Enrico Ferri: il pioniere del diritto e del socialismo scientifico che rivoluzionò la giustizia sociale

Nel PSI guidò la corrente intransigente, dirigendo la rivista Il Socialismo e, successivamente, l'Avanti!

Scrivere di Enrico Ferri dalle colonne dell’Avanti!, l’organo d’informazione che egli stesso diresse con passione tra il 1903 e il 1908, significa rendere omaggio a una delle figure più poliedriche, affascinanti e complesse del riformismo e della cultura giuridica italiana. Criminologo di fama internazionale, politologo, avvocato travolgente e parlamentare di lungo corso, Ferri incarnò quel momento irripetibile in cui la scienza positivista e l’ideale socialista si fusero per trasformare la società. Nato a San Benedetto Po nel 1856, Ferri manifestò fin dagli anni giovanili un’intelligenza vivida e una rara sensibilità per i drammi sociali dell’Italia post-unitaria. Allievo di Cesare Lombroso, ebbe l’intuizione geniale di superare il riduzionismo puramente biologico del maestro. Con opere fondamentali quali I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale (1881) e la celebre Sociologia criminale (1884), pose le basi della scuola positivista del diritto penale, spostando il baricentro dell’analisi criminologica dalle pure tara anatomiche alle dinamiche ambientali, economiche e psicologiche. Per Ferri, la lotta alla criminalità non poteva esaurirsi nella cieca repressione o nella vendetta dello Stato: la vera giustizia risiedeva nella prevenzione e nella rimozione delle disuguaglianze. Promosse con vigore l’idea dei “sostitutivi penali”, ovvero riforme economiche e sociali atte a eliminare le cause prime della devianza. Questa visione scientifica della società lo condusse naturalmente verso il socialismo. In Socialismo e scienza positiva (1894), sostenne con audacia e rigore come l’evoluzione darwiniana e la critica marxista non fossero in contrasto, bensì due facce della medesima spinta verso la liberazione dell’uomo e il progresso civile. Il suo impegno politico fu appassionato e battagliero. Giunto in Parlamento nel 1886 dopo la celebre difesa dei contadini mantovani del movimento “La boje” — culminata con un’assoluzione che fece epoca —, Ferri aderì al Partito Socialista Italiano nel 1893. A Montecitorio si distinse come oratore formidabile: rimase alla storia la sua epica battaglia contro le leggi liberticide di Pelloux nel giugno del 1899, quando parlò ininterrottamente per circa cinque ore in difesa delle libertà democratiche e parlamentari.

Nel PSI guidò la corrente intransigente, dirigendo la rivista Il Socialismo e, successivamente, l’Avanti!. Sulle pagine del nostro giornale, Ferri infuse un dinamismo unico, trasformando la testata in una tribuna vibrante di dibattito ideale e civile. La sua oratoria trascinante e la sua vocazione popolar-progressista seppero parlare al cuore delle masse proletarie, coniugando l’ardore della propaganda con la certezza che il socialismo fosse il naturale approdo del progresso scientifico. Certo, la sua traiettoria personale e politica non fu priva di oscillazioni e contraddizioni, fino ai travagliati sviluppi degli ultimi anni di vita. Ma giudicare l’impronta storico-giuridica di Ferri solo attraverso le sue paraboliche scelte finali significherebbe impoverire il patrimonio ideale del riformismo italiano. Il suo contributo alla scienza del diritto resta immenso. Il progetto di codice penale del 1921, redatto sotto la guida di Lodovico Mortara, rappresentò una pietra miliare della codificazione moderna, capace di influenzare profondamente sistemi giuridici internazionali, tra cui il codice penale argentino.

Da libero muratore, laico, europeista ante litteram e convinto sostenitore dello Stato di diritto, Enrico Ferri ha dimostrato che la tutela dei più deboli passa attraverso una conoscenza scientifica dei fenomeni sociali. La sua eredità ci ricorda che la giustizia non è mai un dato astratto, ma una conquista quotidiana che richiede coraggio, riforme e una costante tensione verso il progresso sociale.