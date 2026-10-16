Esce domani in vinile una nuova edizione dell’iconico album dei Pink Floyd “Meddle”

Domani 17 ottobre esce una nuova edizione in vinile arancione marmorizzato San Tropez dello storico album dei PINK FLOYD “Meddle”.

Momento cruciale nell’evoluzione della grande band britannica, “Meddle” è stato il sesto album in studio del gruppo rock, pubblicato nel 1971. Prodotto tra un impegno di tour e l’altro, è ampiamente considerato una notevole evoluzione rispetto ai loro lavori precedenti. Il gruppo si cimentò in una serie di esperimenti inediti di registrazione e scrittura, che diedero vita in particolare alla bellissima“Echoes”, brano simbolo dell’album.

Dal domani sarà disponibile sul canale YouTube dei Pink Floyd una versione in alta risoluzione, recentemente restaurata, del capitolo finale del classico cult del cinema di surf del 1973 “Crystal Voyager”, con “Echoes” come colonna sonora.

Il documentario del 1973, diretto da David Elfick, è stato scritto e narrato dal surfista futurista, fotografo e regista George Greenough (in foto). La straordinaria sequenza di chiusura, girata da Greenough, si è valsa della nuova e innovativa tecnica di ripresa in acqua che prevedeva l’uso di un supporto per videocamera da diciassette libbre, progettato e costruito da lui stesso, permettendo al pubblico di vedere per la prima volta in assoluto riprese dall’interno di un’onda.

Greenough era alla ricerca di una colonna sonora adeguata per queste riprese rivoluzionarie e si imbatté in un disco che sua madre gli aveva comprato. Dopo aver ascoltato la traccia di chiusura e aver notato che la sua durata di 23 minuti combaciava perfettamente con ciò che gli occorreva, capì di aver trovato ciò che cercava. Si presentò quindi la necessità di ottenere il permesso per utilizzare la canzone. Elfick si recò a Londra per incontrare la band e rivelò che in realtà non avevano il denaro per pagarli per l’uso del brano. Fu proposta un’intesa secondo cui Elfick e Greenough avrebbero potuto usare la canzone se i Floyd avessero potuto utilizzare le riprese come visual di sfondo per i loro concerti dal vivo. Con entrambe le parti entusiaste, l’accordo fu concluso e “Echoes” divenne un accompagnamento iconico per un film leggendario.

Parlando di “Echoes”, George Greenough racconta: «Non avevo mai sentito ‘Echoes’ prima che mia madre me lo regalasse. Quando l’ho ascoltato, ho detto: ‘Mio Dio, questa deve essere la colonna sonora!’ Abbiamo chiesto di poterne fare uso e abbiamo stretto un accordo con i Pink Floyd, e tutti ne sono stati felicissimi. È successo più di 50 anni fa e le riprese insieme all’audio appaiono e suonano ancora oggi rivoluzionarie. Sono felicissimo che si stia realizzando tutto questo; è fantastico lavorare di nuovo con i Pink Floyd. Un grande suono e una grande immagine: non c’è niente di meglio!».

Al momento dell’uscita, “Echoes” è diventata immediatamente un classico amatissimo dai fan, suonata regolarmente dal vivo durante l’intenso quinquennio 1971-1975 e inserita nel leggendario docu film “Pink Floyd Live At Pompeii”, dove la canzone è stata divisa in due parti per aprire e chiudere il film.

“Echoes” è stata riproposta all’inizio del tour di “A Momentary Lapse Of Reason” nel 1987 per i primi undici spettacoli di quell’anno, e di nuovo per il tour del chitarrista della band David Gilmour del 2006 “On An Island”, dove chiudeva la scaletta principale di ogni concerto. Infine, sedici anni dopo, i Saucerful Of Secrets del batterista Nick Mason hanno aggiunto “Echoes” alla loro scaletta ottenendo un grande plauso. È considerata uno dei brani musicali chiave del primo periodo della band, con “Meddle” nel ruolo di album fondamentale ed essenziale.

TRACKLIST:

1.One of These Days

2.A Pillow of Winds

3.Fearless

4.San Tropez

5.Seamus

6.Echoes

Questa uscita arriva dopo un biennio straordinario per i Pink Floyd.

All’inizio di quest’anno è stato pubblicato 8-Tracks”, un nuovo progetto di compilation ufficiale dei Pink Floyd con otto classici essenziali selezionati dall’era 1971-1979 della band. Questo ha fatto seguito all’edizione per il 50° anniversario di “Wish You Were Here”, diventata un album da Top 10 nelle classifiche di tutto il mondo, segnando la seconda pubblicazione al 1° posto nel 2025 per i Pink Floyd nel Regno Unito, in Germania, Italia e Svizzera, 50 anni dopo aver conquistato la vetta della classifica per la prima volta. Sette mesi prima, l’uscita cinematografica di “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” è diventata un successo da Top 10 al botteghino e l’album con la colonna sonora di accompagnamento ha regalato alla band il suo primo 1° posto nel Regno Unito da “The Endless River” del 2014, il loro ultimo LP in studio.

ANDREA MALAVOLTI

FOTO CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA PAROLE&DINTORNI