Elezioni di midterm negli States: il cielo è sempre più blu

Dal Texas all’Iowa, dalla Georgia al Michigan. Sembra che qualcosa nell’assetto politico degli Stati Uniti stia cambiando

Dal Texas all’Iowa, dalla Georgia al Michigan. Sembra che qualcosa nell’assetto politico degli Stati Uniti stia cambiando. O, per meglio dire, sia già cambiato. Al netto di ogni stima e valutazione del caso, vi è un dato politico difficilmente contestabile: Donald Trump non dispone più di una maggioranza repubblicana al Congresso.

Se alla Camera dei Rappresentanti i democratici hanno conquistato 224 seggi contro i 135 repubblicani (con diverse sfide ancora da definire), è al Senato che questo cambio di rotta assume un significato particolarmente rilevante: 54 seggi nell’area democratica contro i 42 repubblicani, con un vantaggio di dodici seggi. Un risultato che comprende anche i due senatori formalmente indipendenti, Bernie Sanders per il Vermont e Angus King per il Maine, ma che già erano sostanzialmente allineati ai democratici nei momenti di vito all’emiciclo parlamentare.

Una vittoria, quella dei democratici americani, la cui portata non ha un valore esclusivamente politico, ma riflette anche un sentimento di crescente disaffezione nei confronti di un presidente che, alle scorse elezioni, era riuscito non soltanto a conquistare la maggioranza dei grandi elettori, ma anche ad allargare la propria base, facendo proprio il voto di quelle categorie che non rientravano nella composizione, non solo economica o sociale, ma anche culturale dell’elettorato repubblicano.

Eppure, qualcosa sembra essersi incrinato. Secondo gli exit poll citati da Reuters, il sostegno dei latinos ai repubblicani sarebbe sceso dal 46% del 2024 a circa un terzo nel 2026. Parallelamente, secondo le rilevazioni di CBS, il tasso di approvazione del presidente sarebbe precipitato al 38%.

Anche in contesti storicamente più affini alla tradizione conservatrice, come alcune aree rurali del Texas o i vecchi distretti industriali del Michigan, appartenenti a quella che un tempo veniva definita Rust Belt, i democratici hanno ottenuto risultati significativi. A contribuire a questa avanzata è stata anche una rosa di candidati politicamente e culturalmente eterogenea: da James Talarico, ex insegnante e seminarista presbiteriano, in Texas, sostenuto anche da esponenti della famiglia Bush, fino ad Abdul El-Sayed, medico di origini egiziane in Michigan, che ha potuto contare sull’endorsement di Barack Obama. Senza dimenticare la Georgia, dove Jon Ossoff ha consolidato la propria posizione al Senato, confermando quanto sia ormai contendibile uno Stato che nel 2024 aveva scelto Trump.

Le ragioni di questa battuta d’arresto repubblicana sono molteplici. Su tutte, l’incapacità dell’amministrazione Trump di offrire risposte sufficientemente efficaci a una questione che continua a pesare sulle famiglie americane: il costo della vita. L’inflazione, pur senza raggiungere i livelli registrati durante la presidenza Biden, continua a rappresentare una preoccupazione centrale per gli elettori. A pesare sono state anche alcune scelte di politica estera e commerciale, dalla guerra con l’Iran all’introduzione dei dazi, considerate da una parte consistente dell’opinione pubblica come fattori di aggravamento delle difficoltà economiche. Secondo le rilevazioni citate da Reuters e CBS, circa il 66% degli americani attribuirebbe al presidente una responsabilità per l’aumento dei prezzi.

Queste elezioni segnano dunque uno spartiacque nella politica statunitense. Per Trump si apre una seconda parte del mandato inevitabilmente più complessa, con un Congresso che non potrà più essere considerato un alleato automatico della Casa Bianca. Per i democratici, invece, comincia una sfida forse ancora più impegnativa: trasformare una vittoria elettorale in un progetto politico credibile, ricomponendo le diverse anime del partito e individuando una proposta capace di parlare tanto alle grandi città quanto all’America industriale e rurale.

Perché vincere contro Trump può essere sufficiente per conquistare il Congresso, ma non necessariamente per riconquistare la Casa Bianca. I prossimi due anni diranno se i democratici saranno in grado di andare oltre la semplice opposizione al trumpismo e costruire un’alternativa politica, economica e sociale. Il 2028, in fondo, è già cominciato.