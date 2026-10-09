Elezioni in Brasile: sfida per la democrazia

Il Presidente uscente Lula contro Flávio Bolsonaro, candidato dell’estrema destra. Sullo sfondo, l’avanzata di una Internazionale nera che punta a ridurre gli spazi di democrazia.

Il Brasile si trova davanti a un passaggio decisivo della sua storia democratica.

Il 25 ottobre, al ballottaggio presidenziale, Luiz Inácio Lula da Silva, leader del PT (Partito dei Lavoratori) e di una coalizione progressista, sfiderà Flávio Bolsonaro, espressione della destra trumpista. Al primo turno, svolto domenica scorsa, il candidato della destra ha ottenuto il 47% dei voti, contro il 45% di Lula. Una distanza minima, ma sufficiente a delineare una battaglia dall’esito incerto.

I governi guidati da Lula hanno puntato sulla lotta alla povertà, sull’inclusione sociale e sul miglioramento delle condizioni di vita delle classi popolari. Una storia di sinistra che, pur tra contraddizioni e difficoltà, continua a rappresentare una delle pagine più significative della sinistra latinoamericana.

La storia di Lula è una storia di riscatto sociale, quella di un uomo che viene dal basso. Nato in una famiglia povera, emigrato dal Nordest del Brasile verso San Paolo, operaio metalmeccanico e sindacalista, ha trasformato la propria esperienza personale in un percorso politico che ha dato voce a milioni di brasiliani esclusi dalla crescita economica. Nel 2018, il presidente Lula è stato anche arrestato, coinvolto in una presunta vicenda di corruzione, da cui ne è uscito più forte di prima. Dopo 580 giorni di prigionia, è stato scarcerato dal Tribunale Supremo Federale che lo ha prosciolto da ogni accusa, tornando rieleggibile e riacquisendo i suoi diritti politici, sospinto dal sostegno del popolo.

Dall’altra parte c’è il nome Bolsonaro, diventato simbolo di una destra sovranista, conservatrice e con venature fasciste in salsa latinoamericana.

Flávio Bolsonaro raccoglie l’eredità politica del padre Jair, condannato a 27 anni di carcere per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2022 e adesso agli arresti domiciliari. L’assalto alle istituzioni brasiliane dell’8 gennaio 2023 resta una ferita aperta: un monito su quanto possa diventare fragile la democrazia quando la sconfitta elettorale viene presentata come un risultato da rovesciare anziché da accettare.

A conferma di queste preoccupazioni, una delle principali promesse di Bolsonaro jr., qualora fosse eletto presidente, è quella di concedere l’amnistia per il padre e, in questo modo, sovvertire le decisioni della giustizia brasiliana.

Inoltre, Flavio Bolsonaro propone una drastica riduzione dello stato sociale, unito ad un rafforzamento della repressione penale, un arretramento sul piano dei diritti civili e una politica estera di completo vassallaggio nei confronti di Trump e dei suoi controversi alleati internazionali, da Milei a Netanyahu, contando anche sul sostegno della destra italiana.

Com’è evidente, la posta in gioco supera i confini brasiliani. La crescita di una Internazionale nera, legata da affinità ideologiche e reciproci sostegni politici, rende questa elezione parte di una contesa più ampia. Dagli Stati Uniti di Donald Trump, si consolida una rete di movimenti che fa leva sulla paura, sul nazionalismo e sulla sfiducia nella democrazia. Una rete che potrebbe rafforzarsi ulteriormente con la vittoria di Flávio Bolsonaro.

Il Presidente Lula, però, per vincere non può affidarsi soltanto al prestigio della propria storia o ai buoni risultati dei suoi governi. Il risultato del primo turno dimostra che la società brasiliana è fortemente polarizzata e chiede risposte concrete sul costo della vita, sulla sicurezza e sulle prospettive economiche. Per difendere la democrazia è necessario riconquistare la fiducia di chi si sente dimenticato, di chi si sente ai margini.

Il Brasile è dunque chiamato a scegliere non soltanto tra due candidati, ma tra due idee di Paese e, in definitiva, tra differenti visioni del mondo.

La democrazia non si esaurisce nel voto: vive nel rispetto dei risultati elettorali, nella libertà del dissenso e nella tutela dei diritti.

Il 25 ottobre si capirà se la storia di riscatto e dignità rappresentata da Lula saprà ancora parlare alla maggioranza dei cittadini o se, al contrario, prevarrà l’eredità politica dei Bolsonaro. In gioco c’è il futuro del Brasile, ma anche una parte rilevante del futuro democratico del mondo occidentale.

Paolo D’Aleo