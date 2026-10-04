COSÌ NON VA

Maraio: "Se Italia Viva e Casa Riformista sono la stessa cosa, più che un’apertura sembra una divisione in famiglia, se l’appello parte da questo assunto non va”

“Cinquanta per cento a Italia Viva e cinquanta per cento a Casa Riformista. Ma se Italia Viva e Casa Riformista sono la stessa cosa, più che un’apertura sembra una divisione in famiglia, se l’appello parte da questo assunto non va”.

Lo dice, alla festa dell’Avanti a Reggio Emilia, Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi.

“Renzi – spiega – è troppo intelligente per pensare che gli altri non abbiano capito. Cambiare l’etichetta a metà della lista non significa allargare il progetto”.

“Peccato, perché dalla Leopolda sono arrivate tante idee belle e condivisibili. Ma questa non è la strada per costruire un’area riformista più larga: è un’occasione persa. Per riprendersi Itaca bisogna allargare l’equipaggio, non cambiare nome a metà della nave” conclude.