Garlasco. Maraio: “Con un Pannella Stasi correrebbe per il Parlamento”

“Se ci fosse stato uno come Marco Pannella, Alberto Stasi correrebbe per il Parlamento invece di scontare la pena”. Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI.

“Alla politica italiana manca una figura capace di promuovere una grande battaglia garantista.

Una battaglia che tuteli Stasi, non ci sono le condizioni perché continui a scontare la pena, e garantisca pienamente anche i diritti di Andrea Sempio, nel rispetto dello Stato di diritto e della presunzione di innocenza” aggiunge.

“Il garantismo parte da un principio: meglio un colpevole libero che un innocente in carcere. Le garanzie valgono per tutti e vanno difese anche quando è impopolare farlo. Il garantismo è civiltà”.

“Si affronti, anche partendo da questa vicenda, a sinistra il tema della giustizia e sia il garantismo il mantra” conclude Maraio.