Dalla sicurezza allo Stato marziale: lo scudo della forza contro la crisi sociale

​Riflessione critica sulle ultime scelte dell’Esecutivo tra retorica dell’ordine pubblico, silenzio delle istituzioni e la lezione costituzionale del Quirinale

Se la derivazione di un sistema verso modelli di controllo pervasivo — quello che la scienza politica definisce comunemente “Stato di polizia” — rappresenta già di per sé una frattura profonda nel tessuto democratico, la percezione che si stia valicando un ulteriore e più inquietante confine è oggi fortissima.

La vista dell’esercito e dei contingenti delle Forze Armate impiegati nel pattugliamento ordinario dei centri urbani non rimanda semplicemente a una richiesta di maggior decoro o sicurezza urbana. Racconta un’altra storia. È il sintomo visibile di una declinazione che strizza l’occhio allo “Stato marziale”, attingendo a un immaginario e a strategie di controllo sociale storicamente importate da contesti extra-europei e da drammatiche stagioni sudamericane.

Non si tratta più soltanto di prevenzione o di presenza vigile delle forze dell’ordine; assomiglia sempre più a un messaggio simbolico, a un tentativo di intimidazione visuale volto a disciplinare lo spazio pubblico piuttosto che a renderlo realmente sicuro.

​Questa stretta repressiva e la narrazione muscolare ostentata dal Governo Meloni non nascono per caso. Rispondono a una precisa esigenza di diversione politica e mediatica: accendere i riflettori sugli scontri e sui comportamenti di ristrette frange violente di manifestanti per spostare deliberatamente l’attenzione dal vero nodo centrale della crisi sociale.

Nelle piazze di tutta Italia stiamo assistendo alla mobilitazione corale e imponente di milioni di lavoratori, autotrasportatori, famiglie e studenti, scesi in strada per gridare il proprio no all’insostenibile aumento del carovita e al boom del caro-carburante. Una marea umana pacifica che mette a nudo l’incapacità dell’Esecutivo di fornire risposte economiche concrete e l’evidente fallimento delle sue ricette sociali. Concentrare il dibattito solo sui disordini e varare decreti punitivi a raffica consente a Palazzo Chigi di bollare ogni forma di dissenso come minaccia all’ordine pubblico, occultando il grido d’allarme di un Paese impoverito.

​In una democrazia sana, matura e consapevole dei propri equilibri, la sicurezza non è uno show né un esercizio muscolare o propagandistico. È il risultato di una complessa filiera fatta di intelligence, lavoro d’indagine, prevenzione sul territorio e, soprattutto, politiche di coesione e giustizia sociale. Laddove questi meccanismi evidenziano crepe vistose — dimostrando un deficit strutturale proprio nelle capacità previsionali e preventive — la fisiologia istituzionale imporrebbe un passaggio obbligato: la responsabilità politica.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dovrebbe presentarsi nell’Aula del Parlamento, il luogo della sovranità popolare, per rendere conto in modo trasparente di ciò che non ha funzionato, dei limiti dell’azione del Governo e dei motivi per cui la prevenzione sia fallita al punto da richiedere l’impiego dei mimetismi militari e delle misure emergenziali nelle piazze. Invece, assistiamo a un preoccupante corto circuito: all’assenza di un dibattito pubblico e rigoroso sulle cause sociali della protesta si sostituisce la scorciatoia dell’emergenza perenne e della criminalizzazione del dissenso.

​In questo scenario di progressivo innalzamento della temperatura sociale, le uniche parole chiare a tutela e garanzia del patto repubblicano sono arrivate ancora una volta dalla massima magistratura dello Stato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la sobrietà e il rigore che ne contraddistinguono il mandato, ha ricordato la primazia dello Stato Costituzionale, ponendo un argine invalicabile contro le tentazioni autoritarie. Le parole del Quirinale hanno illuminato, per contrasto, la fragilità di un’azione di governo che finora ha dimostrato di prediligere la propaganda alla sostanza. Si è scelta la strada più facile ma più pericolosa: quella di soffiare sul fuoco del disagio, esasperare il clima politico e alzare costantemente il termometro dello scontro sociale per nascondere la mancanza di soluzioni.

​Il paradosso della strategia del Governo Meloni è ormai solare: dopo aver smantellato i presidi sociali, ignorato l’impatto dei rincari sulla vita reale dei cittadini e creato un “deserto” di risposte di fronte alla crisi economica, l’Esecutivo prepara il terreno per una risposta di matrice neo-autoritaria. Si crea o si accentua l’emergenza sociale abbandonando i cittadini alle proprie difficoltà, per poi proporre come unica cura l’uso della forza, le pene edittali e l’esibizione dei simboli militari. La sicurezza urbana e la tutela dei cittadini sono diritti fondamentali, ma non possono e non devono diventare il paravento per politiche d’immagine che intaccano le basi della convivenza democratica e soffocano le legittime proteste sul lavoro e sul futuro.

Mantenere vigile la guardia, richiamare la politica alle proprie responsabilità di fronte al Parlamento e difendere i principi della Carta Costituzionale non sono opzioni ideologiche: sono il dovere prioritario di chiunque creda in una società libera.

Antonio LARAIA