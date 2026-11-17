L'ex ministro democristiano, scomparso lo scorso marzo, aveva sollevato per anni interrogativi sui rapporti tra gli apparati dello Stato e Totuccio Contorno

L’ex ministro democristiano, scomparso lo scorso marzo, aveva sollevato per anni interrogativi sui rapporti tra gli apparati dello Stato e Totuccio Contorno. Oggi l’inchiesta di Caltanissetta riporta quelle vicende al centro dell’attenzione.

C’è un nome che torna nelle cronache giudiziarie e che Paolo Cirino Pomicino aveva richiamato più volte nei suoi editoriali e nei suoi libri: quello di Gianni De Gennaro, già capo della Polizia e protagonista di una lunga stagione degli apparati di sicurezza italiani.

De Gennaro è oggi indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Secondo l’ipotesi dei magistrati, avrebbe cercato di impedire al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni e avrebbe concorso all’occultamento di documenti, anche relativi all’arresto del pentito nel 1989. La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari, ma il giudice ha respinto la richiesta. Le responsabilità sono tutte da accertare, il garantismo è parola d’ordine.

La notizia riporta alla memoria gli interrogativi di Paolo Cirino Pomicino, scomparso il 21 marzo scorso. Già nel 2009, nell’editoriale In quelle accuse c’è odor di depistaggio, l’ex ministro ricostruiva il rientro clandestino in Italia di Contorno, i suoi rapporti con la Criminalpol guidata da De Gennaro e le circostanze dell’arresto. Chiedeva di fare luce su vicende che considerava ancora oscure.

Nel 2010 tornava sull’argomento con una domanda esplicita: “Ed allora perché a de Gennaro nessuno fa alcuna domanda e Mori va sotto processo?”. Non era un’accusa di responsabilità penale, ma una richiesta di chiarimento e di coerenza nella ricostruzione di quella stagione.

Anche nel libro Il grande inganno, pubblicato nel 2022, Pomicino tornava sul ruolo degli apparati investigativi, sulle vicende di Andreotti e sulle informazioni che De Gennaro avrebbe potuto contribuire a chiarire.

Pomicino non c’è più. E sarebbe scorretto trasformare retroattivamente le sue domande in anticipazioni delle accuse di oggi. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorarle.

Perché la questione, prima ancora che giudiziaria, riguarda il rapporto tra verità, istituzioni e memoria della Repubblica. La presunzione di innocenza è un principio irrinunciabile. Così come lo è il diritto dei cittadini a conoscere fino in fondo una delle stagioni più drammatiche della nostra storia.

Pomicino chiedeva risposte. A distanza di tanti anni, alcune di quelle domande conservano tutta la loro attualità. Vedremo.