che aprirà la discussione tra i 27, focalizzata su come far entrare l’Ue in una partita che finora l’ha vista sostanzialmente esclusa, fatta eccezione per la regolamentazione con l’Ai Act, le cui non poche criticità sono state messe in rilievo dal rapporto Draghi.

La seconda parte della discussione, a pranzo, è introdotta da Geoffrey Hinton, premio Nobel per la Fisica nel 2024, e verterà sulla governance internazionale dell’intelligenza artificiale e sui suoi rischi sistemici, che non sono piccoli, se si pensa che Anthropic ha dovuto inserire nel prospetto informativo rischi catastrofici per l’intera umanità. Tra l’altro, i leader parleranno di come l’Ue potrà accedere ai modelli di frontiera dell’Ia, che sono sotto fermo controllo dell’amministrazione Usa, la quale decide chi può usufruirne.

L’Ue, finora, sostanzialmente autoesclusa dalla corsa all’Ia, anche a causa del cronico problema del sottoinvestimento e dell’arretratezza della sua economia. Le cifre parlano da sole: Foreign Affairs (Kurt Campbell e Rush Doshi, “How Alliances Survive”, settembre/ottobre 2026) ha calcolato di recente che per l’intero 2026 i principali hyperscalers Usa (grandi aziende private) investiranno nell’Ia qualcosa come 700 mld di dollari, mentre gli investimenti pubblici complessivi dell’Ue non superano i 13 mld di dollari, meno del 2% della spesa Usa. Le due sponde dell’Atlantico, insomma, giocano in due campionati molto diversi.

Oltre all’intelligenza artificiale, tema principale della discussione, il presidente Costa ha accolto la richiesta della premier Giorgia Meloni di discutere per decidere, una buona volta, chi parla per l’Ue sull’Ucraina e, soprattutto, con quale mandato. Il continuo rinvio di questa decisione, dovuto alle profonde divisioni che percorrono l’Unione e che stanno diventando sempre più evidenti in questi giorni, non è estraneo allo spettacolo che è andato in scena ad Abu Dhabi, dove gli europei sono stati tenuti fuori dalla stanza in cui si sono discusse decisioni che li riguardano direttamente. Vengono solo consultati preventivamente da americani e ucraini, mentre i russi li considerano un fattore di disturbo.

L’urgenza della questione posta da Meloni è sempre più evidente, alla luce del quadro disordinato visto ad Abu Dhabi. Tra coloro che vengono consultati preventivamente da americani e ucraini c’è il capo di gabinetto di Ursula von der Leyen, Bjorn Seibert, ma la presidente della Commissione non ha competenze in politica estera: spettano all’Alta Rappresentante, Kaja Kallas, con la quale von der Leyen ha da tempo ingaggiato una lotta di potere. C’è anche Anna Maria Boura, consigliera di Costa, alla quale, secondo i trattati, spetta la politica estera. Già il suo predecessore, Charles Michel, aveva avuto una convivenza molto complicata con l’espansionismo di von der Leyen.

Nella capitale emiratina erano presenti gli E3 (Francia, Germania e Regno Unito), cui si è aggiunta l’Italia. I Paesi del fronte orientale sono comprensibilmente nervosi, perché i loro interessi divergono da quelli dell’Europa occidentale sulla questione ucraina e, anche per ben noti motivi storici, non si fidano.

Tanto è vero che il presidente finlandese Alexander Stubb, visto che il suo Paese con la Russia condivide un confine lungo più di mille chilometri, ha alzato il telefono e ha parlato direttamente con Putin, al pari del suo collega norvegese Jonas Gahr Store. Entrambi sono stati criticati da Svezia e Danimarca, non preventivamente informate dell’iniziativa. Per finire, ad Abu Dhabi c’era anche la Nato, con il chief of Staff Geoffrey van Leeuwen.

Insomma, quanto successo sulle rive del Golfo dovrebbe consigliare all’Ue di accelerare su una decisione che avrebbe dovuto essere presa tempo fa, come aveva sottolineato anche l’ex premier Matteo Renzi. Che l’accelerazione arrivi davvero, è tutto da vedere. Nel Consiglio Europeo di giugno la possibile nomina di un rappresentante è stata discussa, ma in modo “non conclusivo”, perché “non c’era accordo” in sala sulla questione, come ha riferito un alto funzionario Ue.

In ogni caso, non sono attesi progressi decisivi neanche in questa occasione. Difficile dunque che si arrivi ad un accordo su un rappresentante speciale.

In ogni caso la presenza degli europei ad Abu Dhabi segnala, per altri versi, un certo riavvicinamento tra gli Usa e gli europei, dopo le elezioni di midterm. Gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono attesi in Irlanda per un debriefing con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Un’altra questione che verrà sicuramente discussa a latere, mentre le tensioni sui titoli di Stato europei vanno peggiorando, è la presidenza della Bce, con l’uscita anticipata di Christine Lagarde fissata, dopo mesi e mesi di indiscrezioni, per il 7 febbraio prossimo. Sono candidati a succederle l’olandese Klaas Knot, ex governatore della Nederlandsche Bank, e lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos, presidente della Banca per i regolamenti internazionali.

Un summit che, salvo sorprese, è concepito non tanto per trovare un accordo, ma per cercare di avvicinare posizioni che sono ancora distanti anni luce, com’è evidente dalla querelle nata tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e i suoi omologhi di Slovacchia e Cechia, Robert Fico e Andrej Babis, sui 45 mld di euro di ulteriori finanziamenti chiesti dall’Ucraina per continuare a resistere all’invasore russo.

Il cancelliere ha vincolato il sì della Germania all’Mff alla partecipazione di tutti i 27 al prestito per l’Ucraina; Fico l’ha definito un “ricatto”, ricordando a Berlino che Bratislava dispone di un analogo diritto di veto.

Sempre in tema di Ucraina, i 27 si dovranno confrontare proprio sugli ulteriori finanziamenti che Kiev chiede per il 2027, cioè 70 mld di euro aggiuntivi ai 90 mld di prestito già stanziati dall’Ue per il 2026-27. L’Ue dovrebbe erogare ulteriori 45 mld di euro, due terzi del totale aggiuntivo.

Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria sono intenzionati a chiedere un opt-out oppure di essere dubbiosi. La lettera di Merz, minaccia questi Paesi, beneficiari netti del bilancio Ue, di bloccare l’Mff 2028-34 se non parteciperanno al prestito per l’Ucraina.

La discussione riguarda anche i colloqui ad Abu Dhabi, che da trilaterali potrebbero diventare multilaterali, includendo anche gli europei, anche se non si sa quando, come ha ammesso la portavoce capo della Commissione Paula Pinho. Forse aiuterebbe se, anziché presentarsi in sette, designassero un unico rappresentante, dotato di un mandato.

Anche in questo summit ci sono luci ed ombre, un cammino lento, ma non si vedono sostanziali passi di integrazione per arrivare agli Stati Uniti d’Europa. Se ci si preoccupa, giustamente, delle crisi aperte in Europa, non c’è ancora una visione per raggiungere un equilibrio geopolitico che possa portare innanzitutto alla Pace nel mondo e alla distribuzione equa della ricchezza tra gli abitanti del pianeta Terra per il bene e la dignità di tutta l’umanità.

Salvatore Rondello