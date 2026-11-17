Curato dagli storici Leonardo Raito e Alberto Burato, il libro raccoglie sette contributi di ricerca dedicati alla medicina militare, alle innovazioni chirurgiche, all’assistenza ai feriti e al ruolo fondamentale del Polesine e di Ferrara nell’organizzazione sanitaria durante la Grande Guerra.

La Prima guerra mondiale non fu soltanto un’immane tragedia umana, militare e politica, ma rappresentò anche uno straordinario, quanto drammatico, banco di prova per la medicina moderna. Le nuove armi, la potenza distruttiva delle artiglierie, le ferite devastanti e i traumi psicologici dei combattenti imposero alla scienza medica sfide senza precedenti, accelerando trasformazioni destinate a incidere profondamente sulla sanità del Novecento.

È questo il tema centrale di “Dal fronte del sangue. Medicina e Grande guerra”, il nuovo volume curato da Leonardo Raito e Alberto Burato, pubblicato da History in Paperback come secondo titolo della collana scientifica Guerre e società.

Il libro nasce dalla rielaborazione delle relazioni presentate nell’omonimo convegno di studi svoltosi a Rovigo nel novembre 2024 e riunisce sette saggi che affrontano, attraverso prospettive differenti e ricerche originali, il rapporto tra guerra, medicina, organizzazione sanitaria e società.

Dalla nascita della chirurgia ricostruttiva alla cura delle nevrosi di guerra, dall’organizzazione degli ospedali militari al ruolo delle infermiere della Croce Rossa, fino alla formazione accelerata dei medici destinati al fronte, il volume ricostruisce un capitolo fondamentale della storia della Grande Guerra, spesso rimasto in secondo piano rispetto alle vicende politiche e militari.

Particolare rilievo assume il ruolo del Polesine e della vicina Ferrara, territori che durante il conflitto divennero importanti centri di ospedalizzazione, assistenza e confronto scientifico. Leonardo Raito dedica il proprio contributo alla figura del medico e neurologo Gaetano Boschi e alle riunioni medico-militari organizzate tra Ferrara e Rovigo nel 1916 e 1917, occasioni di confronto tra specialisti chiamati a elaborare risposte alle nuove patologie provocate dalla guerra.

Alberto Burato ricostruisce invece il sistema sanitario delle retrovie polesane, analizzando la presenza degli ospedali militari, le tipologie di ferite e malattie trattate e il contributo del territorio all’assistenza dei combattenti.

Il volume ospita inoltre i saggi di Lorenzo Cappellari, dedicato alle ferite del volto e alla nascita della chirurgia bucco-facciale; Nicola Presegati, che ricostruisce l’esperienza della crocerossina Marianne Jarka sul fronte del Doberdò; Mitja Juren, che affronta l’organizzazione sanitaria italiana nelle immediate retrovie del fronte e l’esperienza dell’Ospedale Mobile “Città di Milano”; Alessandro Massignani e Paolo Ferrari, che analizzano la Scuola Medica da campo di San Giorgio di Nogaro; e Marco Mantini, che approfondisce il tema della rappresentazione della morte attraverso il Cimitero degli Invitti della Terza Armata.

«La Grande Guerra mise drammaticamente a confronto la potenza distruttiva della modernità con i limiti della dimensione umana», è uno dei concetti centrali sviluppati nell’introduzione di Leonardo Raito. La medicina fu chiamata non soltanto a salvare vite, ma anche a ricostruire corpi devastati, curare traumi psicologici e organizzare sistemi di assistenza capaci di affrontare un numero impressionante di feriti e ammalati.

Il volume propone così una riflessione su uno dei grandi paradossi della storia contemporanea: la guerra, mentre moltiplicava la sofferenza e la distruzione, contribuiva ad accelerare conoscenze, tecniche e innovazioni che sarebbero successivamente entrate nella medicina civile.

Ne emerge anche un omaggio al lavoro di medici, chirurghi, infermieri, crocerossine e operatori sanitari che, in condizioni spesso estreme, tentarono di contrastare gli effetti della violenza bellica.

La pubblicazione si inserisce nel percorso di valorizzazione della ricerca storica sulla Prima guerra mondiale sviluppato a Rovigo attraverso i convegni annuali avviati nel 2004. Il volume è dedicato agli studiosi e agli amici che hanno condiviso questa esperienza, con un ricordo particolare dei generali e storici Luigi Emilio Longo e Filippo Cappellano, scomparsi negli anni scorsi.

Un’opera rivolta agli studiosi di storia contemporanea, di storia militare e della medicina, ma anche a quanti desiderano comprendere come la tragedia della Grande Guerra abbia contribuito a trasformare profondamente il rapporto tra scienza, istituzioni e società.