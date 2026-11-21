Torna a Salerno Mediterraneo Contemporaneo il luogo della cultura altra a cura di Maria Rosaria Greco. “Corpi, fra margini e confini” è il tema della sesta edizione che riguarda le soggettività in movimento per l’autodeterminazione. La rassegna quest’anno percorre geografie marginalizzate, approfondendo la cultura di confine in cui il processo creativo ha un ruolo politico proprio nelle pratiche di attraversamento dei confini.

“Parliamo di persone subalterne, colonizzate e razzializzate – spiega la curatrice Maria Rosaria Greco – che vivono l’esperienza della frontiera sul proprio corpo, attraverso confini non solo geografici, ma anche linguistici, razziali, di genere, sessuali. In particolare la frontiera geografica è molto più di una linea di divisione geopolitica, è una sorta di “ferita aperta” come spiegava Gloria Anzaldùa, un paesaggio segnato da tensioni, controllo e violenza. Vivere ai margini però non è solo una condizione di subalternità o oppressione, perché diventa un luogo di consapevolezza critica e di trasformazione politica in cui nascono nuove figure meticce, cioè soggettività capaci di tollerare le ambiguità, superare i dualismi e forgiare una nuova coscienza ibrida, plurale e trasformativa.”

Primo appuntamento giovedì 26 novembre, alle 12.30, presso l’aula 4SSC dell’Università degli studi di Salerno, con la presentazione del libro “Il diritto del più forte. La distruzione dell’ordine internazionale” di Luigi Daniele (Laterza, 2026). Un incontro per riflettere sulla crisi del diritto internazionale e sulle trasformazioni degli equilibri politici globali.

Si prosegue nella sala Foyer del Teatro Ghirelli di Salerno dal 27 novembre al 4 dicembre.

Venerdì 27 novembre, alle 19,00, proiezione di “Touki Bouki” (“Il viaggio della iena”, 1973) del senegalese Djibril Diop Mambéty. Un cult movie, d’avanguardia, considerato un capolavoro del cinema africano e mondiale. La iena, nel folklore locale, è un animale ambiguo che simboleggia le illusioni, il desiderio di imitare l’ex colonizzatore. A seguire, alle 21.00, incontro dibattito con Yasmine Accardo, attivista e cofondatrice di Mem.Med. Come le madri di Plaza de Mayo le donne di Mem.Med (memoria mediterranea) con i loro corpi e le loro denunce potentissime vogliono avere notizie di padri, figli, mariti, fratelli dispersi nel Mediterraneo o nel deserto o nei lager libici.

Sabato 28 novembre, alle 19.30, proiezione de “Il prezzo che paghiamo”, documentario di Sara Manisera sul legame indissolubile fra la crisi climatica e ambientale in atto e l’industria fossile. A seguire incontro con l’autrice.

Giovedì 3 dicembre, alle 19,00 reading/presentazione de “La pietra di Sarajevo” di Enzo Ragone (Interno Poesia, 2026), a trent’anni dalla fine dell’assedio della capitale bosniaca. Prefazione di Achille Bonito Oliva, Postfazione di Francesco Napoli e 11 acquarelli di Mimmo Paladino.

Venerdì 4 dicembre, alle 19,00 reading/presentazione, con Simone Sibilio e Isabella Camera D’Afflitto, dell’antologia “Poesie di una vita” di Mahmud Darwish (Mondadori, 2026) a cura di Simone Sibilio con la collaborazione di Francesco Occhetto. Mediterraneo Contemporaneo chiude con la voce del più grande poeta di lingua araba contemporaneo, in particolare con un’opera che, per la prima volta in Italia, delinea l’intero percorso poetico ed esistenziale di Darwish, offrendo al lettore italiano moltissimi brani nuovi.

Mediterraneo contemporaneo si realizza in collaborazione con Casa del Contemporaneo, Università degli studi di Salerno, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università Ca’ Foscari di Venezia, Fondazione Alfonso Gatto, Femminile palestinese, Collettivo giornalistico FADA, Collettivo transfemminista Lisistrata, Comunità palestinese Campania, il Manifesto, Comunicare-SA e Blendlab Comunicazione.