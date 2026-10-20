Dalle piazze europee alla crisi della rappresentanza: l’analisi di Leonardo Vigliotta (Avanti Giovani)

Il giovane socialista torna sui temi dell'attualità con un video che attraversa le proteste in Francia, Spagna e Germania

Il giovane socialista torna sui temi dell’attualità con un video che attraversa le proteste in Francia, Spagna e Germania. Un linguaggio nuovo per raccontare il disagio delle nuove generazioni e rilanciare il metodo riformista: trasformare la protesta in proposte concrete.

Ancora una volta è attraverso un video che Leonardo Vigliotta, giovane esponente di Avanti Giovani, si sintonizza sui grandi temi dell’attualità politica e sociale. Lo fa con un linguaggio diretto, capace di parlare alle nuove generazioni, ma soprattutto con un metodo: osservare i fenomeni, coglierne le particolarità, comprenderne le cause e indicare possibili soluzioni.

È il metodo riformista applicato alla comunicazione politica contemporanea. Non limitarsi a raccontare ciò che accade, ma provare a spiegare perché accade e come la politica possa intervenire.

Al centro della nuova riflessione di Vigliotta ci sono le piazze europee, tornate protagoniste del dibattito pubblico. Dalla Francia alla Spagna, fino alla Germania, migliaia di giovani manifestano per ragioni differenti: le condizioni del sistema scolastico, la crisi abitativa, il possibile ritorno della leva obbligatoria.

“Tre situazioni diverse, ma che potrebbero nascondere un malcontento ben più profondo”, osserva Vigliotta.

La sua analisi va oltre le singole rivendicazioni. Le proteste, pur nascendo da problemi concreti, possono diventare il segnale di una crescente distanza tra cittadini e istituzioni. Una frattura che riguarda soprattutto le nuove generazioni, sempre più spesso alle prese con difficoltà economiche, precarietà e mancanza di prospettive.

“Quando una democrazia liberale smette di garantire opportunità e la distanza tra chi governa e chi viene governato continua ad aumentare, è il patto sociale stesso a indebolirsi”, sottolinea il giovane socialista.

Ma la protesta, da sola, non basta. È questo uno dei passaggi centrali della riflessione di Vigliotta. Senza una struttura politica capace di trasformare il malcontento in rivendicazioni e poi in provvedimenti concreti, anche le grandi mobilitazioni rischiano di esaurirsi senza produrre cambiamenti.

Da qui la necessità di recuperare una vera alternativa socialdemocratica, capace di trasformare la rabbia in partecipazione, il conflitto sociale in progresso e le richieste delle piazze in riforme.

Vigliotta affronta anche il tema della violenza nelle manifestazioni, distinguendo nettamente gli episodi da condannare dalle ragioni di chi protesta pacificamente. La risposta delle istituzioni, sostiene, non può esaurirsi nell’ordine pubblico, ignorando le cause profonde del disagio.

“Una democrazia non entra in crisi soltanto quando i cittadini smettono di rispettare le istituzioni. Entra in crisi anche quando sono le istituzioni a smettere di rappresentare i cittadini”.

Il video rappresenta anche un esempio di come una nuova generazione di socialisti provi a interpretare la politica: strumenti di comunicazione contemporanei, attenzione ai fenomeni internazionali, capacità di analisi e una cultura riformista che mette al centro le soluzioni.

Perché il riformismo non è soltanto una tradizione politica da rivendicare. È soprattutto un metodo da praticare, anche attraverso i nuovi linguaggi, per ricostruire il rapporto tra politica, società e nuove generazioni.