Corte dei Conti: “Il 70% delle entrate è temporaneo e gran parte delle misure vale solo per il 2027”

Corte dei Conti: “Il 70% delle entrate è temporaneo e gran parte delle misure vale solo per il 2027”

Corte dei Conti: “Il 70% delle entrate è temporaneo e gran parte delle misure vale solo per il 2027”

Corte dei Conti: “Il 70% delle entrate è temporaneo e gran parte delle misure vale solo per il 2027”

Corte dei Conti: “Il 70% delle entrate è temporaneo e gran parte delle misure vale solo per il 2027”

Corte dei Conti: “Il 70% delle entrate è temporaneo e gran parte delle misure vale solo per il 2027”

La Corte dei Conti analizza la manovra. Il quadro che ne esce non entusiasma. Anzi. Il periodo internazionale non aiuta, soprattutto quando il debito pubblico è ai livelli di quello italiano. Si aggiungono le criticità conseguenti all’andamento dei prezzi dell’energia e delle materie prime con effetti sull’inflazione e la crescita economica. La Corte sottolinea che “solo il 30% delle coperture è strutturale”. Infatti le “disposizioni che determinano maggiori entrate” seguono la stessa direzione delle risorse, concentrate solo sul prossimo esercizio: “Solo una parte presenta carattere strutturale dal momento che nel 2027 le entrate permanenti rappresentano circa il 30 per cento del totale a fronte di un 25 per cento di entrate temporanee e di un 45 per cento costituiti da anticipi di gettito destinati a tradursi in minori entrate negli anni successivi”.

“Le entrate strutturali sono concentrate in poche misure”, spiega la Corte dei Conti: “nel 2027 circa l’80 per cento deriva dal raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie, stimato nell’ipotesi che i volumi negoziati non reagiscano all’aumento del prelievo. Dal 2028 assume rilievo la ritenuta sui pagamenti tra imprese (art. 35, 1.469 milioni annui dal 2029), che, costituendo un acconto per i contribuenti adempienti, può generare effetti permanenti nella misura in cui intercetti redditi non dichiarati. Il maggior prelievo sugli apparecchi da gioco (art. 23) presuppone, infine, un aumento del 30 per cento della raccolta”. Hanno invece “carattere temporaneo l’incremento dell’addizionale Ires per il settore finanziario e assicurativo, limitato al 2027 e al 2028, la minore deducibilità degli interessi passivi degli intermediari e i corrispettivi delle proroghe delle concessioni di gioco, che cessano nel 2029; hanno natura una tantum la regolarizzazione degli apparecchi senza vincita, la definizione delle pendenze dei concessionari e l’anticipo degli aumenti delle accise sui tabacchi”, spiega la magistratura contabile.

“La componente più rilevante del 2027 è costituita da anticipi di gettito, i cui effetti negativi si collocano in gran parte oltre il triennio. Il differimento delle deduzioni connesse alle attività per imposte anticipate assicura circa 2 miliardi nel 2027, cui seguono minori entrate per 434 milioni annui nel 2029 e nel 2030; la quota relativa al limite dell’utilizzo delle perdite e delle eccedenze Ace (complessivamente circa 1,2 miliardi nel triennio) non evidenzia i minori versamenti futuri. La rivalutazione degli immobili d’impresa determina, a fronte di 208 milioni nel 2027, minori entrate per 524 milioni tra il 2030 e il 2040; l’assegnazione agevolata dei beni ai soci presenta un saldo negativo fino al 2032. Analoga logica di spostamento temporale caratterizza la ripartizione decennale dei crediti da superbonus, che produce un beneficio momentaneo sul saldo netto da finanziare e il fabbisogno del 2027 per circa 18,5 miliardi, che, tuttavia, viene meno negli anni successivi con un aggravio di circa 2,1 miliardi annui fino al 2036.

Per quanto riguarda la scuola la manovra dispone, a decorrere dal 2027-2028, “un’ulteriore riduzione di 6.974 unità di personale (4.925 docenti e 2.049 Ata), che si va ad aggiungere ai tagli già previsti dalla legge di bilancio 2025 (5.660 docenti e 2.174 Ata), determinando una contrazione complessiva di 14.808 unità”. Lo evidenzia la Corte dei conti in audizione sulla manovra, evidenziando che “le riduzioni di organico previste per la Scuola non configurano una limitazione della capacità assunzionale analoga a quella prevista per le altre amministrazioni. La disposizione prevede, infatti, una riduzione diretta e permanente delle dotazioni organiche”. La Corte dei conti evidenzia una “carenza informativa” in relazione alla “necessità di verificare la corretta corrispondenza tra le riduzioni assunzionali ipotizzate con il calo demografico registrato nelle diverse realtà territoriali del Paese, tenuto conto che la diminuzione degli studenti non è uniforme ovunque e la complessità dell’articolazione dei servizi educativi e scolastici rappresenta una criticità meritevole di maggiori e più puntuali approfondimenti”.

“Il quadro che ne risulta, alla luce delle tendenze recenti dell’economia e della finanza pubblica, appare pertanto complesso. In mancanza di un progetto più ampio che coordini le diverse determinanti dello sviluppo si ritiene necessario, per quanto riguarda le politiche di investimento, utilizzare in modo pieno ed efficace i finanziamenti programmati in coerenza con le finalità della clausola europea, identificando in maniera selettiva i singoli interventi e monitorando costantemente le condizioni per il loro mantenimento all’interno del perimetro della clausola stessa”.

Lo afferma la Corte dei conti in audizione sulla manovra. “Mentre l’attuazione delle misure destinate a rafforzare il potenziale di crescita dell’economia e il potere di acquisto delle famiglie dovrebbe fare aggio su un carattere maggiormente strutturale delle risorse a copertura degli interventi e su una più organica e sistematica riduzione e ricollocazione della spesa”, aggiunge la magistratura contabile. “In merito alle politiche di investimento, le risorse ottenute con il ricorso alla clausola di flessibilità destinate alla difesa – spiega la Corte dei conti – si inquadrano nell’ambito del processo di trasformazione teso a rafforzare la capacità di difesa e a rendere lo strumento militare più agile nelle decisioni, mentre gli interventi destinati al settore energetico delineano una strategia che utilizza gli spazi finanziari disponibili per sostenere sia investimenti infrastrutturali già programmati e ritenuti strategici sia il rafforzamento e l’estensione di strumenti incentivanti già operativi nel settore energetico”.

“Nel complesso, le misure a carico” del settore finanziario ed energetico “hanno in larga parte carattere temporaneo o di mera anticipazione”. Lo evidenzia la Corte dei conti in audizione sulla manovra, sottolineando che “il ricorso reiterato a prelievi settoriali temporanei, già sperimentato negli ultimi esercizi, riduce la prevedibilità del sistema tributario per i soggetti interessati e non consente di fare affidamento su tali entrate per la copertura di oneri permanenti”. “Dei circa 5,2 miliardi del 2027, oltre 2,3 miliardi (art. 20 e imposta sulle riserve matematiche) corrispondono a gettito anticipato, mentre solo la revisione della deducibilità Irap di banche e assicurazioni ha natura strutturale”, osserva la magistratura contabile. “Le stime, infine, dipendono dall’andamento della redditività dei settori interessati – si aggiunge -, che, peraltro, negli ultimi anni ha beneficiato di condizioni particolarmente favorevoli”.

Per quanto riguarda la spesa sanitaria “nel complesso, il disegno di legge interviene sul finanziamento del Ssn attraverso un insieme di misure dirette a sostenere specifici ambiti di attività e categorie di personale. La significativa quota di finanziamenti vincolati a finalità predeterminate potrebbe limitare i margini di autonomia programmatoria delle Regioni, mentre le risorse non associate a specifiche destinazioni restano relativamente contenute rispetto all’incremento complessivo del finanziamento”.

Lo rileva la Corte dei conti in audizione sulla manovra, evidenziando che “permangono, inoltre, rilevanti pressioni derivanti dall’andamento della spesa farmaceutica e per dispositivi medici, dai costi di funzionamento delle strutture e dalla necessità di garantire livelli adeguati di assistenza”. “In questo quadro, gli interventi delineati dal disegno di legge possono contribuire a fronteggiare alcune esigenze del sistema, ma la loro efficacia dipenderà dalla concreta attuazione e dalla capacità di tradursi in un effettivo ampliamento dell’offerta e in un miglioramento dell’accesso alle prestazioni. Resta pertanto centrale l’esigenza di accompagnare l’incremento delle risorse con un’attenta verifica dei risultati conseguiti e della sostenibilità degli interventi nel medio periodo”. Per la Sanità “l’incidenza del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale sul Pil si mantiene invariata nel 2026 e nel 2027, attestandosi al 6,1 per cento, mentre nei due anni successivi si riduce rispettivamente al 5,9 e al 5,8 per cento, al netto di eventuali ulteriori finanziamenti che potranno essere disposti con le successive leggi di bilancio”, evidenzia la magistratura contabile.