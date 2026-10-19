“Dio è morto”, L’urlo di Francesco Guccini irrompe sul palco del Premio Tenco

Grande attesa per il Premio Tenco 2026, le cui tre serate finali al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) si terranno il 22, 23 e 24 ottobre.

La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore, la più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, si tiene dal 1974 nella città del ponente ligure simbolo della musica italiana. È una manifestazione unica in Europa e nel mondo, da sempre occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

Titolo di questa edizione DIO È MORTO, celebre canzone di Francesco Guccini interpretata in origine dai Nomadi, tema che verrà declinato durante tutta la rassegna con l’intento di chiedersi quali linguaggi, quali forme di comunità, quali gesti creativi possono ancora opporsi alla violenza, all’omologazione e all’illusione che ogni esigenza espressiva possa essere ridotta al mercato o a un algoritmo.

La canzone d’autore ha in questo processo ancora un compito cruciale, continuare a mettere in relazione le persone, custodire la memoria, immaginare il futuro e dare voce a ciò che non trova spazio altrove.

Questa 49ª edizione del Premio Tenco è dedicata alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi.

PREMIO TENCO 2026 alla carriera, PREMIO TENCO ALL’OPERATORE CULTURALE e PREMIO YORUM in collaborazione con Amnesty International Italia

I PREMI TENCO, assegnati dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore, saranno conferiti in questa edizione a: MANUEL AGNELLI e AFTERHOURS, ENZO AVITABILE, FRANKIE HI-NRG MC, MAX MANFREDI e PAOLA TURCI.

Sempre il Direttivo del Club Tenco assegnerà il PREMIO TENCO ALL’OPERATORE CULTURALE allo storico CESARE BERMANI, massimo esperto di leggende metropolitane, e al giornalista ANDREA SCANZI e il PREMIO YORUM a JUAN CARLOS “FLACO” BIONDINI. A metà degli anni Settanta, poco prima del golpe di Videla del 1976, il chitarrista e cantante Flaco emigrò dall’Argentina in Italia ed iniziò a suonare diventando, come è noto, il chitarrista di Guccini. Proprio nell’anno della scomparsa del maestrone il Tenco aveva già deciso di portare in rassegna Flaco. Con questo premio il Club Tenco vuole da un lato premiare la sua carriera artistica, dall’altro riconoscere in lui un rappresentante di quella generazione di giovani argentini che mezzo secolo fa dovette emigrare all’estero per sopravvivere a una dittatura sanguinaria. Un premio personale e collettivo che intende legare le lotte del presente a quelle del passato. Il Premio Yorum è istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

TARGHE TENCO 2026

Sul palco dell’Ariston durante la prima delle tre serate, il 22 ottobre, verranno consegnate le TARGHE TENCO 2026, le cui opere vincitrici sono state comunicate lo scorso luglio. Il riconoscimento viene assegnato dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026).

Queste le opere premiate:

Migliore album in assoluto – Orbit Orbit (BMG) di Caparezza;

Migliore album in dialetto – Amuri Luci (Narciso Records / ADA Music Italy) di Carmen Consoli;

Migliore album opera prima – Sta registrando audio… (Azzurra Music) di Piji;

Migliore album di interprete – Avincola canta Carella (TotoSound / Akkasamia) di Avincola;

Migliore canzone singola – Quello che deve essere sarà (Carosello Records) di Emma Nolde;

Migliore album a progetto – 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy / evento omonimo a cura di IMARTS – International Music And Arts) prodotto da Filippo Graziani.

Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’Associazione. Il Direttivo del Club Tenco non fa parte di questa giuria.

Le informazioni relative alle Targhe Tenco e il regolamento sono online sul sito del Club Tenco (Targhe assegnate fino a oggi: https://www.clubtenco.it/albo-doro/; regolamento https://www.clubtenco.it/regolamento-targhe/).

LE TRE SERATE AL TEATRO ARISTON (22, 23, 24 OTTOBRE),

GLI ALTRI EVENTI A SANREMO DELLA RASSEGNA (A PARTIRE DAL 22 OTTOBRE) E IL TENCO OFF (20 OTTOBRE) CON LA PROIEZIONE DI TRE DOCUFILM

La rassegna si aprirà ufficialmente mercoledì 21 ottobre alle ore 10.00, con la masterclass per le scuole, quest’anno dedicata a FRANCO BATTIATO, che vedrà la partecipazione di don Luigi Ciotti, Carmen Consoli, Carlo Guaitoli, Gennaro De Rosa, Rossana De Pace e Stefano Senardi. Modererà l’incontro Marika Amoretti, che per il Club Tenco si occupa del Coordinamento Scuole.

Sempre il 21 ottobre, alle ore 21.00, il tradizionale concerto al Teatro dell’Opera del Casinò sarà “Donne in punta di note”, con PAOLA TURCI & ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO e con la partecipazione del noto critico musicale GINO CASTALDO

Il giorno precedente, martedì 20 ottobre, per la prima volta il Tenco off, con le proiezioni di tre docufilm che si terranno nella Sala Roof 3 del Teatro Ariston (ingresso libero fino a esaurimento): “Quando passa Paolo – Un docufilm per Paolo Benvegnù” (ore 16.00), “Una vespa targata Cuneo” (ore 18.00) su vita e percorso artistico di Ernesto Bassignano, e “Ancora in Assemblea” (ore 21.00) sull’esperienza artistica dell’Assemblea Musicale Teatrale.

A presentare le serate sul palco del Teatro Ariston saranno: giovedì 22 ottobre NERI MARCORÈ, venerdì 23 ottobre CHIARA BURATTI e sabato 24 ottobre SILVIA BOSCHERO.

La scenografia dell’Ariston sarà curata quest’anno da JAVIER MARÍN, artista messicano di fama internazionale che, nel corso di un’attività artistica di quarant’anni, ha esposto le sue opere in più di trecento mostre individuali e collettive, in Messico, Stati Uniti e Canada, oltre che in diversi Paesi dell’America Centrale, dell’America del Sud, dell’Asia e dell’Europa.

Tra gli ospiti, tanti artisti che si alterneranno sul palco dell’Ariston: ANASTASIO, CLAUDIA CRABUZZA, FABRI FIBRA, SARA GIOIELLI, FRANCAMENTE, GIULIA MEI, SANTAMAREA e SATANTANGO.

Il Club Tenco ha deciso quest’anno di portare in Rassegna quattro finalisti della cinquina della Targa Tenco per il migliore album Opera Prima (Francamente, Sara Gioielli, Santamarea e Satantango) per dare spazio a percorsi nei quali si riconosce quell’attitudine propria della canzone d’autore di essere libera dai generi, dalle mode e da qualsiasi forma di omologazione e di rinnovare linguaggi, strumenti e generazioni.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate del Premio Tenco 2026 sono disponibili online (clubtenco.it) e presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info 0184 506060).

Per la prima volta è previsto uno sconto speciale del 15% dedicato agli under 25 sull’abbonamento alle serate della rassegna (valido esclusivamente per gli abbonamenti acquistati al botteghino del Teatro Ariston). Per informazioni è possibile consultare clubtenco.it e scrivere a segreteria@clubtenco.it.

La rassegna comprende nel suo programma, oltre alle tre serate, tanti eventi, proiezioni, presentazioni, incontri e spettacoli pomeridiani, a partire dal 21 ottobre in tutta la città simbolo della musica italiana, dalla sede del Club Tenco nell’ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria, al Teatro dell’Opera del Casinò e all’ex chiesa Santa Brigida nel quartiere Pigna.

Tra gli eventi nella Sede del Club Tenco: nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre si terrà la presentazione del libro “Cantautori nelle scuole”, con Francesco Guarino, Felice Liperi, Marika Amoretti ed Ernesto Marciante; giovedì 22 alle ore 15.00 la tavola rotonda “La canzone ai tempi dell’Intelligenza Artificiale” con Irene Buselli, Alessandro Alfieri, Simone Aliprandi, moderata da Steven Forti; alle ore 16.00 la tavola rotonda “La musica è finita”, con Gino Castaldo, Bruno Sconocchia, Damir Ivic, Manfredi Maida (Tamango) e Stefano Senardi, moderata da Paolo Talanca. Venerdì 23 ottobre alle ore 15.00, sempre nella del Club Tenco, l’evento “Quel Vulcano di Secondiano. Progetti di e per Sergio Sacchi”, che vedrà la presentazione del disco “Cantata per Sergio Staino” (Ala Bianca) e la presentazione del “CantaSacchi” (edizione speciale de Il Cantautore dedicata a Sergio Secondiano Sacchi)

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CESARE MASSELLI

FOTO CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA PAROLE&DINTORNI