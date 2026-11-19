Dopo quasi vent’anni troppe domande restano senza risposta. Per questo, insieme alla biologa Dott.ssa Carolina Sellitto, chiedo una Commissione parlamentare d’inchiesta

Dopo quasi vent’anni troppe domande restano senza risposta. Per questo, insieme alla biologa Dott.ssa Carolina Sellitto, chiedo una Commissione parlamentare d’inchiesta

Ci sono vicende giudiziarie che, con il passare degli anni, smettono di essere soltanto fascicoli processuali e diventano una questione che riguarda l’intera comunità.

Il caso Garlasco è una di queste.

Sono trascorsi quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi e, nonostante una sentenza definitiva, oggi ci troviamo nuovamente davanti a una serie di interrogativi che non possono essere liquidati come semplici curiosità mediatiche.

Nuove indagini, nuovi accertamenti scientifici, nuove valutazioni su reperti già esaminati e una diversa prospettiva investigativa hanno riportato al centro dell’attenzione una vicenda che sembrava ormai definitivamente consegnata alla storia giudiziaria italiana.

Ed è proprio per questo che ritengo necessario fare un passo ulteriore.

Ho chiesto, insieme alla biologa Dott.ssa Carolina Sellitto, l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Garlasco.

Una richiesta che non nasce dalla volontà di sostituirsi alla magistratura e neppure dall’intenzione di indicare oggi un colpevole diverso da quello individuato dalla sentenza definitiva.

Nasce da una domanda molto più semplice, ma allo stesso tempo molto più impegnativa:

siamo davvero certi che, in questi quasi vent’anni, ogni elemento utile alla ricerca della verità sia stato esaminato, conservato, interpretato e valorizzato correttamente?

È una domanda che, a mio avviso, non può più essere ignorata.

La scienza impone cautela, ma anche coraggio

Il punto centrale di questa vicenda è rappresentato anche dagli elementi scientifici.

DNA, tracce biologiche, impronte, reperti, modalità di acquisizione e conservazione del materiale probatorio: sono tutti elementi che devono essere valutati con estrema attenzione.

Ed è proprio su questo terreno che ritengo importante il contributo della Dott.ssa Carolina Sellitto, biologa che ha condiviso con me l’esigenza di chiedere un approfondimento serio e indipendente.

La scienza non può essere utilizzata per confermare una tesi già stabilita.

Deve essere utilizzata per verificare una tesi.

E quando emergono nuovi elementi, la scienza deve avere il coraggio di rimettere in discussione anche ciò che sembrava acquisito.

Questo non significa che una nuova traccia biologica dimostri automaticamente la colpevolezza di qualcuno.

Non significa che una nuova ipotesi investigativa cancelli una sentenza.

Significa semplicemente che ogni elemento nuovo deve essere sottoposto a verifica e che ogni eventuale errore del passato deve poter essere individuato senza paura.

Una Commissione non contro la magistratura

Vorrei essere molto chiaro su questo punto.

La Commissione parlamentare che propongo non dovrebbe trasformarsi in un tribunale parallelo.

Non dovrebbe stabilire chi è colpevole e chi è innocente.

Non dovrebbe interferire con le indagini della Procura né con l’attività dei giudici.

Il Parlamento ha però il diritto e, in determinate circostanze, il dovere di interrogarsi sul funzionamento delle istituzioni.

E il caso Garlasco presenta oggi una quantità di interrogativi tale da rendere, a mio avviso, doveroso questo approfondimento.

Bisogna ricostruire la storia degli accertamenti.

Bisogna capire come siano stati trattati i reperti.

Bisogna verificare quali analisi siano state eseguite e quali eventuali controanalisi siano state effettuate.

Bisogna comprendere perché determinati elementi siano stati considerati rilevanti e altri no.

Bisogna accertare se vi siano state carenze, errori o omissioni.

E soprattutto bisogna comprendere come sia possibile che, a distanza di quasi vent’anni, una vicenda considerata giudiziariamente definita sia tornata a essere oggetto di così importanti approfondimenti investigativi.

Non cerco un colpevole. Cerco risposte.

È questa, in fondo, la ragione della mia iniziativa.

Non mi interessa alimentare una nuova contrapposizione tra innocentisti e colpevolisti.

Non mi interessa trasformare Garlasco nell’ennesimo processo mediatico.

E non credo che la giustizia possa essere amministrata attraverso i social, i talk show o le tifoserie.

Ma proprio perché sono un avvocato, credo che una cosa debba essere affermata con forza: la ricerca della verità non può mai essere considerata conclusa soltanto perché è trascorso del tempo.

Il tempo può rendere più difficile trovare le risposte.

Non può renderle meno necessarie.

Chiara Poggi viene prima di tutto

C’è poi una considerazione che dovrebbe prevalere su tutte le altre.

Chiara Poggi.

Prima delle polemiche, prima delle contrapposizioni processuali, prima delle ricostruzioni investigative e prima della battaglia mediatica c’è una ragazza che il 13 agosto 2007 è stata brutalmente uccisa.

E c’è una famiglia che da quasi vent’anni aspetta una verità definitiva.

È soprattutto per loro che ritengo che non si debba avere paura di riaprire le domande.

Se le nuove indagini confermeranno quanto oggi viene ipotizzato, sarà la magistratura a stabilirne le conseguenze.

Se invece quelle ipotesi non troveranno conferma, anche questo dovrà essere accertato.

Ma in entrambi i casi una cosa deve essere garantita: la massima trasparenza.

Perché oggi chiedo la Commissione

La mia richiesta, condivisa con la Dott.ssa Carolina Sellitto, nasce dunque da una convinzione precisa.

Il Parlamento non deve stabilire la verità giudiziaria del caso Garlasco.

Deve, invece, poter verificare se il percorso istituzionale, investigativo e scientifico che ci ha condotto fin qui sia stato caratterizzato da tutte le garanzie necessarie.

Perché se sono stati commessi errori, dobbiamo avere il coraggio di riconoscerli.

Se non sono stati commessi errori, dobbiamo avere la serenità di dimostrarlo.

E se oggi esistono nuovi elementi, devono essere esaminati senza pregiudizi.

La verità non appartiene né all’accusa né alla difesa. La verità appartiene ai fatti.

Per questo continuerò a sostenere la necessità di una Commissione parlamentare d’inchiesta.

Non per riscrivere una sentenza.

Non per condannare qualcuno.

Non per assolvere qualcun altro.

Ma per impedire che, dopo quasi vent’anni, le domande ancora aperte vengano semplicemente archiviate insieme al tempo che è passato.

Chiara Poggi e la sua famiglia meritano una verità cercata fino in fondo.

E uno Stato di diritto non dovrebbe mai avere paura di cercarla.