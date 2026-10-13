Da Raniero La Valle una spinta per non rimanere mai in una passiva rassegnazione

E’ ormai da molto tempo (inizi anni Ottanta) che seguo con interesse la militante ed indefessa attività del novantacinquenne Raniero La Valle, scrupoloso giornalista ed ex senatore eletto (nel 1976) in quella particolare formazione politica denominata Sinistra indipendente.

Un piccolo ma vivacissimo movimento nelle cui fila confluì anche il nostro illustre amico Gaetano Arfè (1925-2007), che proprio al quotidiano “Avanti!” (di cui ne fu direttore per dieci anni) dedicò tra il 1956-58 un’apprezzabile storia suddivisa in due volumi, riproposta nel 2002 grazie all’attenzione dell’editore napoletano Giannini.

Fra le tante altre cose (ed anche tutte di un certo livello) che incontriamo nell’ammirevole carriera del professor La Valle – i cui assennati esempi mi sono stati sempre utili ed anche molto formativi – vi è pure il bel periodico “Bozze”, che fondò nel 1978. Una rivista che incise non poco nel tessuto culturale e sociale di quei tempi, così colmi di svariate sperimentazioni. Prolifero pubblicista, l’ex senatore (che è inoltre esperto conferenziere, e di quelli veramente capaci) ha al suo attivo, come dicevo, un’abbondante bibliografia.

Proprio a tale riguardo mi è impossibile, in questo frangente, non menzionare quel racconto-denuncia (risalente al 1983) in cui fu descritta (a quattro mani, e che desterà poi una grossa eco) la commovente storia della salvadoregna Marianella e dei suoi amati tre fratelli. Ora, ad arricchimento ulteriore di quella lista, si aggiungono altri due accuratissimi lavori: il recente volume “Gaza delle Genti. Israele contro Israele”, uno studio come si evince fin dal titolo di infuocata attualità e l’appena pubblicato “Solo un Dio ci può salvare? Lettere eversive”, apparso come il precedente per le distinte edizioni Bordeaux.

Nelle oltre trecento pagine di questo nuovo lavoro (per tanti aspetti così estremamente significativo) non solo è compendiato in linee generali un po’ tutto il pensiero di Raniero La Valle ma si può ben cogliere anche il senso più profondo di tutto il suo appassionato e meritorio operato.

L’ennesimo prezioso contributo da parte di un importante testimone che, attraverso queste intense pagine, ci esorta con fermezza a riflettere e nello stesso tempo anche a reagire per non rimanere mai in una passiva e fallimentare rassegnazione.

Luciano Masolini