Garbatella jazz winter 2026, tre giorni di musica di qualità

La prima edizione di Garbatella Jazz Winter, organizzato da Cara Garbatella e Villetta Social Lab, si terrà da venerdì 13 a domenica 15 novembre, al Teatro Mongiovino e a La Villetta Social Lab, nel cuore del quartiere Garbatella. Ad aprire Garbatella Jazz Winter 2026, venerdì 13 novembre alle 18,00, alla Villetta Social Lab, la Lezione di Jazz di Stefano Zenni: John Coltrane a 100 anni dalla nascita. In occasione dell’imminente uscita del libro “Giant Steps.

La musica di John Coltrane“, l’autore Stefano Zenni ripercorre e approfondisce per curiosi e appassionati la straordinaria ricchezza, varietà e audacia della musica del grande sassofonista, uno degli artisti più creativi, rivoluzionari e influenti del nostro tempo. Nonostante il culto per Coltrane, la sua arte riserva ancora molte sorprese e novità, che costringono a ripensare la storia della musica e possono ispirare nuove generazioni di musicisti. Sempre venerdì 13 novembre alle 21,00, al Teatro Mongiovino, il concerto del quintetto Mbizo, composto da: Kirk Knuffke tromba, Emanuele Parrini violino, Pasquale Innarella sax tenore, Silvia Bolognesi, contrabbasso e Ermanno Baron, batteria. Mbizo è un quintetto che prende ispirazione e rende omaggio ad una delle figure chiave del jazz sudafricano come Johnny Dyani attraverso brani originali e reinterpretandone le composizioni in chiave contemporanea. La formazione di respiro internazionale comprende alcuni dei musicisti più rappresentativi del jazz attuale. Nel corso della serata sarà consegnato il “Premio Pino Salustri giovani contrabbassisti“.

La giornata di sabato 14 novembre si apre alle 18,00, alla Villetta Social Lab, con la Lezione di Jazz di Luigi Onori su Miles Davis. Nel centenario della nascita di Miles Davis Luigi Onori racconta un periodo meno noto e celebrato del famoso trombettista. Con ascolti, e qualche visione, racconta il repertorio di Davis negli anni del suo ultimo ritorno sulle scene (decennio 1981-1991), con l’orecchio (e l’occhio) rivolto ai suoi nuovi standard, ai blues, ai brani creati rubando alle improvvisazioni (proprie e altrui), al rapporto con la tecnologia, alla fondamentale dimensione live. Uno spazio ci sarà anche per il personaggio, con il suo rinnovato look, la passione per il disegno e la collaborazione (per i video) con Spike Lee. Insomma, un ‘tardo’ Davis con lo sguardo sempre rivolto al presente e al futuro, secondo la sua lezione forse più importante.

Sempre sabato 14 novembre alle 21,00, alla Villetta Social Lab,la proiezione di “100 Miles”, speciale Tg1 curato da, Paolo Sommaruga, Caterina Proietti e Francesco Cristino. A cento anni dalla nascita di Miles Davis, Speciale Tg1 ha dedicato un lungo viaggio nella vita e nell’arte di uno dei musicisti più influenti del Novecento. Dalle origini be-bop con Charlie Parker e Dizzy Gillespie alla rivoluzione di “Kind of Blue”, dalla svolta elettrica di “Bitches Brew” al ritorno negli anni Ottanta, il racconto attraversa le trasformazioni musicali e umane di un artista che ha cambiato il jazz e il modo stesso di pensare la musica.

Attraverso immagini d’archivio, documenti rari e le testimonianze di musicisti e amici come Dave Holland, Marcus Miller, Stefano Bollani, Enrico Rava e Paolo Fresu, il programma ricostruisce il mito e l’eredità di un genio sempre in anticipo sul suo tempo. Chiusura del Garbatella Jazz Winter 2026, domenica 15 novembre, alle 12, oo, alla Villetta Social Lab, con il concerto di Daniele Corvasce Gipsy Jazz Quartet con Daniele Corvasce, chitarra, Luca Velotti, clarinetto, Daniele Gai, chitarra ritmica e Lorenzo Guidi, contrabbasso. Daniele Corvasce Gipsy Jazz Quartet, formazione romana che porta con orgoglio la tradizione del jazz manouche nella Capitale, il gruppo rappresenta una vera perla nel panorama gipsy jazz internazionale. Questo percorso d’eccellenza è coronato dalla collaborazione con la leggenda assoluta della chitarra gipsy, Tchavolo Schmitt: un incontro artistico di rara intensità che ha dato vita nel 2026 al disco “Fo tou que Django”, un lavoro discografico che celebra l’essenza più autentica del genere. Un concerto straordinario, il quartetto rivisiterà i brani più iconici del repertorio di Django Reinhardt, celebrando la sua eredità con passione, energia e un virtuosismo. che lascerà il pubblico senza fiato.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ed è realizzata dall’ Associazione “Cara Garbatella”

INGRESSO GRATUITO

INFO E PRENOTAZIONI: 388 9925715

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