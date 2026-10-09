Criticare Israele non è antisemitismo

Il ddl antisemitismo è l’ennesimo strumento per imbavagliare la libertà di espressione in Italia e cercare di difendere l’operato vergognoso del governo israeliano degli ultimi anni

Mentre una gran parte della politica Italiana, tra i vari Marattin, Fiano, Salvini e tanti altri, continua in maniera vile a girare le spalle al popolo palestinese, è importante per noi, come Avanti Giovani, ribadire con forza le nostre posizioni.

Il ddl antisemitismo è l’ennesimo strumento per imbavagliare la libertà di espressione in Italia e cercare di difendere l’operato vergognoso del governo israeliano degli ultimi anni.

È una questione di umanità condannare il genocidio ancora in corso a Gaza ed è un dovere morale schierarsi dalla parte dei popoli oppressi quando gran parte del mondo sembra voltare la faccia dall’altro lato, questo però non significa essere antisemiti, ma prendere una posizione politica chiara e soprattutto umana.

Questo non nasce dal nulla, oltre al rispetto del diritto internazionale e dei valori umanitari che dovrebbero contraddistinguere l’operato di tutti i governi del mondo, è importante sottolineare che c’è una lunga tradizione di politica estera del nostro paese, non solo socialista, che si è sempre schierata dalla parte dei popoli oppressi, a partire da Craxi, che paragonava la lotta di Arafat e dell’OLP a quella che svolgeva Mazzini, fino ad arrivare anche ad esponenti della DC. Lo stesso Andreotti, credeva che ognuno, se nato in un campo di concentramento a cielo aperto senza alcuna prospettiva per sé e per i propri figli di un avvenire, sarebbe diventato un terrorista.

Come Giovani Socialisti non possiamo non ribadire il nostro rispetto per l’Articolo 21 della Costituzione: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Non ci deve essere tolleranza verso aggressioni di tipo discriminatorio, ma questo non può essere una scusa per giustificare le azioni criminali di un governo che ha violato ogni norma del diritto internazionale, calpestato i diritti del popolo palestinese e ridotto in macerie un intero paese e portato alla fame donne e bambini come se fosse un campo di concentramento a cielo aperto.

Non si può confondere la necessaria e sacrosanta lotta all’odio con la limitazione del dissenso politico e della libertà di espressione! Non saremo mai dalla parte di chi nega un genocidio, difendendo uno stato capeggiato da un criminale di guerra ricercato dalla corte penale internazionale.

Dire la verità sulle tragedie del nostro tempo significa riconoscere la sproporzione devastante di questo conflitto, il dramma dei civili, dei bambini uccisi, della fame usata come arma e della distruzione sistematica della Striscia.

Ci teniamo a ricordare ai vari sedicenti “liberali”, “difensori dei diritti umani”, gli stessi che hanno rimpatriato il criminale Almasri, dei decreti sicurezza e dei vergognosi CPR, che sarebbero più appropriato chiamare canili, che minimizzare quello che sta accadendo a Gaza e imbavagliare chi veramente si schiera per i diritti umani e per il loro rispetto, non è una posizione coraggiosa o liberale: è semplicemente una resa di fronte all’ingiustizia che non si occupa della reale situazione in Palestina.