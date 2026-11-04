Il Congresso americano è democratico. L’onda blu ha rovesciato la Camera dei Rappresentanti prendendosi 255 seggi (maggioranza a 218) e lasciandone solo 180 ai repubblicani, e “flippando” anche il Senato con 54 seggi contro 44 dei repubblicani che ne perdono 6. I Dem ottengono anche 24 governatori contro 18 del GOP.

Numeri di una vittoria schiacciante che questa notte hanno sanzionato la politica dell’Amministrazione americana. L’affluenza molto grande fatta registrare dal voto anticipato attestatosi a più di 57 milioni di votanti con un aumento di 11 milioni rispetto al 2022, racconta di un dissenso che al di là dei temi caldi –andamento generale dell’economia, costo della vita, guerra nel Golfo, violenza della polizia di frontiera– si è concentrato contro la figura del presidente Donald Trump. Elon Musk ha riconosciuto: “Questa volta il mio laser spaziale per interferire nelle elezioni non ha funzionato”.

Sulla costa orientale i repubblicani conservano solo il baluardo della Florida. “Accetterò il risultato. Collaborerò con i Dem. Mi hanno già chiamato” ha detto in un post il presidente americano che su Truth ha voluto chiarire: “Non c’era il mio nome sulla scheda, altrimenti i Repubblicani avrebbero vinto”. Tra i primi commenti internazionali quelli di Cina e Iran. Mao Ning portavoce del ministero degli Esteri cinese: “Le elezioni sono una questione interna. Continueremo a collaborare con gli Stati Uniti”. Ghalibaf capo della delegazione iraniana impegnata nei colloqui sulla crisi del Golfo: “Gli americani hanno detto no alla guerra”. La Borsa. Alle 10.00 circa, ora italiana, i futures di Wall Street in recupero ma S&P e Nasdaq in segno negativo. Borse europee in rialzo. Le cinesi Shangai e Hong Kong volano mentre è in calo Tokyo. A picco il prezzo del greggio.

Per la politica americana una svolta che è anche un cambio generazionale. Gli eroi della vittoria democratica: nel Texas James Talarico neosenatore, 37 anni, che si è imposto togliendo lo Stato ai repubblicani che hanno sempre vinto dal 1988, e la neogovernatrice Gina Hinojosa; nello Iowa il 47enne Josh Turek, in Sud Carolina Annie Andrews, 46 anni, nel Michigan Abdul el-Sayed, 42 anni, ha vinto al Senato contro Mike Rogers, in Minnesota Peggy Flanagan 47enne segna un passaggio storico come prima senatrice nativa, e lo stesso fa Lance Bottoms che oggi è la prima senatrice afroamericana in Georgia; e non più giovanissimi hanno surfato sull’onda blu anche Adam Hamilton che ha letteralmente strappato il Kansas ai repubblicani dopo 94 anni, Roy Cooper in North Carolina, Troy Jackson nel Maine, mentre Sherrod Brown ha mantenuto il seggio dem in Ohio dove la concorrenza repubblicana è agguerrita e molto spesso in passato vittoriosa.

Trump fino a oggi ha già firmato più di 250 ordini esecutivi privando il Congresso di ogni margine di trattativa e di deliberazione e potrà continuare a farlo seppure con moderazione se non vuole rischiare la contrapposizione non solo con il Congresso ma con il Paese. Perdere il controllo dell’intero Congresso significa non poter porre il veto sulla legge di bilancio, l’unica sulla quale il presidente americano non può imporlo. Potrà verificarsi ancora uno shutdown come quello che tra il 1 ottobre e il 12 novembre 2025 provocò una impasse politica durata 43 giorni proprio a causa del dissenso sul bilancio federale e sui sussidi sanitari dell’Obamacare.

Soprattutto potrebbe essere meno improbabile per il Congresso annullare il veto presidenziale con una maggioranza qualificata. Tuttavia a pochi minuti dai risultati elettorali il presidente americano è parso voler ridimensionare la sua aggressività, una scelta necessaria per non passare alla storia come il presidente più odiato d’America. Le occasioni per cominciare a verificarlo sono diverse e vicine. La prima è il Trilaterale con Russia e Ucraina previsto per il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti.

Dopo la strage compiuta lunedì dai missili russi su un centro di assistenza nella regione di Zaporizhzhia, che ha provocato più di 33 morti, ma decine sono ancora i dispersi, si vedrà quanto Trump vorrà continuare a puntare sulla resa ucraina o cercare di portare Putin a più miti consigli. A Komyshuvakha lunedì i russi hanno utilizzato una tecnica tipicamente terroristica, quella del double-tap, il doppio colpo, portando un secondo attacco durante i primi soccorsi.

Sulla Komosl’skaja Pravda, giornale putiniano come gli altri russi -l’unico non controllato dal Cremlino, la Novaya Gazeta, è stato chiuso pochi giorni fa-, Evgenj Umerenkov ha scritto rispetto ai risultati elettorali americani: “Non è certo la prima volta che accade qualcosa del genere nella storia degli Stati Uniti. E non significa necessariamente una situazione di stallo e una paralisi totale per la Casa Bianca, soprattutto sotto la presidenza di Donald Trump, che ha dimostrato in modo convincente il suo spirito combattivo anche nelle situazioni più difficili. Trump ha già riconosciuto la vittoria repubblicana, dichiarando la sua disponibilità ad accettare i risultati elettorali e a collaborare con i rappresentanti del Partito Democratico. Ma la ‘cooperazione’ nella politica americana implica un duro scambio di interessi, a seconda degli equilibri di potere.

Il presidente degli Stati Uniti ha avvertito che, in caso di sconfitta, diventerà ‘il signor Veto’, avendo la possibilità di bloccare i disegni di legge del Congresso a lui sfavorevoli. Il Congresso può annullare il suo veto con una maggioranza qualificata, che richiede i due terzi dei voti. In passato, ciò ha avuto successo solo nel 5% dei casi. Non c’è dubbio, quindi: Trump continuerà a portare avanti il ​​suo programma.

Soprattutto perché il Congresso, ostile nei suoi confronti, inizierà i lavori non domani, ma tra due mesi”. E sulla guerra in Ucraina Umerenkov ha aggiunto: “La risposta alla domanda cruciale per la Russia -se il presidente della Casa Bianca cambierà i suoi piani per la risoluzione del conflitto ucraino- è già nota. Lo stesso Trump l’ha fornita in un’intervista al Financial Times, esprimendo ottimismo sui progressi dei negoziati di pace: ‘Credo che entrambe le parti siano pronte a dire: ‘Facciamo un accordo’. Pertanto, i colloqui trilaterali con la partecipazione di Russia, Ucraina e Stati Uniti, previsti per il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi, devono avere luogo. Se i negoziati dovessero fallire, non sarà per istigazione di Washington. Solo i sostenitori europei di Kiev, che non sono ancora stati invitati al tavolo delle trattative, potrebbero farlo”.