I l digitale può essere uno strumento utile e complementare, ma non deve sostituire il libro di carta, né diventare un nuovo costo scaricato sulle famiglie.

Il superamento del cartaceo non può passare attraverso l’acquisto, a carico delle famiglie, di dispositivi, licenze e contenuti digitali. La scuola pubblica non può trasformare l’innovazione in una spesa privata, né accentuare le disuguaglianze tra chi può permettersi tecnologia e contenuti aggiornati e chi non può.

E’ invece necessario potenziare il comodato d’uso: libri cartacei concessi in prestito dalle scuole, riutilizzati negli anni, mantenuti e reintegrati con risorse pubbliche. È una scelta che permette alle famiglie di risparmiare in modo concreto, garantisce a tutti gli studenti gli stessi strumenti e consente di continuare a lavorare su carta: sottolineare, annotare, tornare indietro, studiare senza distrazioni.

La neuroscienziata Maryanne Wolf, sostiene che la lettura su carta favorisce processi più lenti e profondi nel cervello che legge, mentre lo schermo spinge più facilmente verso una lettura rapida e superficiale.

La sua indicazione è chiara: lo schermo può integrare e insegnare alcune abilità, ma non dovrebbe sostituire il libro fisico nell’apprendimento della lettura profonda.

La comprensione infatti è generalmente più alta su carta e gli episodi di distrazione durante la lettura diminuiscono rispetto allo schermo.

E’ necessario quindi mantenere il libro cartaceo come strumento centrale di studio, senza ovviamente rinnegare il digitale come supporto

E’ altrettanto necessario porre rimedio alla spesa iniqua a cui sono costrette le famiglie è quindi necessario potenziare il comodato d’uso, con finanziamenti adeguati per acquisto, manutenzione e rinnovo dei testi.

Investire nel comodato d’uso significa investire in equità, qualità dell’apprendimento e rispetto del lavoro di studenti e docenti.

Luca Fantò

Responsabile Scuola Avanti Psi