Dal Sud si alza il grido di protesta: il Governo ascolti chi lavora

Calabria, Sicilia e Gargano: il caro carburante e la crisi dell’agricoltura mettono in difficoltà imprese e famiglie. Il Mezzogiorno chiede risposte concrete.

Da settimane il Sud Italia è attraversato da un crescente malcontento. In Calabria agricoltori, commercianti e autotrasportatori sono scesi in strada contro il caro carburante e l’aumento dei costi. In Sicilia gli autotrasportatori hanno proclamato un fermo dal 16 al 20 ottobre, una mobilitazione annunciata anche in Calabria. A queste proteste si aggiunge quella del Gargano e della provincia di Foggia, dove agricoltori, olivicoltori e autotrasportatori stanno manifestando per una situazione economica diventata ormai insostenibile.

I numeri parlano chiaro. In Sicilia, secondo quanto denunciato dalle associazioni di categoria, il gasolio ha raggiunto in alcuni casi i 2,40 euro al litro, con perdite stimate tra i 700 e i 900 euro al giorno per camion. In Puglia, invece, il prezzo dell’olio extravergine sulla piazza di Foggia è sceso a 4 euro al chilogrammo, contro i 9,70 euro dello scorso anno.

Nel Gargano la raccolta delle olive dovrebbe essere già iniziata, ma diversi agricoltori hanno deciso di lasciare i frutti sugli alberi per protesta. Dopo un anno di lavoro e sacrifici, il rischio è quello di non riuscire nemmeno a coprire i costi di produzione. Non chiedono sussidi o assistenza, ma soltanto di poter vendere il proprio prodotto a un prezzo dignitoso.

La mobilitazione sta raccogliendo solidarietà anche da parte di alcuni frantoi del territorio. C’è chi ha annunciato la propria adesione alle proteste promosse dal Comitato Produttori Garganici, comunicando la decisione di restare chiuso fino a quando lo sciopero sarà in atto. Un gesto accompagnato dalle scuse per i disagi, ma anche dalla convinzione che sia fondamentale sostenere la propria terra e il proprio lavoro.

Un segnale importante, perché dimostra quanto la preoccupazione sia condivisa anche da chi lavora nella trasformazione delle olive. A rendere la situazione ancora più difficile è la concorrenza dell’olio proveniente dall’estero, spesso commercializzato a prezzi inferiori e imbottigliato anche in Italia. Una pratica legale, purché vengano rispettate le norme sulla qualità e sulla provenienza, ma che rende necessari controlli rigorosi e maggiore trasparenza per tutelare produttori e consumatori. Intanto la protesta nel Foggiano sta provocando difficoltà nei rifornimenti di carburante e merci nei paesi del Gargano. I disagi coinvolgono cittadini, commercianti e famiglie, già alle prese con il costo della vita e con la paura di perdere la propria fonte di reddito. Dietro i trattori e i camion fermi ci sono famiglie che vivono nell’incertezza, piccoli imprenditori che rischiano di chiudere e giovani che vedono allontanarsi la possibilità di costruire un futuro nella propria terra. Di fronte a una mobilitazione che coinvolge più regioni, il Governo Meloni non può continuare a sottovalutare il problema.

Da settimane arrivano richieste di intervento, ma le risposte non sembrano sufficienti ad affrontare le difficoltà denunciate dalle categorie. Non bastano gli slogan sul Made in Italy se poi chi produce le nostre eccellenze fatica a restare sul mercato. Occorrono interventi sul caro carburante, maggiore tutela delle produzioni italiane e un confronto serio con chi ogni giorno sostiene il peso di questa crisi. Le proteste che stanno interessando Calabria, Sicilia e Gargano meritano maggiore attenzione anche da parte delle televisioni e dei mezzi di informazione nazionali. Non si tratta più di singole difficoltà locali, ma di un disagio che coinvolge settori fondamentali per l’economia di tutto il Paese.

È importante raccontare le ragioni di chi protesta, ascoltare le testimonianze degli agricoltori e degli autotrasportatori e far conoscere le difficoltà che tante famiglie stanno affrontando. Perché quando si fermano l’agricoltura e i trasporti, le conseguenze non riguardano soltanto il Sud, ma l’intera Italia. Come socialisti, crediamo che il lavoro debba garantire dignità e sicurezza, non diventare motivo di paura per il futuro.

La politica ha il dovere di ascoltare queste persone e di trovare soluzioni, garantendo nello stesso tempo i servizi e i rifornimenti essenziali alla popolazione. Dalla Calabria alla Sicilia, fino al Gargano, arriva un messaggio che il Governo non può più ignorare: chi lavora e produce chiede rispetto, condizioni giuste e la possibilità di vivere del proprio lavoro. È tempo che il Governo Meloni passi dalle parole ai fatti, prima che la crisi economica diventi una ferita ancora più profonda per le famiglie e per il futuro del Mezzogiorno.