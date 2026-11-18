La bomba mediatica è esplosa con un articolo pubblicato su IStories, il sito di giornalisti russi in esilio o in fuga dal regime del presidente Vladimir Putin. Oltre 15 milioni di documenti interni riservati hanno portato alla luce le carenze dei controlli antiriciclaggio di Deutsche Bank, una delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali, ricostruendone i rapporti con oligarchi russi, miliardari, personaggi politicamente esposti e società sospettate di riciclaggio.

È il risultato dell’inchiesta internazionale #InsideDeutscheBank, coordinata da Barracuda Media con il supporto tecnico del Data and Research Center (Darc), che ha coinvolto più di 200 giornalisti e la partecipazione di oltre 40 testate in tutto il mondo. I documenti sono stati consegnati da due informatori anonimi ai giornalisti investigativi Khadija Sharife sudafricana e Josy Joseph indiano e trasmessi al Dipartimento di Giustizia statunitense, alla Financial Crimes Enforcement Network e all’autorità fiscale britannica HM Revenue and Customs. In Italia l’indagine è stata condotta da IrpiMedia. I documenti coprono 15 anni di presunto malaffare, tra il 2010 e il 2025 e riguardano clienti come Jeffrey Epstein, Oleg Deripaska, Roman Abramovich, tra i più ricchi industriali e oligarchi russi, e la famiglia Trump. Descrivono un sistema di controlli che, nonostante procedure formalmente estese, avrebbe ripetutamente ignorato segnali di rischio di illegalità diffuse e privilegiato interessi commerciali e privati. Dal 2018 Deutsche Bank è diretta da Christian Sewing e ha dichiarato di avere investito 7 miliardi di euro tra il 2019 e il 2025 nel rafforzamento dei controlli, nelle tecnologie e nella gestione dei rischi.

Il cliente Jeffrey Epstein. Deutsche Bank lo accettò nel 2013 nonostante la precedente condanna per sfruttamento della prostituzione minorile. I documenti mostrano che furono successivamente individuate operazioni sospette collegate a lui e alla sua rete per quasi 600 milioni di dollari, più del doppio della cifra precedentemente nota. Tra gli elementi anomali figuravano trasferimenti di denaro a donne nell’Europa orientale. La banca chiuse i conti di Epstein nel luglio 2019, tre giorni dopo il suo secondo arresto per traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale.

I rapporti con la Russia e gli impegni ambientali. Dopo l’annessione russa della Crimea, le sanzioni occidentali imposero agli istituti finanziari di distinguere tra clienti russi sanzionati e non sanzionati. I documenti mostrerebbero, secondo l’inchiesta internazionale, che Deutsche Bank fu spesso riluttante ad abbandonare rapporti commerciali redditizi con soggetti politicamente esposti. Anche gli impegni ambientali entrarono in conflitto con gli interessi commerciali. Nel 2020 Deutsche Bank promise di non finanziare nuovi progetti petroliferi e del gas nell’Artico ma pochi mesi dopo elaborò un pagamento di 1,5 miliardi di euro relativo all’investimento di Trafigura nel progetto petrolifero russo Vostok. La banca sostenne di avere soltanto intermediato il pagamento, senza finanziare direttamente l’iniziativa. Nel 2021 dopo che Christian Sewing aveva assunto pubblicamente l’impegno per un futuro a zero emissioni, Deutsche Bank partecipò alla valutazione di progetti russi nel gas e nella petrolchimica. La società tedesca Linde cercò il sostegno della banca per un grande complesso di gas a Ust-Luz, in Russia. Gli esperti interni segnalarono rischi finanziari, reputazionali e ambientali ma l’accordo fu approvato. Deutsche Bank dichiarò che al momento dell’avvio non esistevano divieti derivanti dalle sanzioni e che erano state rispettate le procedure interne.

Trump, Epstein e il progetto Novus Ordo. Quando Donald Trump vinse le presidenziali del 2016 Deutsche Bank era uno dei suoi principali creditori e avviò un progetto riservato denominato Novus Ordo, «Nuovo Ordine». Durante le indagini sulle presunte interferenze russe nelle elezioni il Congresso statunitense cercò -ma non riuscì- di accertare se i prestiti concessi a Trump fossero garantiti da capitali russi e se i conti a lui collegati presentassero anomalie antiriciclaggio. Deutsche Bank dichiarò di non avere individuato rapporti bancari tra Trump e la Russia legati alle sue attività commerciali. I documenti interni, tuttavia, segnalano dubbi relativi a due società riconducibili al suo ambiente imprenditoriale: DT Marks Baku LLC società direttamente riconducibile a Trump era impegnata in un progetto immobiliare di lusso a Baku, capitale dell’Azerbaigian, e THC Baku Services LLC nel 2018 segnalata per una transazione con un’entità che si sospettava collegata alla rete russa. Un promemoria del 2020 evidenziava possibili collegamenti con il cosiddetto riciclaggio azero.

Le difficoltà di controllo dei capitali russi emergono in particolare dalla storia del sistema bancario baltico. Nel giugno 2006 il banchiere russo Andrei Kozlov denunciò alle autorità estoni il riciclaggio di miliardi di rubli attraverso banche locali. Tre mesi dopo fu assassinato a Mosca. Nel 2010 Deutsche Bank aveva assunto Alexei Storchak figlio di un viceministro delle Finanze russo, che successivamente fornì ai colleghi informazioni riservate su un’emissione obbligazionaria. Nel maggio 2018 a Riga venne ucciso Mārtiņš Bunkus, avvocato specializzato in diritto fallimentare della banca lettone LPB, che aveva denunciato analoghe operazioni. Nel 2024 l’ex comproprietario della banca Mihails Uļmans fu condannato a quindici anni di carcere per averne ordinato l’omicidio. Un altro caso riguarda la filiale estone di Danske Bank il cui rapporto interno del 2013 aveva già segnalato trasferimenti sospetti collegati alla famiglia di Vladimir Putin e ai servizi segreti russi, l’FSB. Tra il 2007 e il 2015 attraverso la filiale transitarono circa 200 miliardi di euro di pagamenti: la cifra rappresenta il volume totale delle transazioni non il valore accertato del riciclaggio. L’ex direttore Aivar Rehe si suicidò nel settembre 2019 e la filiale cessò le attività nell’ottobre dello stesso anno. Nel 2022 Danske Bank si dichiarò colpevole negli Stati Uniti di frode ai danni di istituti bancari statunitensi, accettando una sanzione di due miliardi di dollari per aver occultato informazioni sui rischi e sull’efficacia dei controlli relativi ai clienti stranieri. Anche ABLV, Trasta Komercbanka e Swedbank subirono conseguenze per carenze antiriciclaggio, comprese multe, perdita delle licenze e danni alla reputazione. Il danno complessivo viene stimato in 200 miliardi di dollari. Le catene di società distribuite tra diverse giurisdizioni e il passaggio attraverso paesi intermedi come la Turchia, rendono difficile ricostruire l’origine del denaro. Capitali di provenienza problematica possono così entrare nell’economia europea, anche attraverso acquisti immobiliari nella Repubblica Ceca. Dopo gli scandali baltici una parte dei capitali russi si sarebbe trasferita nel sistema bancario ceco. Tra il 2017 e il 2021 aumentarono i depositi dei non residenti. Il sito investigativo Investigace.cz aveva segnalato già nel 2017 che una parte importante dei fondi proveniva dalla Russia e dai precedenti depositi nei Paesi baltici. Secondo la Banca Nazionale Ceca tra la fine del 2016 e il 2018 i depositi dei non residenti provenienti dall’area euro sono passati da circa 600 miliardi a 1.600 miliardi di corone, mentre quelli provenienti dal resto del mondo sono aumentati da 200 a 400 miliardi. Nel rapporto del 2018 anche il Fondo Monetario Internazionale segnalò l’incremento dei depositi in contanti di clienti stranieri, raccomandando controlli più approfonditi. Negli ultimi due anni la Repubblica Ceca ha rafforzato i controlli sule identità dei clienti e dei titolari effettivi dei conti e delle transazioni ottenendo nel 2026 una diminuzione dei depositi dei non residenti al 3,3% del totale, contro il 4,9% del 2016.

Non solo russi. Le rivelazioni di Inside Deutsche Bank documentano transazioni riguardanti anche primari clienti orientali. Rifaat al-Assad, l’ex vicepresidente siriano soprannominato «Macellaio di Hama» per il ruolo nella repressione del 1982, utilizzò Deutsche Bank come banca corrispondente per l’elaborazione dei pagamenti. Il finanziere malese Jho Low continuò a trasferire milioni di dollari attraverso la banca fino al 2015 nonostante il suo coinvolgimento nello scandalo 1MDB relativo alla sottrazione presunta di oltre 4,5 miliardi di dollari dal fondo sovrano malese. Nel 2019 i controlli interni individuarono una rete sospettata di riciclaggio attraverso società a Cipro, Regno Unito, Hong Kong e Ucraina, utilizzata per trasferire centinaia di milioni di euro. I sistemi informatici non erano riusciti a collegare le singole operazioni e occorsero circa tre anni per ricostruire lo schema. Un altro filone riguarda il gruppo singaporiano Xangbo, attraverso il quale Deutsche Bank avrebbe intermediato centinaia di milioni di dollari dal 2015. Società collegate ai fratelli Gupta avrebbero trasferito circa 675 milioni di dollari attraverso la rete tra il dicembre 2012 e il gennaio 2017. I fratelli Gupta erano accusati di avere sfruttato i rapporti con il presidente sudafricano Jacob Zuma per influenzare nomine ministeriali e contratti pubblici. Dopo una segnalazione esterna del dicembre 2019, Deutsche Bank avviò verifiche più approfondite ma attese fino al 2021 prima di avviare la procedura per interrompere i rapporti. Alcune transazioni con società di copertura sospettate di operare per la Corea del Nord non furono individuate, nonostante nei documenti di pagamento comparisse esplicitamente il riferimento al paese. Un’e-mail attribuita a Christian Sewing, quando era ancora membro del consiglio di amministrazione, lamentava l’impatto economico dei controlli KYC, Know Your Customer cioè “Conosci il tuo cliente”, procedure di prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo, delle frodi e di altri illeciti finanziari, messe in atto da banche, istituti finanziari e altri soggetti obbligati. Nel gennaio 2020 Deutsche Bank bloccò un pagamento di 15 milioni di dollari proveniente dagli Emirati Arabi Uniti e destinato a Timur Kulibayev genero miliardario dell’ex presidente kazako, dopo che questi non era riuscito a giustificarne la provenienza. Poche settimane dopo i dipendenti iniziarono a predisporre l’apertura di un conto in Lussemburgo intestato alla moglie; soltanto diversi mesi più tardi venne valutata l’interruzione dei rapporti commerciali. Kulibayev negò a suo tempo ogni illecito. Deutsche Bank rinunciò inoltre a una valutazione formale dei rischi di sanzione per alcune filiali del gruppo canadese Bombardier, nonostante gli avvertimenti interni relativi alle attività in paesi sottoposti a restrizioni. Analoga deroga venne concessa alla società francese produttrice di armamenti Thales che venne esentata dall’obbligo di dichiarare la proprietà di una filiale. In entrambi i casi pesarono le opportunità commerciali attese. Nel 2019, la banca pagò 16,1 milioni di dollari per chiudere una controversia con la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense relativa al programma di assunzione di familiari di funzionari pubblici. Secondo un calcolo interno, i ricavi derivanti dalle operazioni collegate a queste assunzioni sarebbero ammontati a circa 190 milioni di dollari.

Il coinvolgimento della filiale italiana. IrpiMedia, testata giornalistica italiana che ha partecipato all’inchiesta #InsideDeutscheBank, ha individuato particolari criticità nella filiale italiana di DeutscheBank. L’Italia è il secondo mercato europeo del gruppo presente nel Paese da quasi cinquant’anni, con circa 350 sportelli, 2,1 milioni di clienti privati e 40.000 imprese. La banca rappresenta un fondamentale intermediario per il finanziamento delle grandi partecipate pubbliche e dello Stato italiano. Negli ultimi cinque anni Deutsche Bank ha partecipato, insieme ad altri istituti, a due finanziamenti da 800 milioni di euro ciascuno destinati a Fincantieri e a Saipem partecipata principalmente da Eni e Cassa depositi e prestiti. Ha inoltre collocato obbligazioni per miliardi di euro di Ferrovie dello Stato, Enel e Cassa depositi e prestiti, oltre a 18 miliardi di euro di titoli pubblici per conto del Ministero dell’Economia. Gli audit interni condotti tra il 2017 e il 2020 dalle sedi di Milano e Francoforte hanno evidenziato gravi insufficienze nelle procedure di identificazione dei clienti e di verifica della provenienza dei patrimoni. Un rapporto del 2017 dedicato alle procedure Know Your Customer ha rilevato che nel 68% dei casi mancavano informazioni sull’origine della ricchezza dei clienti e nel 53% quelle necessarie a identificare il beneficiario effettivo. Per quasi tutti gli oltre 10.500 clienti cui era stato concesso un mutuo, compresi 170 classificati ad alto rischio, non era stata verificata la fedina penale. Le verifiche successive hanno evidenziato anche prelievi in contanti di decine di migliaia di euro senza registrazione delle motivazioni, e malfunzionamenti protratti per mesi nei sistemi automatici di segnalazione delle operazioni sospette. Il rapporto del 2017 fu trasmesso ai vertici italiani di Deutsche Bank. Le criticità furono individuate anche dalle autorità di vigilanza ma secondo l’inchiesta le sanzioni risultarono tardive e modeste, non superiori a 200.000 euro complessivi. Deutsche Bank Italia ha replicato che i risultati delle verifiche interne erano stati affrontati e che le raccomandazioni delle autorità erano state attuate nei termini previsti.

Deutsche Bank e i rapporti con le banche ceche. Dopo che l’unità antiriciclaggio internazionale di Citi aveva segnalato come inquietanti alcune transazioni della banca ceca PPF Banka, nel 2018 Deutsche Bank avviò una verifica dei propri partner. L’istituto, specializzato nel private e investment banking, contava circa 3.100 clienti, oltre il 40% dei quali non residenti. Gli analisti tedeschi individuarono flussi finanziari russi e società estere con azionisti russi, nonché operazioni provenienti da Isole Vergini britanniche, Maldive, Cipro, Belize, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Regno Unito. Oltre il 55% dei pagamenti in uscita risultava intestato a questa clientela e rappresentava circa l’81% del loro valore complessivo in dollari. Alla fine del 2018 Deutsche Bank decise di chiudere i conti di PPF Banka, motivando la decisione con i rischi reputazionali e la scarsa trasparenza delle transazioni. Leoš Rousek direttore della comunicazione del gruppo PPF, contestò questa ricostruzione, sostenendo che la cessazione dei servizi dipendesse dal ridotto volume delle singole operazioni e negando l’esistenza di un reparto dedicato ai clienti russi. La banca tedesca interruppe inoltre i rapporti con Česká spořitelna. Nel dicembre 2018 chiuse i conti in dollari, euro e corone dell’istituto, dopo avere individuato 37 clienti a rischio che nel solo terzo trimestre del 2018 avevano trasferito oltre 13 milioni di dollari. Deutsche Bank segnalò il caso alla FinCEN, l’autorità americana competente per la sorveglianza delle transazioni internazionali in dollari. Il portavoce di Česká spořitelna, Filip Hrubý sostenne che fu stata la propria banca ad allertare Deutsche Bank sulle operazioni sospette e negò l’interruzione della collaborazione, spiegando che i pagamenti erano stati semplicemente trasferiti alla società madre Erste per ragioni di costo. Il Ministero delle Finanze non volle commentare la vicenda. L’unità antiriciclaggio ceca inviò nel 2018 alla Russia 14 richieste operative. Anche UniCredit Bank Repubblica Ceca e Slovacchia e ČSOB furono sottoposte a verifiche. Un’analisi di Deutsche Bank del 2018 individuò 271 possibili società di comodo tra i clienti di UniCredit e 179 presso ČSOB. Nello stesso anno ČSOB effettuò 2.081 transazioni sui conti di queste società, pari all’1,2% delle proprie operazioni, mentre UniCredit ne effettuò 1.820, pari al 3,2%. I portavoce Petr Milata e Petr Plocek rivendicarono il rispetto delle norme e il rafforzamento dei controlli. Deutsche Bank non avrebbe interrotto i rapporti con questi due istituti. Con J&T Banka invece la collaborazione venne interrotta nel 2018. Un dirigente di Deutsche Bank confermò tre anni più tardi che la decisione era legata ai rischi derivanti dai flussi dei non residenti. Martin Tesař l portavoce della banca attribuì invece la cessazione dei rapporti al basso numero di transazioni internazionali, negando collegamenti con i capitali russi. Precisò che J&T Banka aveva rafforzato i controlli e che dopo l’invasione dell’Ucraina aveva abbandonato definitivamente il mercato russo nel 2023. La collaborazione con Deutsche Bank sarebbe ripresa.