C’è stato un tempo in cui la politica italiana era dominata dalla cosiddetta politica politicante. Quella della Democrazia Cristiana, per intenderci. Una politica fatta di correnti, accordi sottobanco, mediazioni infinite, spartizioni di potere, equilibri da mantenere e incarichi da distribuire. Una politica che spesso metteva gli interessi del partito e della sua sopravvivenza davanti a quelli del Paese, finendo non di rado per confondere il governo delle istituzioni con la gestione del potere. Non era certo un modello da rimpiangere.

La DC ha avuto le sue responsabilità storiche, le sue degenerazioni, il suo clientelismo e le sue contraddizioni. Ma c’è una differenza che oggi meriterebbe di essere riconosciuta: quella classe dirigente, pur all’interno di un sistema politico discutibile, era generalmente composta da persone dotate di formazione, cultura politica, conoscenza della macchina istituzionale e, soprattutto, familiarità con i settori che venivano chiamate ad amministrare.

La politica politicante di allora sapeva almeno che cosa stava distribuendo, anche quando lo faceva per convenienza. Oggi, invece, sembra che siamo passati dalla politica politicante alla politica degli incompetenti. O, per essere ancora più precisi, alla politica degli occupanti di caselle. Persone chiamate a ricoprire incarichi pubblici non necessariamente per le conoscenze, l’esperienza o la preparazione necessarie, ma perché devono occupare uno spazio nella geografia dei partiti, soddisfare un equilibrio interno o rappresentare una fedeltà politica.

La differenza è sostanziale. Ieri si spartiva il potere, oggi troppo spesso si spartiscono le poltrone senza preoccuparsi sufficientemente di chi vi si siede. E quando questa logica arriva a coinvolgere settori delicati come la cultura, il risultato può diventare persino grottesco. È quanto accaduto ascoltando la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni che, durante un intervento in Senato nel corso della discussione sul disegno di legge sul cinema, ha ringraziato i “due fratelli Pupi Avati”.

Una frase che ha rapidamente fatto il giro del web e che ha trasformato il nome e il cognome di un grande regista italiano in una sorta di cognome collettivo. Peccato che i fratelli fossero Pupi e Antonio Avati. Pupi è il nome, Avati il cognome. Si potrebbe liquidare tutto come un lapsus e passare oltre. Del resto, sbagliare può capitare a chiunque. Ma c’è un particolare che non dovrebbe essere trascurato: Lucia Borgonzoni non è una cittadina qualsiasi. È la sottosegretaria alla Cultura. E quando si ricopre un incarico del genere, sapere di cosa si parla non dovrebbe essere considerato un optional. La domanda, allora, non dovrebbe fermarsi a Borgonzoni.

Dovrebbe allargarsi a chi l’ha proposta, sostenuta e ritenuta adatta a ricoprire quell’incarico. Il problema politico è proprio questo: non basta assegnare un titolo per acquisire automaticamente le competenze che quel ruolo richiede. Non basta occupare una casella per essere in grado di svolgerne le funzioni. Non basta essere fedeli a un capo o appartenere al partito giusto per diventare improvvisamente preparati in una determinata materia. Un incarico pubblico non dovrebbe essere un premio di fedeltà, ma una responsabilità affidata a chi possiede le capacità necessarie per esercitarla.

E qui ritorna il confronto con la vecchia politica della DC. Quella politica poteva essere criticata, anche duramente, per il modo in cui gestiva il potere, per le sue spartizioni e per i suoi compromessi. Ma difficilmente si poteva negare che al suo interno esistessero personalità politiche di notevole preparazione e cultura. Si potevano contestare le loro scelte, i loro interessi e il loro modo di governare. Ma generalmente ci si trovava davanti a una classe dirigente che conosceva le istituzioni e sapeva di che cosa stava parlando.

Oggi, invece, assistiamo troppo spesso a qualcosa di diverso e, per certi aspetti, persino più preoccupante: la sostituzione della competenza con l’appartenenza, della preparazione con la fedeltà, della conoscenza con la semplice presenza. Non è più soltanto una politica che si serve delle istituzioni per conservare il potere. È una politica che, in alcuni casi, sembra non avere neppure gli strumenti culturali necessari per comprendere pienamente la responsabilità che le istituzioni comportano.

La vicenda sarebbe già abbastanza imbarazzante se fosse un episodio isolato. Ma ogni volta che un rappresentante delle istituzioni dimostra scarsa familiarità con il proprio ambito di competenza, torna inevitabile una domanda: quanto conta davvero la preparazione nella scelta di chi governa il Paese? E soprattutto, quanto conta per chi quelle nomine le decide? Non è una questione di appartenenza politica, né di simpatie o antipatie personali. È una questione di rispetto verso le istituzioni e verso i cittadini. La cultura italiana non è proprietà di un partito e non può essere trattata come una casella da assegnare per convenienza. Appartiene a tutti noi e merita di essere rappresentata con serietà. Pupi Avati ha persino minimizzato l’accaduto. Ma questo non assolve chi ha deciso che la persona giusta per occuparsi della cultura fosse Lucia Borgonzoni.

Ecco, se la vecchia politica politicante della DC aveva il difetto di pensare troppo al potere, quella di oggi rischia di averne uno persino più umiliante: pensare che il potere possa essere esercitato anche senza competenza. Perché non siamo noi cittadini a doverci vergognare di chi ci governa. Sono coloro che governano, insieme a chi li ha scelti, a doversi assumere la responsabilità della qualità delle persone che collocano nelle istituzioni.

La politica politicante almeno sapeva amministrare il potere. La politica degli occupanti di caselle, invece, sembra talvolta non sapere nemmeno che cosa sta amministrando.