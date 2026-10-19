Sono stato in vacanza a Cuba nel lontano 2016, e mi sono trovato davanti un Paese e un popolo meravigliosi. Ma chiaramente non è tutto oro quel che luccica. Il regime comunista ne ha combinate di cotte e di crude. Il carcere per gli omosessuali (los maricones) e naturalmente per i dissidenti politici, come in ogni dittatura. Inoltre c’era e c’è ancora lo spregevole turismo sessuale, una cosa orribile, inventata per gli annoiati ricconi americani ed europei che non mi ha mai interessato e non solo perché ero con mia moglie. Ma c’era anche il calore della gente, la simpatia e la curiosità nei confronti del nuovo. Un giorno il mio autista, un ragazzo originario di Verona ma cubano d’adozione, mi disse che a Cuba si lavora un giorno sì e un giorno no per permettere a tutti di lavorare. In pratica è la riproposizione dello slogan operaio degli anni ‘70 “lavorare meno, lavorare tutti”. Non so se ora sia ancora così. Ora Donald Trump e il suo spietato embargo (sempre comunque attuato dai governi USA fin dai tempi di Fidel Castro) sta affamando il popolo cubano, privo di elettricità e spesso di acqua corrente. Lo sta mettendo in ginocchio con la scusa di volerlo aiutare. Sì come no, proprio come il Venezuela. Ma per una Cuba finalmente libera anche la leadership cubana ci deve mettere del suo, ad esempio eliminando le rigidità tipiche dei regimi dittatoriali. Cuba libre.

AM