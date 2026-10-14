FORZA LEONE

Papa Leone XIV operato al Gemelli, intervento riuscito. Il Vaticano rassicura: «Sta bene»

Papa Leone XIV operato al Gemelli, intervento riuscito. Il Vaticano rassicura: «Sta bene»

Papa Leone XIV è stato sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico per la rimozione di un adenocarcinoma al polmone destro. L’operazione, durata circa 90 minuti, è perfettamente riuscita.

I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone interessato dalla malattia. Il Pontefice è tornato subito nella sua stanza e le sue condizioni sono giudicate buone.

Dal Vaticano arrivano rassicurazioni sullo stato di salute del Santo Padre. Al momento i medici non hanno indicato la necessità di ricorrere alla chemioterapia. Leone XIV proseguirà il percorso di recupero sotto osservazione medica.