Cuauhtémoc Cárdenas, Presidente Onorario dell’Internazionale Socialista, scomparso all’età di 92 anni

Una notizia triste. Egli è stato una delle grandi figure democratiche del Messico e dell’America Latina. “Figlio del presidente – ricorda l’Internazionale Socialista – Lázaro Cárdenas, ha ricoperto la carica di senatore e di governatore del Michoacán prima di guidare, alla fine degli anni ’80, un movimento per il rinnovamento democratico che ha cambiato la vita politica del suo paese. Nel 1989 ha co-fondato il Partito della Rivoluzione Democratica (PRD) ed è stato candidato tre volte alla presidenza del Messico. Nel 1997 è diventato il primo capo del governo eletto di Città del Messico”.

“Per tutta la vita – continua IS – si è battuto per la democrazia, la giustizia sociale, la sovranità nazionale e la dignità dei lavoratori. Il suo impegno per un cambiamento pacifico e democratico ha ispirato milioni di messicani e gli ha fatto guadagnare il rispetto ben oltre i confini del suo paese. Nell’ambito dell’Internazionale Socialista, la sua esperienza, la sua saggezza e la sua lealtà ai nostri valori condivisi sono state inestimabili. Nel 2017, il nostro XXV Congresso a Cartagena, in Colombia, ha riconosciuto il suo contributo nominandolo Presidente Onorario dell’Internazionale”. Cuauhtémoc Cárdenas sarà ricordato per il suo grande lavoro politico e sociale.

Agrippino Castania