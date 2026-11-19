Si chiude un capitolo significativo del giornalismo e della divulgazione culturale italiana. Di Augias va ricordato anzitutto uno dei tratti più distintivi dello stile: il rispetto per l’interlocutore, considerato sempre un lettore o uno spettatore curioso, intelligente, capace di misurarsi con la complessità.

In oltre sessant’anni di attività ha costruito un metodo di racconto fondato sulla chiarezza espositiva, sulla misura e sulla ricerca costante dell’approfondimento.

La televisione come spazio di confronto. Da Telefono giallo e Babele fino a Quante storie, Città segrete, Rebus e La torre di Babele, ha portato sul piccolo schermo letteratura, storia, arte e musica, rifuggendo la spettacolarizzazione e lasciando centrale il ragionamento. Il dialogo con le Comunità. Per vent’anni, dal 2001 al 2021, ha curato la rubrica delle lettere su la Repubblica, trasformando la corrispondenza quotidiana in un esercizio collettivo di cittadinanza e senso civico.

La saggistica e il racconto delle città. Dai volumi dedicati ai segreti di Parigi, Roma, Londra, New York e Istanbul fino alle indagini storiche e religiose edite da Giulio Einaudi Editore, ha saputo coniugare rigore della ricerca e piacere della narrazione, rendendo accessibili anche i temi più complessi.

Il patrimonio di libri, articoli e trasmissioni che ci lascia è un’eredità preziosa: uno strumento per continuare a interrogarci e a conoscere. Un’eredità che invita a coltivare quello spirito critico, curioso e pacato che Augias ha sempre cercato di trasmettere al suo pubblico.

Celso Vassalini

cittadino europeo