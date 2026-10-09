Emergenza abitativa e housing sociale

In un periodo storico come quello attuale caratterizzato da una profonda crisi economica mondiale, significativi riflessi si rintracciano nella quotidianità.

Ecco che la questione casa e la concreta gestione della stessa viene ad essere un problema sociale. Da ciò e dalla presa di coscienza della necessità di intervenire è nata l’intuizione del Partito Socialista italiano di dar vita ad una raccolta firme per la proposizione di una legge di iniziativa popolare in merito.

Appare urgente e non più rinviabile, invero, l’ideazione di un piano casa strutturato e su scala nazionale che sia in grado di far fronte alle sedimentate speculazioni immobiliari, e garantisca il sacrosanto diritto alla casa per i ceti medio- bassi.

La creazione di un serio sistema di housing sociale, che, a prezzi calmierati e riqualificando aree urbane in dismissione ripartendo magari da criteri di alta efficienza energetica, favorisca una reale inclusione sociale e la creazione del senso di comunità, sarebbe un esempio di concrete politiche rivolte al sociale.

È compito naturale dei socialisti, dunque, sia nella prospettiva nazionale che in quella decentrata, tracciare il solco di questa ineluttabile direzione politica.

Questo impegno costante delineerebbe, altresì, le differenze culturali tra l’egoistico pensiero prevalente, che esclude e contrappone ed un’idea politica nuova tesa alla risoluzione concreta ed inclusiva delle congiunturali problematiche sociali.

È finito il tempo dell’indifferenza e dell’egoismo sociale, palesandosi come doveroso il suddetto impegno, sia nei confronti delle giovani generazioni (si legga ad esempio giovani coppie) che hanno la legittima ambizione a pianificare la propria esistenza futura, che nei confronti dei ceti medio-bassi a conservare, in un periodo di drammatica erosione salariale, la vitale sicurezza data dalla certezza abitativa.

Antonio Vetrone

Segretario provinciale

Psi Cuneo