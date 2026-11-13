Emergenza abitativa, Vassallo (Assocasa): “Mancano 150mila alloggi l’anno“

Maraio (Regione Campania): “Coniugare diritto alla casa con turismo e sviluppo”

Lebro (Acer): “Ci sono più di 40mila domande per un alloggio pubblico”

Maraio (Regione Campania): “Coniugare diritto alla casa con turismo e sviluppo”

NAPOLI – “Per rispondere alle necessità abitative del Paese occorrono circa 150mila alloggi l’anno e questi numeri non ci sono. Il governo dopo quarant’anni di totale assenza ha risposto con il Piano Casa, auspichiamo che dia risposte efficaci, dal momento in cui prevede un sostanziale aiuto all’edilizia pubblica residenziale. Tuttavia, va integrato e modificato ma contiene degli spunti interessanti come quello di aver dato una gestione commissariale al tutto. Questo ci spinge a pensare che i tempi possano essere abbastanza veloci. Ci aspettiamo, a partire dai primi mesi del prossimo anno, dei risultati decisivi. Il diritto alla casa è inalienabile, è il diritto di poter crescere in maniera adeguata i figli, avere famiglia e stabilità. Lo ha dichiarato Gaetano Vassallo, presidente nazionale Assocasa, aprendo i lavori del convegno nazionale “Abitare il futuro, la casa come diritto, la città come comunità”, che si è svolto a Napoli.

“In Campania sono oltre 40mila le domande di alloggio pubblico. Per rispondere alle situazioni più urgenti – ha sottolineato David Lebro, presidente Acer Campania -, d’intesa con la Regione e con il Piano Casa nazionale, puntiamo a recuperare e rendere disponibili circa mille abitazioni in tutto il territorio regionale, a partire dalle esigenze delle persone più fragili. Per le assegnazioni – ha aggiunto – utilizziamo una piattaforma telematica che consente di gestire un’unica graduatoria regionale in modo trasparente. In assenza di grandi programmi di nuova costruzione, la priorità è utilizzare al meglio il patrimonio esistente, senza ulteriore consumo di suolo. Questo significa riqualificare gli immobili, rimettere a disposizione gli alloggi oggi inutilizzati e garantirne una gestione nel rispetto della legalità”.

Sul lavoro del governo in materia di emergenza abitativa si è espresso Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia: “«Il Piano Casa del Governo Meloni è, a mio giudizio, il secondo più importante nella storia repubblicana e punta a rendere disponibili 100mila alloggi in dieci anni. Si articola in tre direttrici: il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, il coinvolgimento dei capitali privati attraverso Invimit e una pianificazione territoriale coordinata da una struttura pubblica, in raccordo con Regioni, Province e sindacati degli inquilini. L’obiettivo è programmare gli interventi provincia per provincia, tenendo conto delle esigenze abitative di ciascun territorio. Il Piano ha già riportato il tema della casa al centro del dibattito pubblico e aperto un confronto tra istituzioni e parti sociali”.

Secondo Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania: “La questione abitativa va affrontata con serietà, senza demagogia, e con risorse adeguate. Da tempo chiediamo interventi contro il caro mutui, soprattutto per i giovani e le fasce più fragili. Recuperare gli immobili inutilizzati permetterebbe inoltre di ampliare l’offerta di alloggi popolari e di abitazioni a canone accessibile.

In Campania lavoriamo per conciliare il diritto alla casa con lo sviluppo turistico. Il Comune di Napoli ha individuato un tetto del 30 per cento per l’uso turistico degli appartamenti in alcune aree del centro. La sfida – sottolinea Maraio – è tutelare la disponibilità di alloggi per i residenti senza frenare un settore che, secondo le stime che richiamo, vale il 15 per cento del PIL nazionale. Garantire il diritto alla casa e creare le condizioni per continuare a investire nel turismo sono obiettivi che dobbiamo perseguire insieme”.

Luciano Schifone, presidente provinciale di Federproprietà, ha messo in risalto che “la pressione turistica ha accentuato la crisi abitativa: in alcune aree ha spostato gli investimenti verso le locazioni turistiche, riducendo l’offerta per i residenti proprio mentre la domanda di abitazioni cresceva. Occorrono interventi che amplino la disponibilità di alloggi nel rispetto del diritto di proprietà, tutelato dalla Costituzione”.

L’impegno del governo è stato sottolineato anche da Gianpiero Zinzi, parlamentare e coordinatore regionale della Lega: “Il Governo è intervenuto con il Piano Casa e con il decreto Salva Casa, promosso dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini. In Campania, il decreto Campi Flegrei sostiene la riqualificazione degli immobili e offre strumenti per affrontare l’emergenza abitativa. Lo stanziamento di 100 milioni di euro l’anno testimonia un impegno assunto fin dall’inizio della legislatura.

Ora spetta alle amministrazioni territoriali fare la propria parte: coordinare gli interventi, garantire il rispetto delle regole, assegnare gli alloggi a chi ne ha diritto e liberare quelli occupati abusivamente”.

Gennaro Sangiuliano, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale della Campania, ha evidenziato che “la questione abitativa è anche un problema culturale. Considero il diritto alla casa un diritto fondamentale, che trova tutela nella nostra Costituzione. Per questo, alla formula ‘Dio, patria e famiglia’ aggiungo la casa: è il luogo in cui si sviluppa la personalità e si costruisce la vita familiare. A mio giudizio, in vent’anni di governo del centrosinistra in Campania sono mancate politiche abitative e urbanistiche adeguate. Non si è investito abbastanza né nella costruzione di nuovi alloggi né nel recupero del patrimonio esistente e nella riqualificazione dei centri storici. Oggi l’offerta è insufficiente, i prezzi sono troppo alti e molte giovani coppie non riescono ad acquistare un’abitazione.

In questa mancanza di interventi vedo il riflesso di un’avversione ideologica della sinistra verso proprietà immobiliare. Per noi, invece, la casa è un bene primario e poter accedervi deve essere una priorità delle politiche pubbliche».

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, dal canto suo, ha ribadito che “la crisi abitativa è un problema di lunga data, che riguarda Napoli, la sua provincia e il resto del Paese. A Pozzuoli, però, il bradisismo l’ha resa ancora più urgente, con 7mila persone sfollate. Per dare risposte concrete servono una programmazione chiara e un coordinamento efficace tra tutti i livelli istituzionali. Le persone chiamate a intervenire devono assumersi le proprie responsabilità e lavorare insieme, al di là delle appartenenze politiche. Solo così potremo accelerare gli interventi e dare alle famiglie le risposte che attendono.

Nel corso delle sessioni di lavoro del forum, Luigi Rispoli, segretario regionale di Assocasa, ha segnalato che “in Campania sono 45mila gli alloggi sui quali non sono stati eseguiti interventi di manutenzione. Per garantire il ‘diritto alla casa’ occorre anzitutto mettere in sicurezza le abitazioni di edilizia residenziale pubblica e, al tempo stesso, ampliare l’offerta con nuove realizzazioni”.

Per Alfonso Amendola, segretario generale del Sicet Cisl, “la questione abitativa va affrontata con interventi strutturali, programmati a tutti i livelli istituzionali. In Campania sono state presentate 45mila domande: il primo passo è verificare chi abbia i requisiti per l’assegnazione, tenendo conto che il numero delle persone in difficoltà continua a crescere”.

Antonio Giordano, segretario regionale del Sunia, ha indicato che “serve una linea d’azione comune per rispondere alla gravità della crisi abitativa. L’ultimo bando regionale ha raccolto 45mila domande e molti richiedenti rischiano di attendere a lungo prima di ottenere un alloggio. A nostro giudizio, il disegno di legge sugli sfratti rischia di aggravare il quadro, mentre le misure del Governo sono insufficienti e i loro effetti troppo diluiti nel tempo”.