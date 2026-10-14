Esce il 16 ottobre “Tutto mi manca”, il nuovo album di Mauro Pagani

Uno dei musicisti più influenti della scena italiana

E’ disponibile in digitale TUTTO MI MANCA (https://mauropagani.bio.to/tuttomimanca), il brano che anticipa TUTTO È GIÀ QUI, il nuovo album di inediti di MAURO PAGANI, in uscita il 16 ottobre per BMG. È online il lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=H4x4Vf_XjXs

Tutto mi manca e altri due brani inediti che saranno inclusi nel nuovo album sono presenti nel film documentario Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, diretto dalla regista e sceneggiatrice cremonese Cristiana Mainardi, prodotto da Lumière & Co. e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari e in onda domani alle ore 15.45 su Rai3.

Figura seminale della musica italiana, polistrumentista, compositore e produttore tra i più stimati, dagli esordi con la PFM – Premiata Forneria Marconi allo storico sodalizio con Fabrizio De André, fino all’approdo al cinema con le colonne sonore, Mauro Pagani torna con il sesto album in studio della sua carriera, dopo l’ultimo progetto discografico di inediti, Domani, pubblicato nel 2003, aggiungendo così un nuovo tassello alla sua sessantennale carriera artistica.

L’album TUTTO È GIÀ QUI, disponibile in pre-order (https://mauropagani.bio.to/tuttogiaqui), sarà pubblicato esclusivamente in formato fisico: CD digipack e vinile bianco in edizione limitata e numerata, con cover alternativa e una foto autografata da Mauro Pagani all’interno.

Il 24 ottobre, alle ore 16.00, Mauro Pagani presenterà il nuovo album al Novegro Vinile Expo, presso il Parco Esposizioni Novegro (Via Novegro, 20054 Segrate – MI), in dialogo con la giornalista Marta Cagnola (Radio 24), condividendo storie e aneddoti legati alla realizzazione del disco, incontrando i fan e firmando le copie dell’album, con priorità ai possessori di Tutto è già qui.

Mauro Pagani è uno dei musicisti, compositori e produttori più influenti della musica italiana. Inizia la sua carriera nel 1970 tra i membri fondatori della Premiata Forneria Marconi (PFM). Alla fine degli anni ’70 avvia il percorso solista, sperimentando tra rock, jazz, musica popolare ed etnica e pubblicando gli album Mauro Pagani (1978), Sogno di una notte d’estate (1981), Passa la bellezza (1991), Domani (2003), 2004 e Crêuza de mä (2004). Dal 1981 instaura uno storico sodalizio con Fabrizio De André, di cui è produttore e arrangiatore per oltre tredici anni. Insieme realizzano il leggendario album in dialetto genovese Crêuza de Mä, considerato uno dei capolavori della musica italiana e internazionale, e Le Nuvole. Parallelamente pubblica album solisti, vince il Premio Tenco e firma importanti tournée e produzioni. Nel 1998 fonda a Milano Le Officine Meccaniche, studio di registrazione diventato un punto di riferimento per la scena musicale italiana. Lavora come produttore e arrangiatore con artisti come Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Arisa, Nina Zilli, Chiara Galiazzo, oltre a collaborazioni internazionali come i Muse. È stato direttore artistico e musicale di grandi eventi, tra cui il Festival di Sanremo e La Notte della Taranta. Compone numerose colonne sonore cinematografiche, tra cui quelle di Puerto Escondido, Nirvana, L’Ultimo Pulcinella, Educazione Siberiana, Fuga da Reuma Park, Tutto Il Mio Folle Amore, Boys e Le Assaggiatrici, ottenendo premi come il Golden Globe della stampa estera in Italia, il Ciak d’Oro, il Cinearti – La Chioma di Berenice e numerose nomination ai David di Donatello. Nel 2009 pubblica il romanzo Foto di gruppo con chitarrista e nel 2022 l’autobiografia Nove vite e 10 blues. Nel corso della carriera riceve prestigiosi premi, tra cui l’Ambrogino d’Oro (massima onorificenza della città di Milano) e il Premio Tenco alla carriera. Nel 2024 torna in tour per i 40 anni di Crêuza de Mä, confermandosi una figura centrale e visionaria della cultura musicale italiana.

ANDREA MALAVOLTI

FOTO CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA PAROLE&DINTORNI