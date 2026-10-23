Esce “G+1”, una nuova imperdibile edizione dell’album di Giorgia “G” certificato oro

A quasi un anno dall’uscita di “G”, certificato ORO, che ha debuttato al primo posto delle classifiche di vendita, è disponibile da alcuni giorni “G+1”, una nuova imperdibile versione dell’album di GIORGIA con quattro brani inediti “nati dalle emozioni raccolte durante l’ultimo anno in tour a tu per tu con il pubblico”.

“G+1” nasce da un approccio sperimentale dell’artista romana, che l’ha portata a rompere i pattern a cui era abituata negli ultimi anni e a mettersi ulteriormente in gioco, lavorando con nuovi autori e produttori e riavvicinandosi in modo diverso alla scrittura dei brani alla quale ha partecipato attivamente.

Oltre al singolo “PARAFULMINI” (di Lorenzo Fragola e Mario Castiglione) in “G+1” sono presenti gli inediti “SIAMO L’ECCEZIONE” (in cui Giorgia è autrice di testo e musica insieme a Enrico Brun e Mario Castiglione), “MARE MOSSO” (scritto da Giorgia ed Elisa Mariotti, compositrici insieme a Gianmarco Grande e Simone Privitera), “FATTI COSÌ” (scritto e composto da Mario Castiglione e Federica Foscari) e alcune versioni dal vivo. I brani si aggiungono ai grandi successi di “G”, tra cui LA CURA PER ME, certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e il singolo “GOLPE”, che ha raggiunto il #1 nelle classifiche Airplay Radio Generale Italiana ed Airplay TV, è stato il più alto debutto femminile della classifica radio del 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale.

Questa la tracklist completa di “G+1”:

1. SIAMO L’ECCEZIONE

2. MARE MOSSO

3. PARAFULMINI

4. FATTI COSÌ

5. LA CURA PER ME

6. GOLPE

7. TRA LE LUNE E LE DUNE

8. CARILLON

9. CORPI CELESTI

10. PARADOSSALE

11. RIFARE TUTTO

12. SABBIE MOBILI

13. L’UNICA

14. ODIO CORRISPOSTO

15. NIENTE DI MALE

16. LA CURA PER ME feat BLANCO

17. PARADOSSALE (Live version)

18. SABBIE MOBILI (Live version)

19. CARILLON (Live version)

20. COME SAPREI (Live version)

Nel nuovo singolo “PARAFULMINI”, attualmente in radio, Giorgia racconta l’amore nelle sue sfumature più fragili e autentiche: un equilibrio precario tra paure, cadute e desiderio di ritrovarsi.

È inoltre online anche il videoclip del brano, diretto da Simone Bozzelli.

ANDREA MALAVOLTI

FOTO CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA ON OUT NOW