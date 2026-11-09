Enzo Biagi, il cronista che non imparò mai a tacere 

Ci sono uomini che misurano il tempo con gli anni che passano e altri che lo misurano con le cause che difendono. Enzo Biagi apparteneva alla seconda categoria. Per quasi ottant’anni di giornalismo vissuto come un imperativo morale, prima che come un mestiere, ha attraversato la storia d’Italia come una spina nel fianco del potere, di qualunque colore esso fosse.

Pochi giorni fa, il 6 novembre, è ricorso il diciannovesimo anniversario della sua scomparsa. E a distanza di quasi vent’anni, rileggere il profilo di questo cronista nato su un pugno di sassi dell’Appennino bolognese non è soltanto un esercizio di memoria: è la radiografia di un’anomalia tutta italiana, in cui la libertà d’informazione è stata spesso un privilegio da riconquistare ogni giorno a suon di coraggio.

​Per capire chi fosse Enzo Biagi bisogna fare un salto indietro nel tempo, molto prima dei salotti televisivi e delle prime serate di Rai 1. Bisogna tornare a quel 1920 a Pianaccio, un villaggio di poche anime abbarbicato sull’Appennino dove il cronista era nato, e soprattutto a quell’8 settembre 1943 che spaccò in due la coscienza nazionale. Mentre l’Italia sprofondava nel caos, il giovane Biagi scelse la montagna. Salì con le brigate di Giustizia e Libertà, imbracciò la Resistenza non solo con le idee ma con lo strumento che gli era più congeniale: la parola scritta.

Nacque così “Patrioti”, un giornale clandestino che aveva un solo redattore: lui. Ne decise la linea, ne riempì i fogli bianchi e batté instancabilmente la Linea Gotica per raccontare la guerra vera, quella sporca e senza sconti, contrapponendo la cronaca alla propaganda nazifascista che cercava di edulcorare o nascondere la disfatta. I tedeschi non tardarono a scoprirlo: la sua tipografia fu ridotta in macerie nel tentativo di farlo tacere, ma Biagi raccolse i pezzi, riprese in mano la penna e andò avanti. Il 21 aprile 1945, quando gli Alleati entrarono finalmente in una Bologna liberata, fu la sua voce a bucare i microfoni della radio per annunciare alla città che l’incubo era finito. Aveva appena ventiquattro anni e aveva già capito, nel fuoco della storia, che la verità non era un optional negoziabile.

​Nel corso dei decenni successivi, la penna e il volto di Biagi diventarono sinonimo stesso del giornalismo italiano. Diresse Epoca, guidò il Telegiornale Rai e prese le redini del Resto del Carlino, scrisse per i più grandi quotidiani – a cominciare dal Corriere della Sera – e firmò inchieste e interviste memorabili. A questa instancabile attività di cronista affiancò una produzione letteraria sterminata, consegnando ai lettori decine di libri che sono diventati pietre miliari della divulgazione civile: da «Cardinali e comunisti» a «Storia d’Italia a fumetti» (fatta insieme a Milo Manara e ad altri grandi disegnatori), fino alle monumentali ricostruzioni storiche come «I quattordici mesi» e «Lunga è la notte». Libri scritti con la stessa cura artigianale del giornalista, pensati per spiegare il Paese agli italiani stessi.

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Ma l’indipendenza ha un prezzo, e Biagi lo pagò più volte. Nel luglio del 1960, a Reggio Emilia, la polizia sparò sui manifestanti uccidendo cinque operai: Biagi raccontò la strage per quello che era, senza sconti per il governo Tambroni dell’epoca, e il risultato fu l’addio alla direzione di Epoca. Non sarebbe stato l’ultimo avvertimento del potere. La sua stella polare, ripetuta come un mantra a generazioni di redattori e lettori, racchiudeva una promessa solenne e intransigente: “Considero il giornalismo un servizio pubblico come l’acquedotto. Non vi farò bere acqua inquinata”. Un concetto cristallino: come nessuno accetterebbe di bere acqua inquinata dai rubinetti di casa, così i cittadini non dovrebbero mai subire notizie inquinate da interessi di parte. Una regola elementare incompatibile con qualsiasi disegno politico democratico che riduca le istituzioni a un ufficio stampa personale.

​Il momento più buio e surreale del suo rapporto con il potere si consumò però a cavallo del nuovo millennio. Per sette anni, Il Fatto – cinque minuti di lucido corsivo dopo il Tg1 – fu lo specchio in cui l’Italia si guardò la sera, raccogliendo consensi trasversali. Poi, il 18 aprile 2002, arrivò il terremoto. Da Sofia, in Bulgaria, durante una conferenza stampa congiunta, l’allora Presidente del Consiglio e proprietario di Mediaset, Silvio Berlusconi, pronunciò parole che fecero epoca: accusò Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi di aver fatto un “uso criminoso” della televisione pubblica, ammonendo i nuovi vertici Rai sul loro “preciso dovere” di impedire che accadesse ancora.

​I vertici eseguirono senza discutere quello che sarebbe passato alla storia come l’«editto bulgaro», e il programma sparì dai palinsesti. Per Biagi si aprirono cinque anni di esilio televisivo, aggravati dal dolore privato per la perdita della moglie Lucia e della figlia Anna. Eppure, anche in quel deserto forzato, il giornalista non smise di scrivere, di riflettere, di esserci. La rivincita morale arrivò il 22 aprile 2007: a ottantasei anni, con la voce che tremava appena per la commozione, Enzo Biagi tornò su Rai Tre alla guida di un nuovo programma, RT, rompendo il ghiaccio con l’ironia dei grandi: “C’è stato un intervallo”, disse ai telespettatori, “e s’è protratto per cinque anni”. Due anni dopo, una giuria di esperti proclamò Il Fatto il miglior programma giornalistico dei primi cinquant’anni della televisione di Stato. Ma il riconoscimento più grande glielo aveva già consegnato la storia.

​Quando si spense a Milano nell’autunno del 2007, a ottantasette anni, l’Italia perse molto più di un decano della stampa: perse un presidio di civiltà. Per sua espressa volontà, fu riportato a Pianaccio, tra quei monti dell’Appennino dove da ragazzo aveva scelto da che parte stare. E ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio non ci furono soltanto le istituzioni o i colleghi, ma le note di Bella ciao, intonate come un sigillo definitivo su una vita intera spesa a schierarsi dalla parte dei fatti. Oggi, mentre il sistema dell’informazione affronta nuove sfide, frammentato tra algoritmi, pressioni politiche e superficialità digitale, la lezione di Enzo Biagi risuona come un monito severo e luminoso. Ci ricorda che il giornalismo non serve ad accarezzare chi comanda, ma a dare voce a chi non ha tribune. E che la schiena dritta, alla fine, è l’unico bene che un cronista non dovrebbe mai svendere.

Antonio LARAIA