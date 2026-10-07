Dalla damnatio memoriae, all’oblio, alla consapevole rinascita

Gli istituti di sondaggio ci riconoscono finalmente nuova dignità politica riscoprendo l’esistenza del più antico partito nazionale, quello socialista.

Superfluo sarebbe ricordare la fondamentale importanza rivestita, nell’oltre un secolo di vita, dal socialismo italiano, nel progresso politico, sociale ed economico del nostro Paese. Non indugiando in lacrimose e meste rimembranze del glorioso passato, urge guardare al futuro, certi che ci si appropinquano momenti difficili e complicati ma proficui e gravidi di opportunità.

Si imporranno , tuttavia, delle scelte politiche che, al di là delle logiche di coalizione dovranno fondarsi su chiare e nette direttrici programmatiche. Il pensiero socialista in chiave moderna non potrà e non dovrà dipendere da meri apparentamenti di coalizione ma dovrà “veleggiare” autonomo e indipendente, forte della sua storia, dei suoi principi fondanti e delle capacità politiche della propria classe dirigente!

Antonio Vetrone

Segretario Provinciale Psi Cuneo