Daria De Luca: «Il socialismo riformista cresce. Uniti per costruire l’alternativa alla destra»

Daria De Luca tra le promotrici della Festa interregionale di Reggio Emilia, traccia un bilancio dell'iniziativa e guarda alle prossime sfide politiche

Daria De Luca tra le promotrici della Festa interregionale di Reggio Emilia, traccia un bilancio dell’iniziativa e guarda alle prossime sfide politiche. Dal radicamento nei territori al coinvolgimento dei giovani, fino alla costruzione di un’area riformista più ampia nel centrosinistra. «Servono alleanze senza egemonie, nel rispetto delle identità. I socialisti possono essere il collante di coalizioni larghe, credibili e competitive».

La Festa interregionale di Avanti PSI a Reggio Emilia ha rappresentato un’occasione di confronto sul futuro del socialismo e sulle prospettive del centrosinistra. A sottolinearlo è Daria De Luca, vicesegretaria nazionale di Avanti PSI e tra le promotrici dell’evento, che in questa intervista affronta i temi del rilancio della presenza socialista, delle nuove generazioni e delle alleanze politiche. Al centro della riflessione anche la battaglia sulla legge elettorale e le amministrative del 2027, considerate un banco di prova decisivo per il radicamento del partito e la costruzione di un’alternativa alla destra.

La Festa dell’Avanti a Reggio Emilia ha rappresentato un momento di confronto e partecipazione. Quale messaggio politico arriva da questa iniziativa e che cosa racconta della crescita di Avanti PSI?

La scelta del Chiostro della Ghiara a Reggio Emilia per la nostra Festa interregionale di Avanti PSI non è stata casuale. Da qui arriva un messaggio politico inequivocabile: il socialismo riformista è vivo, vegeto e in forte crescita, configurandosi come una colonna portante imprescindibile per l’alternativa a questa destra.

I due giorni di kermesse hanno dimostrato che la nostra comunità non si limita alla pura testimonianza identitaria, ma si concentra sulla concretezza: abbiamo discusso di scuola, welfare, europeismo, tutela del potere d’acquisto per professionisti e partite Iva, e soprattutto di sicurezza nei territori con il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia Gaetano Paci. La crescita di Avanti PSI risiede proprio nella capacità di fare innovazione politica partendo dai bisogni reali delle persone. La presenza al nostro fianco di esponenti apicali delle altre forze della coalizione, a partire dal dialogo tra il nostro segretario Enzo Maraio e Stefano Bonaccini, certifica che il centrosinistra guarda a noi come a un interlocutore serio, radicato e propositivo, capace di dare risposte laddove il populismo fallisce.

Il socialismo italiano sta provando a ricostruire una presenza organizzata e riconoscibile nei territori. Quali sono, secondo lei, le priorità per rafforzare il partito e coinvolgere nuove energie, soprattutto tra i giovani?

Per rafforzare il partito non esistono scorciatoie: dobbiamo abitare i bisogni e i luoghi della quotidianità. La priorità assoluta è il radicamento organizzativo basato sui temi. Non possiamo parlare ai cittadini con i vecchi linguaggi del passato, ma dobbiamo applicare i valori storici del socialismo — giustizia sociale, uguaglianza, libertà — alle grandi transizioni del nostro tempo.

Il coinvolgimento dei giovani passa inevitabilmente da battaglie aperte sui loro diritti: penso al sostegno alle startup, alla lotta contro la precarizzazione del lavoro, ma anche al diritto allo studio e all’emergenza abitativa che colpisce gli studenti fuori sede. Come responsabile dell’innovazione culturale, sono convinta che la cultura, la transizione ecologica e i nuovi diritti digitali siano le vere praterie politiche in cui le nuove generazioni possono trovare in Avanti PSI una casa comoda e coraggiosa. Dobbiamo dare loro spazi di coordinamento effettivi, non ruoli di facciata, rendendoli protagonisti della rigenerazione delle nostre federazioni

Nel centrosinistra si discute molto della costruzione di un’area riformista più ampia. Quale contributo può offrire Avanti PSI e come si può costruire un progetto comune senza rinunciare alle diverse identità politiche?

Nel dibattito attuale del centrosinistra, l’area riformista è l’architrave senza la quale non si può essere competitivi per il governo del Paese. Oggi il contributo di Avanti PSI compie un salto di qualità storico: con la costituzione del gruppo parlamentare “Avanti PSI” al Senato, non offriamo più soltanto cultura di governo e concretezza programmatica, ma una vera e propria piattaforma istituzionale autonoma, centrale e autorevole.

Noi non siamo per i veti ideologici; siamo per un centro-sinistra che sia, prima di tutto, un campo credibile e coeso sui contenuti. Il tema della legge elettorale diventa qui ancora più centrale e dirimente. L’attuale impianto — un sistema che limita la scelta dei cittadini, favorisce i nominati e strozza la rappresentanza democratica — spinge perversamente verso aggregazioni coatte dell’ultimo minuto, dove le identità rischiano di essere annullate. Proprio per contrastare questa deriva e superare i ricatti del bipolarismo selvaggio, la nascita del gruppo “Avanti PSI” al Senato diventa un atto di resistenza democratica e di proposta, nell’attesa delle riforme istituzionali, il progetto comune si costruisce sul metodo. Il tavolo del centrosinistra non deve essere un’arena di scontro tra sigle o una federazione egemonizzata da pochi, bensì un laboratorio paritario dove le diverse sensibilità ( socialista e laica, civica, ambientalista, cattolico-democratica) si integrano e la nostra identità non si cancella.

Le elezioni amministrative 2027 saranno un banco di prova importante. Quali sfide attendono i socialisti nei territori e quale ruolo possono svolgere nella costruzione di coalizioni larghe, credibili e competitive?

Le elezioni amministrative del 2027 rappresenteranno lo snodo cruciale per misurare la nostra reale penetrazione nei territori. La sfida principale che attende i socialisti è quella di farsi promotori e garanti dell’unità e dell’allargamento del centrosinistra. Spesso, nei contesti locali, le rigidità dei partiti maggiori rischiano di spaccare le coalizioni o di allontanare il civismo democratico.

Avanti PSI si candida a svolgere un ruolo di collante e di cerniera democratica: siamo la forza capace di unire l’anima più radicale della coalizione con il mondo moderato e riformista, valorizzando le migliori esperienze civiche del territorio. Nei comuni al voto nel 2027 metteremo in campo liste forti, riconoscibili, aperte alla società civile, ai professionisti, al mondo dell’associazionismo e della cultura. Il nostro obiettivo è dimostrare che, dove i socialisti sono forti e determinanti al tavolo programmatico, le coalizioni non solo vincono, ma sanno governare bene e a lungo.