﻿Conte, la grande fuga da Renzi e il paradosso del campo largo

Il problema per Giuseppe Conte non è soltanto Matteo Renzi. È ciò che Renzi rappresenta: una diversa idea di centrosinistra e un modo differente di intendere il potere. Soprattutto è il rischio che il tanto celebrato “campo largo” diventi troppo largo per conservare una propria identità.

È questa la contraddizione con cui deve fare i conti Elly Schlein. Per vincere bisogna allargare, ma ogni nuovo ingresso può comportare una perdita di consensi. E Conte sembra avere pochi dubbi: Italia Viva potrebbe portare qualche voto al centro ma allontanare una parte dell’elettorato progressista e grillino, spingendolo verso l’astensione. In politica i voti non si sommano come numeri su un foglio Excel. Un alleato può aggiungere consensi ma anche provocare defezioni. È questa la scommessa del leader M5S. E anche il suo azzardo. C’è poi il precedente del governo Conte II.

La crisi del 2021, innescata da Renzi, è una ferita mai rimarginata. Ma dietro la diffidenza personale c’è soprattutto il timore politico di ritrovarsi con una maggioranza fragile e ostaggio di un partito piccolo ma decisivo. Conte non vuole vincere le elezioni per poi consegnare a Italia Viva il potere di condizionare o mettere in crisi il governo. Da qui le garanzie richieste a Schlein. Non basta allargare la coalizione: occorre evitare che i renziani diventino indispensabili negli equilibri parlamentari. Resta la distanza sui programmi. Il M5S rivendica la propria identità sociale e ambientalista, mentre Renzi ha sostenuto una linea più vicina alle imprese e alle grandi infrastrutture. Differenze che riguardano il welfare, il Reddito di cittadinanza e il modello di sviluppo.

A queste si aggiunge il nodo delle attività internazionali dell’ex premier, sul quale Conte chiede regole rigorose in materia di conflitto di interessi. Il paradosso è evidente: Schlein ha bisogno di allargare il fronte per competere, Conte vuole delimitarlo per non snaturarlo. Il Pd cerca la maggioranza possibile, il M5S teme di pagare un prezzo troppo alto in termini di identità e credibilità. La vera partita, dunque, non riguarda le vecchie ruggini tra due ex presidenti del Consiglio. Riguarda il futuro del centrosinistra e la sua capacità di trasformare un’alleanza elettorale in un progetto di governo.

Conte ha scelto la coerenza, assumendosi il rischio di rinunciare a qualche voto al centro. Schlein dovrà decidere se privilegiare l’ampiezza o l’unità della coalizione. Resta una domanda: quanti voti può portare Renzi e quanti rischia di far perdere? Perché in politica il confine tra una scelta di principio e un errore strategico lo traccia quasi sempre il risultato.