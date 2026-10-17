Fantò: manifestare per una scuola migliore non può diventare motivo di punizione

Le famiglie chiedono chiarezza sulle circolari diffuse in alcuni istituti della città di Cagliari, e sulle possibili conseguenze sul voto di condotta degli studenti che hanno partecipato alle recenti manifestazioni cittadine.

Le manifestazioni hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni questioni importanti per il futuro della scuola: le condizioni degli edifici scolastici, il rinnovo delle convenzioni per il loro utilizzo, la necessità di ampliare e migliorare l’offerta formativa e le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti, anche alla luce delle segnalazioni relative alla presenza di blatte e roditori.

Si tratta di temi che riguardano direttamente il diritto degli studenti a frequentare ambienti sicuri, dignitosi e adeguati alle proprie esigenze formative. Le manifestazioni cittadine hanno rappresentato un’occasione per dare voce a preoccupazioni concrete e chiedere risposte chiare alle istituzioni competenti.

Preoccupano, in questo contesto, le circolari diffuse in alcuni istituti che prospettano possibili conseguenze sul voto di condotta per gli studenti assenti durante le manifestazioni. A ciò si aggiunge quanto riferito da una famiglia in merito a un messaggio audio di un docente di religione, nel quale sarebbe stata prospettata la decurtazione di un punto dal voto di condotta del primo quadrimestre per gli studenti che avevano partecipato alle iniziative, con un paragone con la perdita della retribuzione da parte di un lavoratore in sciopero.

È necessario distinguere situazioni diverse: la mancata retribuzione per il tempo non lavorato in caso di sciopero non costituisce, di per sé, una sanzione disciplinare. Allo stesso modo, la gestione delle assenze scolastiche e la valutazione del comportamento rispondono a criteri differenti e non dovrebbero essere sovrapposte in modo automatico.

Il computo delle ore di frequenza, necessario anche ai fini del raggiungimento del limite minimo previsto per la validità dell’anno scolastico, è una questione distinta dalla valutazione della condotta. Le responsabilità relative alla frequenza riguardano le famiglie per gli studenti minorenni e gli stessi studenti quando maggiorenni. Ciò non significa, tuttavia, che ogni assenza possa automaticamente tradursi in una penalizzazione del voto di condotta.

L’articolo 17 della Costituzione tutela il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz’armi. In questo quadro, è legittimo chiedere che le eventuali valutazioni scolastiche siano fondate su criteri chiari, trasparenti e coerenti con la normativa vigente, senza trasformare la partecipazione a manifestazioni pacifiche in una colpa da punire a priori.

Un ulteriore motivo di preoccupazione riguarda il rischio che situazioni analoghe vengano valutate in modo diverso dai singoli consigli di classe, generando disparità di trattamento tra studenti che hanno partecipato alle medesime manifestazioni cittadine, persino all’interno della stessa comunità scolastica.

Chiedere scuole sicure, ambienti dignitosi, un’offerta formativa adeguata e chiarezza sul rinnovo delle convenzioni per l’utilizzo degli edifici scolastici non dovrebbe diventare motivo di penalizzazione. Al contrario, sono obiettivi che dovrebbero unire e compattare l’intera comunità scolastica educante — studenti, famiglie, docenti e personale scolastico — nella consapevolezza che il miglioramento della scuola è una responsabilità condivisa e un interesse comune.

Manifestare pacificamente per migliorare la scuola non dovrebbe trasformarsi, di per sé, in una colpa da scontare attraverso il voto di condotta.

I nostri ragazzi vivono sulla loro pelle trent’anni di mal governo della scuola pubblica.

Il PSI è accanto agli studenti.

Luca Fantò

Referente nazionale scuola PSI)

Pino Aquila

Responsabile scuola PSI area metropolitanadi Cagliari