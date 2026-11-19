Il 15 ottobre si è svolto, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno, il Convegno Vox populi, vox Dei: parola, autorità e legittimazione del sapere in Occidente

Vox populi, vox Dei: la problematica attualità di un antico proverbio

Silvia Canepa – Eleonora Falini – Giuseppe Galtieri

(Dottorandi RAMUS (XL ciclo) – Università di Salerno)

Il 15 ottobre si è svolto, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno, il Convegno Vox populi, vox Dei: parola, autorità e legittimazione del sapere in Occidente, organizzato da Francesca Artemisio e Stefano Grazzini. L’iniziativa ha visto la partecipazione di undici relatori, i cui interventi hanno indagato i meccanismi di legittimazione del sapere e/o del potere dall’antichità classica al medioevo fino all’epoca contemporanea. Nonostante l’eterogeneità delle prospettive analizzate, è possibile rintracciare alcuni filoni tematici ricorrenti e accostare trasversalmente i vari contributi secondo coerenti chiavi di lettura.

Un primo filo conduttore riguarda la “liminalità” tra queste due voces, quella popolare e quella divina: ossia il confine, spesso incerto, che le separa e che permette loro di entrare in contatto, avvicinarsi, sovrapporsi, trasformarsi o persino entrare in conflitto. Questa complessa relazione può talvolta sfumare in una sorta di zona opaca, nella quale le due dimensioni diventano difficili da distinguere. La questione, dunque, non è stabilire se una voce sia di volta in volta sacra oppure secolare e collettiva, ma capire se queste due dimensioni restino separate o finiscano per confondersi. Ci si interroga, in particolare, su come il sacro possa essere trasferito, reinterpretato o persino secolarizzato e, viceversa, su come una voce popolare o collettiva possa assumere, in determinate circostanze, una patina di sacralità. Può la vox populiassumere tratti e funzioni della vox Dei? Cosa accade alla vox Dei quando viene mediata da istituzioni e dispositivi umani? Con quali dinamiche la vox populi si insinua o crea le maglie di un sapere collettivo antico e autorevole? Alcune forme di autorità secolari contemporanee tendono forse ad assumere il carattere di incontestabile verità che caratterizza per sua natura la vox Dei? In definitiva, qual è il limite tra le due voces?

Nondimeno, ulteriori prospettive possono contribuire a mettere a fuoco questa liminalità. La prima riguarda la “spazialità” e ruota attorno a una domanda fondamentale: da dove parla una voce? La spazialità non va intesa, dunque, soltanto come il luogo fisico in cui una parola viene pronunciata. È anche lo spazio istituzionale e culturale entro il quale quella parola può essere riconosciuta come autorevole ed essere effettivamente ascoltata.

In parallelo, si muove inoltre un ulteriore approccio interpretativo: “la medialità”. Quali mezzi rendono forte una voce? Può un mezzo di comunicazione diventare strumento di autorevolezza? Un approccio mediale che ragioni sui mezzi di diffusione e legittimazione della parola, secondo quanto teorizzato da Walter Ong nel suo “Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola”, permette di mettere a fuoco come una voce non si limiti a passare attraverso un canale, dal momento che il medium contribuisce a determinarne le condizioni di riconoscibilità. Inoltre, non tutti i mezzi sono accessibili o influenzano in egual misura un orizzonte epistemologico condiviso: la parola, infatti, assume valore tanto entro uno spazio concreto e simbolico, quanto attraverso gli strumenti che la trasmettono.

Pertanto, l’intreccio corale delle tre linee interpretative potrà forse restituire un quadro più completo dell’oggetto, per sua natura sfuggente, al centro di questo prezioso convegno.

La questione è emersa fin da subito con l’intervento di Francesca Artemisio, che ha ben evidenziato l’ambiguità della nota formula proverbiale, le diverse sue interpretazioni dall’antichità fino alla critica moderna di John Locke: una relatività che dipende in ultima analisi dall’ambiguità del termine populus, che può designare realtà profondamente differenti a seconda delle epoche e dei contesti. Allo stesso modo, dall’intervento di Renzo Tosi è stato subito evidente come nei differenti contesti storici, il sapere tradizionale, mediato dai proverbi, può acquisire un’autorità tale da assumere il valore di una voce superiore, soprattutto quando rimodulata, risemantizzata, decontestualizzata e fatta circolare di per sé: una vox Dei, o almeno, una vox “divinizzata”. Ma la circolazione di una parola non garantisce che essa rappresenti l’intera comunità e un proverbio può essere ampiamente condiviso senza essere davvero frutto di consenso unanime (consensus omnium). In strada, in mezzo alla comunità cittadina, il sapere è condensato, a prescindere dall’atto fondativo di un ecista: diventa tassello di sapienza cristallizzato, poi sempre variato e trasmesso in un agglomerato caotico di ripetizione e consolidamento della memoria collettiva.

Ma chi parla, quando a un massimo di popolarità corrisponde un minimo di autorialità? Il dubbio si dissolve guardando all’ambiguità del populus coinvolto nel processo comunicativo e distinguendo i diversi soggetti della voce collettiva: l’assemblea politica, la comunità dei cittadini, il pubblico raccolto attorno a un rito, i fandom di una serie che rispecchia mode e costumi in cui il gruppo si riconosce, la folla tumultuosa o il volgo nascosto tra i leoni da tastiera. Non ogni voce che si presenta come costituita da una maggioranza è dunque espressione dell’intera comunità.

Come le tradizioni proverbiali, anche la fama – intesa nel Bellum civile di Lucano soprattutto come «voce, notizia, diceria» – e la calunnia, evocata dal «venticello» che «incomincia a sussurrare» ne Il barbiere di Siviglia, rivelano l’ambiguità della vox populi, che continua a trovare nelle piazze uno dei suoi principali luoghi di diffusione. Valentino D’Urso ha infatti messo chiaramente in luce gli effetti di un “forma comunicativa priva di auctoritas” che non dipende “dall’attendibilità ma dalla capacità di diffusione della notizia” in un “circuito dirompente”. La notizia viaggia dal luogo della battaglia attraverso uno spazio non soltanto geografico, ma psicologico e non conta più soltanto ciò che viene diffuso, ma anche ciò che viene taciuto. Il controllo delle notizie può diventare strumento di potere, con la riduzione del campo dei destinatari. La fama lucanea che plasma al di là della veridicità della notizia – e che ricorda la mostruosa rappresentazione della Fama virgiliana di Eneide IV, 173-179 – può essere arginata solo mediante il silenzio. Queste dinamiche richiamano alcuni aspetti messi in luce da Stefano Grazzini nel suo excursus sulla calunnia: nei tribunali romani, la falsificazione delle prove poteva entrare in conflitto con la voce collettiva e con le forme istituzionali della vox populi. In questo contesto, l’accusa di calunnia (crimen calumniae) poteva diventare uno strumento per delegittimare determinate testimonianze e mettere a tacere le voci considerate scomode. Si pone così una questione centrale: una voce viene riconosciuta come vera perché proviene da un’autorità legittimata oppure acquista autorevolezza proprio perché è considerata vera e trova consenso? In altri termini, dove si colloca il confine tra verità e autorità, e chi ha il potere di stabilirlo?

L’opacità di confine si riscontra, inoltre, nel contesto delle riflessioni sull’intelligenza artificiale e sulla post-serialità, questa volta nello spazio contemporaneo della tastiera di un computer: anche l’intelligenza artificiale generativa, definita da Armando Bisogno come vox machinae o “oracolo opaco”, costringe a interrogarsi circa il rapporto fra circolazione dell’informazione, autorevolezza e verità: se da un lato è evidente come in questo caso una vox dall’origine“popolare” tenda a sfumare e ad assumere la forma della vox Dei, attingendo a un’enorme biblioteca fatta di sedimentazioni asincrone, dall’altro è anche vero che nei confronti di questa vox il populus rischia di diventare totalmente passivo, soprattutto in mancanza di un utilizzo consapevole della risorsa digitale e a causa di un’opacità propria delle fonti e dei processi di funzionamento. Così come la ripetizione non è una verifica, la diffusione non è una garanzia di collettività e la sostituzione non è delega.

La prospettiva della “medialità” aiuta a leggere insieme questi casi. Nell’oralità, presenza, ripetizione e riconoscimento collettivo possono consolidare una massima o una notizia, in un movimento verticale dal basso verso l’alto o orizzontale, tra pari. La scrittura, invece, fissa la parola e la rende riproducibile, ma la sua autorità dipende anche da chi la seleziona, la commenta e la interpreta: è strumento elitario, verticistico che muove dall’alto verso il basso; l’intento paideutico e didascalico di questa vox e la sua struttura ne garantiscono la piena accettazione, se non venerazione. In nessuno dei due casi, tuttavia, la diffusione equivale di per sé a verità: il medium non è un contenitore neutro, ma partecipa alla costruzione dell’autorevolezza.

Una sorta di sacralizzazione della vox populi è emersa anche dalla riflessione di Alfonso Amendola, nella misura in cui gli immaginari, i modelli etici fondati sull’ “autorità dislocata” della post-serialità assumono valore mediante pratiche collettive e rituali contemporanee, come i fandom e i social. Quanto alla spazialità, in chiave “foucaultiana”, ci si potrebbe interrogare su chi disponga dello spazio necessario per far arrivare la propria voce al pubblico, nei salotti delle case, attraverso uno schermo o la televisione. La visibilità non coincide necessariamente con il valore di un’opera, ma anche il significato della popolarità dei contenuti può essere messo in discussione, in una sorta di resistenza plurale fatta di consenso non misurabile.

Nel web questa dinamica si intensifica perché il digitale è un ambiente intermediale: intreccia scrittura, oralità simulata, immagini, video e suoni. I contenuti circolano attraverso meccanismi di selezione personalizzati che possono amplificare alcune voci, renderne altre marginali e rafforzare le convinzioni già condivise. L’apparente immediatezza della comunicazione rischia così di nascondere il medium e di appiattire differenze fra registri, competenze e forme di autorità.

La medesima ambiguità è ravvisabile anche quando la vox Dei tende ad avvicinarsi al confine della vox populi. Riflettendo sulla secolarizzazione della parola divina, espressa dalle voci patristiche nel Liber Glossarum, Marina Giani ha reso evidente il passaggio da un sapere esegetico a uno collettivo. Nello spazio scolastico e dell’educazione, si stabilisce – nonostante l’aspirazione alla completezza – quali conoscenze meritino di essere conservate e trasmesse: la selezione determina quali voces possano entrare nel patrimonio collettivo e quali, invece, ne rimangano escluse.

Allo stesso modo, anche l’intervento di Paola Mocella sulle iscrizioni epigrafiche di Alcuino ha messo in evidenza come la vox Dei possa tendere verso il polo opposto: i passi biblici vengono impiegati e adatti all’ambiente monastico, traducendo la vox Dei in forme concrete e funzionali alla vita quotidiana delle comunità. I loci biblici incisi su epigrafe portavano fisicamente la Sacra Scrittura dentro gli spazi della vita religiosa: dalla soglia, al refettorio, alla tomba, la voxdiviene regola forgiante in pratiche condivise e performanti.

Allo stesso tempo, come ha mostrato Vera Fravventura, la vox Dei rappresentata dall’esegesi può configurarsi come criterio superiore di giudizio: non più semplice interpretazione dei Testi, ma medium che rende la Scrittura pertinente al presente. Da un lato, la vox esegetica perde il suo carattere divino, in quanto il giudizio che essa veicola appare mediato, e quindi interpretato, dalla voce umana; dall’altro, se si considera lo spazio della corte carolingia, la possibilità di prendere la parola appare condizionata da ruoli ben definiti. Quando la gerarchia limita la possibilità di contestare direttamente chi detiene il potere, appellarsi a un’autorità sacra diventa un gioco di destrezza, un ammonimento allusivo (correctio) in grado di regolamentare senza mettere apertamente in discussione l’ordine gerarchico stesso.

Un ultimo confronto trasversale riguarda i meccanismi attraverso i quali il potere cerca legittimazione facendo ricorso all’immagine. Il primo caso, analizzato da Mario D’Ambrosi, è quello del sovrano bizantino (basileus), che ricorre all’iconografia religiosa per rafforzare la propria autorità quando viene meno il sostegno popolare. In questo contesto, la vox Dei diventa uno strumento di legittimazione del potere imperiale, soprattutto quando la vox populi si manifesta in senso contrario. Nello spazio circoscritto dell’Ippodromo di Costantinopoli, in un pomposo cerimoniale, infatti, le acclamazioni delle tifoserie (demi) potevano contribuire a confermare o contestare la legittimità dell’imperatore. La voce del popolo, tuttavia, non era necessariamente un’espressione unitaria né rappresentava tutti i gruppi della società: si trattava di una manifestazione collettiva articolata, la cui capacità di incidere sulle sorti del potere dipendeva anche dai rapporti con le élite e le lobby di corte. Queste ultime potevano infatti ignorare o neutralizzare le manifestazioni di dissenso quando non corrispondevano alle strategie di consenso del potere tirannico.

Allo stesso modo, tra gli espedienti atti a validare il primato petrino registrati dal Liber Pontificalis, descritti da Francesca Dell’Acqua, si distingue un uso pervasivo dell’arte celebrativa a sostegno del potere anche temporale del Papa, nel periodo di fermenti iconoclasti: una strategia di consolidamento della propria legittimità rivolta a un referente preciso (la vox populi) attraverso il dato materiale e visivo. Nello spazio della basilica di San Pietro, le imagines papali riattivavano nella memoria collettiva le formule codificate del potere pagano, attraverso la rifunzionalizzazione del repertorio dei busti bronzei degli imperatori. La vox dunque si fa “libbra”, non più affidata a un discorso pronunciato, ma alla sua capacità di occupare uno spazio tridimensionale, vettore riconoscibile della vox Dei.

Anche l’immagine e il rito sono mediazioni attive, vere enciclopedie visive di auto-rispecchiamento e di conformazione identitaria. L’immagine può rendere presente un’autorità e darle una forma nello spazio; per questo la sua contestazione, come accade nei gesti iconoclastici, non riguarda soltanto un oggetto visivo, ma anche il potere che quell’oggetto rappresenta. Analogamente, l’acclamazione e il rito organizzano corpi, gesti e tempi, trasformando una pluralità di presenze in una manifestazione pubblica di consenso, in un effetto eco che oggi tocchiamo con mano nel rimbalzare degli algoritmi.

La liminalità della vox, la sua sacralizzazione o la sua secolarizzazione, rendono evidente come i meccanismi di autorità e legittimazione del sapere risiedano e si alimentino proprio in quella zona opaca in cui il confine si fa liquido: non perché vox populi e vox Dei siano due dispositivi indistinti, ma perché, mediati e impiegati nei differenti contesti possono talvolta tendere ad assumere l’una le caratteristiche dell’altra, senza che ciò comporti una sovrapposizione tra di esse. Riflettere sulla tensione tra i due poli della vox, significa quindi riflettere sulle molteplici sfumature che permettono di metterli reciprocamente in relazione.

Dalla strada all’Ippodromo, dalla corte alla chiesa, fino agli spazi digitali contemporanei, la prospettiva spaziale evidenzia come non basti domandarsi chi parla, ma sia necessario chiedersi chi può parlare, e quale luogo renda possibile il riconoscimento di quella voce come autorevole.

Nel sovrapporsi di voces, resta infine da considerare il silenzio, che può essere prudenza, rifiuto di alimentare una calunnia o sospensione del giudizio, ma anche effetto di esclusione e impossibilità di prendere la parola: è l’impasse del “mordersi la lingua” in cui si trova il signor Palomar nel racconto di Italo Calvino. Una lente critica la offre Giorgio Agamben riflettendo sulla figura dell’homo sacer: collocato nello spazio di eccezione e definito dal bando, questi è una figura liminale, inclusa nell’ordine proprio attraverso la sua esclusione. Da questo punto di vista, l’homo sacer rende visibile il rischio insito nel cortocircuito fra vox populi e vox Dei, ma rappresenta anche la postura filologica che ci è richiesta per analizzarne le intrinseche ambiguità: quando una voce contingente pretende di parlare in nome di tutto il popolo e assume così un valore incontestabile, può legittimare il potere e insieme rendere inaudibili coloro che non rientrano nella comunità riconosciuta; allo stesso modo, una vox Dei può farsi strada attraverso ritualità collettive, saperi interiorizzati che la rendono inconsapevolmente credibile e degna di fede. La domanda conclusiva non è dunque soltanto quale voce prevalga, ma quale populus o quale Deus venga evocato, chi rimanga escluso e attraverso quali mediazioni la parola finisca pericolosamente per coincidere con la rivelazione divina, sapere unico, sacro e pericolosamente incontrovertibile.