Da Rauti a FN, cos’è questo “eterno fascismo degli italiani”

Cos’è questo fascismo che non riesce a diventare storia e, in maniera carsica, continua a essere vivo sotto la superficie democratica? Cos’è che non è stato evidente del fallimento fascista, della dittatura mussoliniana, del suo totalitarismo ideologico, del suo disprezzo per la democrazia e la cultura socialista e liberale? Come può ancora affascinare la mortificazione e la persecuzione degli oppositori, il razzismo, la violenza politica, la guerra, la religione della morte? Non c’è un solo giorno che il tema fascista non sequestri un pezzo del dibattito politico.

Questa settimana le notizie sono state due. La prima riguarda le polemiche sorte sui simboli fascisti presenti nella mostra alla Camera dedicata a Pino Rauti, figura controversa del post-fascismo. Molti ex missini hanno sottolineato la sua lunga adesione al parlamentarismo, e dunque la sua sostanziale adesione alla democrazia costituzionale. Inoltre, molti hanno evidenziato che “grazie” al suo ritorno nell’Msi nel 1969, dopo l’esperienza di “Ordine Nuovo”, molti militanti neo-fascisti sarebbero stati dissuasi dalla deriva extraparlamentare o addirittura terrorista. Tutto vero. Ma stiamo pur sempre parlando di un personaggio che ha avuto “contatti” con settori eversivi del Paese, che ha sempre rivendicato la sua adesione alla Repubblica di Salò e che ha teorizzato il superamento dello Stato democratico.

La seconda notizia ha a che fare con la decisione della Procura di Roma di avviare un’indagine su Futuro Nazionale di Vannacci in seguito a un esposto del sindacato dei militari su una presunta violazione della Legge Scelba. In pratica, alla Procura tocca il compito di accertare se nel programma politico di FN ci siano elementi che indichino l’obiettivo di ricostituire il partito fascista. Non sappiamo come finità questa indagine, ma sappiamo con certezza che Vannacci e i suoi pittoreschi accoliti ostentano con spavalderia atteggiamenti e ritualità che alludono alla cultura fascista. Così come sappiamo che Vannacci e i suoi accoliti non hanno mai avuto la minima tentazione – e lo stesso discorso vale anche per un pezzo del centrodestra di governo – di dichiararsi antifascisti.

Cos’è, dunque, questo fascismo che, secondo alcuni sondaggi, continua a essere guardato con favore da un pezzo significativo della società italiana? Che un uomo mite e pacato come Gianni Cuperlo abbia sentito l’urgenza di urlare “fascisti” ai deputati che avevano infangato la dignità dei partigiani fa capire che il tema è pretestuoso e propagandistico solo fino a un certo punto. Perché è evidente che non tutti gli italiani considerano fallimentare e da seppellire nel passato l’esperienza fascista, bensì un “modello” a cui guardare per il futuro. Non ci ha mai appassionato la semplificazione moralistica e la divisione del mondo in buoni e cattivi, ma come deve porsi un socialista democratico rispetto a quest’altra Italia che non teme di guardare con ammirazione all’esperienza mussoliniana? Non basta dire che questo fascismo di ritorno è figlio della paura e dell’insicurezza. No, qui si tratta di prendere atto che una parte del Paese è ancora, un secolo dopo, di cultura fascista. E che noi abbiamo il dovere politico di relegarla in una fisiologica marginalità. E questo sarà possibile solo mostrandoci ed essendo seri, rigorosi, sobri e affidabili. Perché ogni atteggiamento spregiudicato o cialtronesco non farà che alimentare questa corrente sotterranea di “eterno fascismo degli italiani”.

da Avanti! della Domenica, 21 novembre 2026, p. 1