Erika Hilton, una storia che profuma di socialismo e libertà

Ci sono risultati elettorali che raccontano qualcosa di più di una vittoria personale. Quello di Erika Hilton in Brasile è uno di questi. A 33 anni, esponente del Partito Socialismo e Libertà (PSOL), è stata rieletta alla Camera con 1.596.472 voti, diventando la donna più votata nella storia della Camera brasiliana. È inoltre arrivata seconda per numero di preferenze tra tutti i candidati del Paese.

Erika Hilton è una donna transgender. Ma sarebbe riduttivo leggere questo risultato soltanto attraverso la sua identità. È il successo di una storia politica che parla di emancipazione, diritti, uguaglianza e partecipazione. Parole che, per chi viene dalla cultura socialista, hanno un significato antico e insieme tremendamente moderno.

È anche un segnale che arriva da un Paese e da una parte del mondo attraversati da profonde contraddizioni. E arriva fino a noi, in un’Europa e in un’Italia dove sui diritti riemergono linguaggi e posizioni che sembravano appartenere al passato. Dove tornano a farsi largo figure da trogloditi con le stellette, impegnate a riportarci indietro anziché ad accompagnare una società che va avanti. Proprio per questo quel milione e mezzo di voti ha un valore che supera i confini brasiliani.

La libertà non procede sempre in linea retta. Può avanzare, fermarsi e perfino arretrare. Per questo ogni volta che milioni di cittadini scelgono attraverso il voto di abbattere un pregiudizio e allargare gli spazi della rappresentanza è una notizia che merita attenzione.

Ad Erika Hilton, semplicemente, in bocca al lupo. La sua storia ci ricorda che il socialismo, quando resta fedele alla propria radice migliore, significa soprattutto questo: rendere ciascuno libero di essere ciò che è e offrire a tutti la possibilità di partecipare, senza dover chiedere permesso per esistere.