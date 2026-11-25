25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 Novembre è un’occasione di memoria, di impegno e di responsabilità collettiva.

La data ricorda l’uccisione delle sorelle Mirabal, attiviste dominicane (soprannominate “Las Mariposas”) nel 1960 da parte del regime di Rafael Truijllo, per il loro impegno politico e civile.

In loro memoria questa data è stata scelta come simbolo della lotta contro la violenza di genere.

Nel 1999 l’ONU la riconobbe ufficialmente invitando governi e cittadinanze a promuovere iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione.

Il 25 Novembre si rinnova un impegno che non può essere simbolico né occasionale. La violenza contro le donne continua a rappresentare una delle più gravi violazioni dei diritti umani; è un fenomeno che attraversa ogni età, ceto e territorio.

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NON È UN FATTO PRIVATO, È UNA RESPONSABILITÀ PUBBLICA

Per ricordare a quali livelli di efferatezza possa giungere la violenza degli uomini contro le donne, ripropongo il caso “IMPAGNATIELLO – TRAMONTANO”.

Il 26 ottobre s.u. nel processo di appello bis, a seguito delle indicazioni della Cassazione, la Corte di Assise d’Appello di Milano ha riconosciuto a Impagnatiello l’aggravante della premeditazione, aggiungendo tre mesi di isolamento diurno alla condanna all’ergastolo.

DELITTO TRAMONTANO: DUE VITE SPEZZATE E SPAZZATE VIA

Giulia Tramontano fu uccisa dal suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello. Fu lo stesso Impagnatiello a confessare di aver ucciso Giulia, incinta al settimo mese. La donna fu massacrata due volte, fisicamente e moralmente: l’uomo, infatti, con estrema spregiudicatezza, affermava che Giulia era “fuori di testa”, addirittura “bipolare” e che il bambino, che lei portava in grembo, non fosse suo.

Le modalità del delitto furono studiate ed organizzate nei minimi dettagli, con una freddezza ed una efferatezza straordinarie: l’omicida cercò online come uccidere Giulia e farne sparire le tracce; fu lucido nella cura delle dinamiche del delitto.

Alessandro Impagnatiello, un “uomo dalle false apparenze”.

La comunità di Senago, nel Milanese, lo descrive come un ragazzo gentile, un bravo papà ( è padre di un bimbo di sei anni, avuto da una precedente relazione), con un buon lavoro, buone amicizie; era, insomma, un Insospettabile. Nessuno avrebbe potuto sospettare che, dietro quel “viso d’angelo” e quella “eleganza nei modi” si nascondesse un bugiardo ed un violento. La sua è stata una vita di menzogne e di inganni, che esplosero nel più tragico degli epiloghi. La sua crudeltà, la sua capacità di mentire, di premeditare e pianificare l’agghiacciante delitto fanno emergere la doppia personalità dell’uomo: apparentemente gentile, ma sostanzialmente un narcisista, un manipolatore, bugiardo e traditore seriale, egoista e spietato. Benché conscio di essere ormai indagato per omicidio, convisse per giorni con il cadavere della compagna, fingendo che tutto fosse normale, senza mai vacillare.

“L’UOMO DALLE VITE PARALLELE” aveva una seconda fidanzata, una giovane collega, rimasta anche lei incinta, ma fatta abortire.

Quest’ultima, insospettita ed allarmata dai colloqui avuti con Giulia, intraprese una serie di iniziative, dopo la sua scomparsa, che fecero cadere la “maschera” e la “fabbrica di bugie” dell’uomo, facendo emergere il “mostro” insito in lui e tenuto abilmente nascosto.

GIULIA, una donna del Sud, trasferitasi al Nord per trovare lavoro dove, invece, trovò la morte. Una giovane donna mite e discreta, solare e dolcissima, protesa verso il futuro familiare e lavorativo; una vita stabile, tra affetti familiari ed amicali (molto legata alla sua famiglia d’origine ed al suo paese nativo, Sant’Antimo, dove tornava appena poteva).

Dalle indagini emerse che la relazione, apparentemente stabile, era già segnata da bugie, sopraffazioni, litigi e tradimenti. Giulia, negli ultimi tempi, era scossa e turbata, perché aveva scoperto il tradimento del compagno: aveva scoperto all’improvviso che la sua “felice” vita non esisteva nella realtà e cercò di difendersi; ma la furia omicida del compagno decise, per lei, della sua vita e dei suoi sogni.

Ogni FEMMINICIDIO È UN LUTTO PER LA SOCIETÀ, ed urge proseguire nel cammino intrapreso a livello nazionale ed internazionale, per scongiurarlo.

Gli uomini violenti e non disposti a cambiare violano continuamente le norme. C’è da dire che gli uomini, salvo eccezioni, di qualunque ceto sociale, per un’infinità di ragioni poco lusinghiere, considerano come un fenomeno naturale il loro privilegio di sesso e lo difendono con tenacia. Per questa ragione, malgrado gli stretti rapporti intrinsechi tra le varie situazioni di violenza, mi sembra più che giusto aver isolato il “femminicidio” o la “sopraffazione” dell’uomo sulla donna da tutti gli altri fenomeni violenti e morbosi dell’organismo sociale, generati in gran parte dalla terribile lotta per l’esistenza.

IN QUESTA LOTTA LUNGA, CONTINUA E FATICOSA È GERMOGLIATO IL SENTIMENTO DELLA GIUSTIZIA SOCIALE, DELLA CIVILE UGUAGLIANZA DEGLI ESSERI UMANI

La donna, come tutti i “paria” della società, che per secoli è stata sottomessa, ha chiesto, per la propria redenzione, una vita conforme alla dignità umana nella famiglia, nel lavoro e nella società, per liberarsi dal giogo secolare imposto dall’uomo. La sua lotta, pur non assumendo i caratteri di asprezza e di odio, che spesso sono alla base di tutte le rivendicazioni, mira ad abbattere il privilegio dell’uomo. La sua non è una condanna ad ogni costo dell’altro sesso, ma un’aspirazione ad essere riconosciuta come persona, come soggetto capace e meritevole degli stessi diritti.

Qualunque fosse l’origine dell’inferiorità sociale della donna, origine fisiologica, economica, etica o fosse puramente un prodotto del prevalere brutale della forza, sta di fatto che si tratta di un predominio che non ha ragione di essere, oggi che la donna ha progredito in tutti i rapporti sociali, morali ed intellettuali, rendendosi equivalente all’uomo. Purtroppo questa condizione di “equivalenza” spesso è vissuta dall’uomo come “concorrenza”, come una “deminutio” del proprio essere, del proprio potere vitale.

Il maschio italiano non si è adattato al cambiamento socio-economico attuale, che ha distorto la sua supremazia nei rapporti uomo – donna; in molti casi alla prepotenza si sostituisce la frustrazione, perché l’uomo perde ogni ipotesi di affermazione della sua personalità, della sua forza, fino a degenerare nella violenza, pur di confermare il proprio potere. Uxoricidi, omicidi-suicidi dopo lunghi periodi di stalking, aggressioni, maltrattamenti e liti si registrano quotidianamente.

L’armonia morale, l’unione intellettuale, culturale ed affettiva tra l’uomo e la donna sono soggette a dinamiche dirompenti per cui, se non si è maturi e civili, gli equilibri di coppia vengono compromessi.

A fronte di ciò, non basta punire, è necessario educare e formare, perché il problema è essenzialmente culturale e di costume, dove alla cultura del “mero potere” si sostituisca quella della “condivisione” e della “reciprocità”.

È necessaria una “RIEDUCAZIONE SENTIMENTALE” che la Scuola può svolgere per prevenire fenomeni di discriminazione e di esclusione, per favorire la capacità di stare in relazione senza ricorrere al dominio sull’altro; per alimentare relazioni basate sui principi di parità e di rispetto, sulla valorizzazione delle differenze. Pertanto necessitano:

– percorsi di formazione sul linguaggio, sui bias e sulla prevenzione della violenza sin dalla scuola primaria.

– la promozione di servizi dedicati al supporto ed al benessere delle persone

– l’adozione di attività per una cultura organizzativa inclusiva e rispettosa

BISOGNA EDUCARE ALLA “NON VIOLENZA” COME VALORE, COME SCOPO, COME PRASSI.

Il provvedimento, che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere, è la legge 69 del 2019, la “LEGGE SUL CODICE ROSSO” investigativo e giudiziario, che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati di violenza, con particolare riferimento a quelli di violenza sessuale e fisica.

Il 16 ottobre 2022 è entrata in vigore la legge sul “FEMMINICIDIO“, salutata come un importante passo avanti nella promozione e nella tutela della vita e dei diritti delle donne.

La novità di questi anni sta nella crescita di sensibilità per questo problema a livello di opinione pubblica e di mass media, che rappresenta la condizione del cambiamento sociale e normativo.

La legge non si limita a risposte repressive ed all’inasprimento delle pene, ma le coniuga con strumenti di prevenzione, quali i centri antiviolenza e le case-rifugio, e con dispositivi che puntano a rimuovere il più possibile quella asimmetria all’interno della relazione uomo-donna; con dispositivi che favoriscono un percorso, che passi dal riconoscimento dell’altro non come minaccia, ma come dono per sé e per tutti.

UOMO – DONNA, COPROTAGONISTI DI UN UNICO PROGETTO DI VITA.

FRANCESCA FRISANO

Direzione Nazionale Avanti PSI