Francia, continua la mobilitazione degli studenti

In Francia continua la mobilitazione del movimento studentesco. Lecornu ha annunciato: “Nei licei lezioni sospese per tutta la settimana”. A Lione scattano i primi otto arresti per vandalismo e possesso di molotov.

In piazza e nelle strade di tutto il paese protestano in corteo oltre 250mila studenti, secondo l’annuncio dei sindacati che sfilano accanto a universitari e alunni delle scuole superiori. Sono ore ad alta tensione a Parigi (e in altre città francesi) dopo le manifestazioni delle ultime settimane segnate da scontri con la polizia.

Sono 488 le persone fermate ultimamente in Francia a margine delle mobilitazioni dei liceali. Lo ha riferito il ministero dell’Interno a Bfmtv. Nel corso delle proteste, in un giorno, sono rimasti feriti anche 43 appartenenti alle forze dell’ordine.

Dal 28 settembre i fermi legati al movimento sono complessivamente 6.547. Per il terzo atto della protesta sono scese in piazza 266 mila persone, di cui 56 mila a Parigi, secondo il ministero. Le organizzazioni liceali e studentesche hanno invece rivendicato 450 mila partecipanti in tutto il Paese, tra cui 100 mila nella capitale.

Al termine del corteo parigino, il prefetto di polizia Patrice Faure ha riferito di 32 fermi nel pomeriggio a Parigi e di altri 58 in mattinata nell’agglomerato della capitale. Un numero da lui giudicato “abbastanza basso”, a dimostrazione che “quando la manifestazione è organizzata, quando si definisce un percorso, tutto può svolgersi nella calma, nel rispetto della Costituzione, dei beni e delle persone”.

Faure ha segnalato anche 14 feriti: un poliziotto colpito alla nuca da un sampietrino, un vigile del fuoco e 12 manifestanti. Tra questi, una persona è rimasta ferita molto gravemente dopo essere caduta da un’altezza di cinque metri dalla statua di place de la Republique. Il prefetto ha precisato: “È caduto da solo, mettendosi in pericolo salendo sul monumento”.

Il responsabile della polizia ha inoltre denunciato numerosi lanci di pietre, sampietrini e mortai pirotecnici, durante i quali sono state danneggiate quattro vetrine e ha aggiunto: “L’impiego di questi mortai è un elemento relativamente nuovo che tende a radicarsi nel tempo”.

Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce all’Eliseo diversi ministri per fare il punto della situazione delle proteste. Lo riferisce Bfmtv, citando l’entourage del capo dello Stato. Alla riunione parteciperanno, tra gli altri, il premier Sebastien Lecornu e il ministro dell’Istruzione, Edouard Geffray.

Su Truth, il Presidente americano Donald Trump scrive: “Ciò che sta accadendo in Francia è nientemeno che un’immigrazione di massa fuori controllo. Qui non si tratta di scuole: si tratta dell’Islam che vuole prendere il sopravvento su un Paese un tempo grande! Presidente DJT”.

Tra gli insulti contro le forze dell’ordine è partito il corteo nella capitale francese dalla Gare du Nord verso Place de la Republique.

A poco più di sei mesi dalle elezioni presidenziali, gli studenti, che chiedono maggiori risorse per la loro istruzione, hanno ricevuto il sostegno dei sindacati e di parte degli insegnanti, scesi anche oggi in piazza al loro fianco a Parigi e in una trentina di altre città della Francia.

Complessivamente, un quarto dei licei (891 su 3.700) hanno sospeso le lezioni totalmente o parzialmente nella giornata di martedì 6 ottobre, secondo quanto riferito dal Ministero dell’Istruzione.

Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, parlando all’Assemblea Nazionale, ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei francesi fino alla fine della settimana per organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti, affermando: “Il Ministro dell’Istruzione nazionale, Édouard Geffray, ha deciso di liberare del tempo. A partire da domani mattina, da giovedì e da venerdì, è prevista la completa sospensione delle attività didattiche ordinarie per consentire a ogni team dirigenziale e a ogni preside di dedicare uno spazio alla democrazia interna all’interno del liceo”.

Selma, una quimdicenne che ha partecipato all’imponente corteo di Marsiglia, ha detto: “Oggi manifesto perché temo per il mio futuro e voglio rivendicare i miei diritti”.

Manifestazioni anche a Nantes dove gli studenti, in gran parte adolescenti, hanno sfilato dietro uno striscione con la scritta: “Scuole senza soldi, Paese senza futuro”.

A Tolosa una psicologa in pensione di 68 anni, Anne, ha manifestato per solidarietà alle giovani generazioni affermando: “Il loro movimento mi sembra assolutamente legittimo e finora così poco ascoltato, quantomeno dal governo”.

Solo in una mattinata, secondo il Ministero dell’Interno, le proteste hanno riunito circa 86.000 persone nelle varie regioni.

Al momento non sono stati segnalati incidenti gravi, ma i danneggiamenti e i violenti scontri con le forze dell’ordine avvenuti nei giorni scorsi fanno salire il livello di allerta per l’ordine pubblico.

Dall’inizio delle proteste, il 17 settembre scorso, 215 studenti sono rimasti feriti, secondo quanto riferito dagli uffici del Primo Ministro.

Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha assicurato che gli interventi delle forze dell’ordine sono avvenuti nel rispetto della “massima proporzionalità”.

La scorsa settimana a Tours (centro), uno studente liceale di 16 anni ha perso l’uso di un occhio durante un blocco stradale, mentre lunedì, a Lens (nord), un adolescente di 15 anni è stato gravemente ferito alla mano a causa di una granata lanciata dalla polizia. Finora la polizia ha avviato dieci indagini interne.

La Commissione nazionale consultiva dei diritti umani (Cncdh), organo incaricato di fornire consulenza al governo, ha espresso la propria viva preoccupazione per il ricorso sproporzionato alla forza di fronte alle mobilitazioni studentesche, invitando il governo a rafforzare il dialogo con i giovani e a garantire l’esercizio dei loro diritti.

Dall’inizio delle proteste studentesche sono un migliaio i feriti in tutta la Francia. Sono 215 gli studenti feriti, la maggior parte a seguito di aggressioni o, in misura minore, a causa di incidenti, ha annunciato il premier Sebastien Lecornu all’Assemblea nazionale. Inoltre, il premier ha detto: “Anche 85 membri del personale scolastico hanno riportato ferite. Questo bilancio è il più alto degli ultimi decenni nel sistema scolastico nazionale in termini di numero di dipendenti pubblici feriti”. Il primo ministro, ha così condannato una “banalizzazione” della violenza, definendola “inaccettabile”. Anche 715 gendarmi e agenti di polizia sono rimasti feriti, molti dei quali vittime di insulti e atti di intimidazione.

Tra il ripristino dell’ordine pubblico e l’ascolto delle rivendicazioni di un movimento privo di un portavoce chiaramente identificabile, il governo si muove in equilibrio precario per gestire una delle crisi più delicate affrontate dalla nomina, un anno fa, del primo ministro Sébastien Lecornu.

Le autorità temono ora un’escalation a livello nazionale, mentre martedì gli studenti universitari dovrebbero unirsi alla mobilitazione degli studenti delle scuole superiori.

Lunedì, l’Unione studentesca segnalava 32 sedi universitarie bloccate. Martedì, i rettori delle università hanno invocato una convocazione degli “Stati generali della gioventù”, ritenendo urgente riconoscere i giovani come attori del dibattito pubblico.

Il movimento si svolge a poco più di sei mesi dalle elezioni presidenziali, in un clima sociale e politico teso, sullo sfondo dell’aumento dei prezzi e della ricerca di tagli al bilancio che colpiscono anche i giovani, come quelli agli aiuti per l’alloggio.

Accusato dai sindacati di repressione sproporzionata, il governo ostenta fermezza di fronte alle violenze e ne attribuisce la responsabilità al partito La France Insoumise (sinistra radicale). Il partito ha dichiarato di “deplorare” le violenze, pur rammaricandosi che l’esecutivo “riduca” il movimento a tali episodi di violenza.

Il governo accusa Mélenchon. Ma il problema è più profondo e potrebbe riguardare anche la fine della V Repubblica.

Ben lontana dalle decine di migliaia di giovani riunitesi poco più di una settimana fa intorno a Leone XIV, un’ondata di proteste studentesche sta di nuovo incendiando la Francia, partendo dalle periferie suburbane e da città come Nantes, Lione e Marsiglia, per raggiungere le sedi istituzionali di Parigi e Strasburgo. La Francia, bloccata da tempo in un cortocircuito istituzionale, riconducibile in gran parte al disaccordo circa le misure dell’inevitabile austerità che la crisi della spesa pubblica impone e a pochi mesi dalle nuove elezioni presidenziali, registra così un’ulteriore frattura.

Benché La France Insoumise (LFI) di Mélenchon abbia specifiche responsabilità nel soffiare sul fuoco, ciò che colpisce è la facilità con la quale gli inviti alla rivolta provenienti dalle frange più estreme della protesta siano raccolti e non trovino ostacoli all’interno della compagine studentesca, a dispetto delle ragioni del tutto moderate e dense di buonsenso che hanno avviato la protesta.

C’è un abisso tra il battersi per avere più insegnanti a scuola per poi lasciarsi andare ad atti di violenza inconsulta volontariamente organizzata. Protestare per una scuola scarsamente finanziata per poi incendiarla è una contraddizione evidente che resta incomprensibile a molti.

Tutto lascia supporre che il ricorso alla violenza stia diventando, sempre di più, un atto che abbia una legittimazione in sé. Costituisca cioè una sorta di sovrascrittura comunicativa che penetri ovunque e non senta il bisogno di spiegazioni che la giustifichino.

Risalendo la china delle interpretazioni possibili di una tale deriva violenta, ce ne sarebbero almeno tre.

La prima ad apparire è costituita dall’incapacità di queste stesse minoranze di produrre una protesta sufficientemente chiara nei contenuti che presenta, quanto negli obiettivi che propone. Il fatto che una tale chiarezza tardi ad emergere, lasciando campo aperto alla violenza delle parole ed a quella degli atti, fa della regressione alla sola dimensione simbolico-espressiva e del cedimento alla tentazione delle devastazioni due segnali della medesima incapacità di comunicare e di farsi comprendere.

C’è naturalmente anche una seconda interpretazione, meno superficiale.

Questa è costituita dalla percezione diffusa da parte dei protagonisti della protesta di essere dinanzi ad un vero e proprio “fine partita” tra le varie forze in campo. La difesa degli interessi corporativi delle diverse categorie lavorative da un lato e quella di ricorrere alla tassazione delle detestatissime “grandi fortune” come soluzione per colmare il disavanzo attuale dall’altro, mostrano entrambe un’assenza di realismo nel quale è la nave della coesione nazionale a inabissarsi. Il ricorso alle devastazioni, che mostra in modo concreto la volontà degli studenti più esasperati di non riconoscere, né tanto meno sottoscrivere, qualsiasi patto sociale, ne rappresenta la conseguenza esplicita.

C’è anche una terza interpretazione, che appare la più rilevante sul piano storico-politico. La Francia contemporanea, formatasi a partire dalla Terza Repubblica e che ha conosciuto il suo massimo sviluppo nella Quinta, si è percepita a lungo come un Paese fondato su di una base politica e morale estremamente solida. La stessa spettacolare manifestazione del 30 maggio 1968 che pose fine alla rivolta studentesca di Maggio, seguita dalla vittoria semi-plebiscitaria del gollista Pompidou alle elezioni legislative del successivo 30 giugno, e inizio di una leadership che sarebbe durata per altri dieci anni, rivelavano la forte tenuta istituzionale di un Paese assolutamente certo della propria solidità politica come della propria eredità culturale.

Da decenni una tale Francia è uscita fuori dai propri binari. I conti della spesa pubblica si sono insediati su livelli sempre meno compatibili con il suo sviluppo reale. La crescente impotenza dello Stato sociale dinanzi all’aumento dei costi generato dall’espansione delle aree di intervento e dall’affermazione di ondate immigratorie attratte dalla generosità del welfare francese, renderanno sempre più irrecuperabili i festosi anni Ottanta della gestione mitterrandiana, che riducevano la settimana lavorativa a 36 ore e fissavano il limite per la pensione a 60 anni. I segnali d’allarme, lanciati già dieci anni fa da François Fillon, sono rimasti senza seguito.

Il consenso verso le istituzioni, garantito fino a pochi decenni fa da parametri di costante crescita, è pertanto venuto meno, finendo per erodere le necessarie basi fiduciarie degli investitori.

Così, nello stesso momento in cui si allarga costantemente il Front National di Marine Le Pen, convinta di poter risolvere gran parte dei problemi deficitari con la liquidazione dei benefici riservati agli immigrati, il leader di LFI, dopo aver ricostruito il fronte unitario di una protesta radicale di segno internazionalista, presenta la possibilità di instaurare uno “stato d’emergenza sociale”, qualora gli sia assicurata la vittoria alle prossime elezioni presidenziali dell’aprile 2027.

A questo punto, da parte di una componente cospicua della rivolta studentesca, al di là della protesta per la scarsità degli insegnanti e le strutture fatiscenti, c’è la percezione di essere dinanzi ad un’intera repubblica al tramonto, per la quale vanno cercate nuove reti di solidarietà, da rintracciare al di fuori dei confini della Francia stessa, magari sul piano internazionale nei rapporti con la sempreverde causa palestinese.

Ovviamente il sistema politico francese ha ancora molte carte nelle mani. Le elezioni presidenziali sono anche un grande momento di dibattito intorno al quale si riunisce un’opinione pubblica estremamente vasta e attenta. Dopo gli incendi ci sono i dibattiti e dopo questi emergono le analisi. Il lento sedimentarsi delle opinioni finisce per lasciare pochi spazi alle analisi sommarie ed ancor meno alle ideologie.

Resta comunque la percezione di essere dinanzi ad una svolta decisiva, dinanzi alla quale, sotto il peso insopportabile delle proteste a getto continuo e delle devastazioni che puntualmente vi fanno seguito, un intero ciclo della storia politica della Francia si stia definitivamente chiudendo.

Ma questa rivolta studentesca ne apre un’altra di dimensione internazionale in un mondo globalizzato dove gli studenti chiedono il diritto di avere un futuro sereno che non può esserci con le guerre. Per realizzare un buon futuro, innanzitutto è necessaria la Pace nel mondo, poi si può costruire il futuro condiviso per l’umanità fatto attraverso i principi dell’Illuminismo: libertà, uguaglianza, giustizia sociale, solidarietà umana attraverso le democrazie politiche che per reggersi durevolmente hanno bisogno di realizzare la democrazia economica.

La rivolta degli studenti francesi si sta estendendo in Belgio e dovremmo auspicare che arrivi anche in Inghilterra ed in tutta l’Unione Europea e ancora meglio se la protesta giovanile si sviluppasse in tutto il mondo per costruire un futuro di umanità e di rispetto reciproco dove le guerre non troveranno spazio per albergare e gli egoismi di qualsiasi tipo saranno sconfitti per sempre. Viva l’umanità.

Salvatore Rondello