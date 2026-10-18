Gaza, i bambini e l’orrore delle bombe con l’inganno. La miseria di chi tace

A Gaza i bambini continuano a pagare il prezzo più alto. Il prezzo della guerra, della fame, della sete, del freddo. La miseria di chi tace

A Gaza i bambini continuano a pagare il prezzo più alto. Il prezzo della guerra, della fame, della sete, del freddo. Il prezzo di una violenza che sembra non conoscere limiti. E quando pensi che l’orrore abbia raggiunto il punto più basso, scopri che si può andare ancora oltre.

Prima gli aquiloni. I bambini costretti a distruggere i propri aquiloni perché considerati una possibile minaccia per Israele. Anche un aquilone, simbolo dell’infanzia, della libertà, della spensieratezza, diventa qualcosa di cui avere paura.

Poi arriva una notizia ancora più sconvolgente. Testimonianze raccontano di giocattoli trasformati in trappole esplosive, di oggetti apparentemente innocui che nasconderebbero la morte. E ancora di carri armati telecomandati, carichi di esplosivo, utilizzati nei quartieri devastati dalla guerra. Accuse gravissime, che richiedono accertamenti, ma che raccontano un orrore difficile persino da immaginare.

Non riesco a pensare a qualcosa di più atroce di una bomba nascosta in un giocattolo. Di più infame, di più meschino.

Perché una bomba uccide. Ma una bomba nascosta in un giocattolo uccide anche l’innocenza. Trasforma la curiosità di un bambino in una condanna. La voglia di giocare in una possibile tragedia. La fiducia nelle cose più semplici in una trappola mortale.

A Gaza i bambini hanno conosciuto la fame. Hanno sofferto la sete. Hanno affrontato il freddo senza una casa, senza un letto, senza una coperta. Hanno visto morire genitori, fratelli, amici. Hanno imparato troppo presto il significato della morte.

E adesso dovrebbero persino avere paura di raccogliere un giocattolo.

Tutto questo accade sotto la responsabilità politica di Benjamin Netanyahu, nei cui confronti la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per presunti crimini di guerra e contro l’umanità. Un provvedimento che deve essere rispettato, senza ambiguità e senza eccezioni politiche.

E l’Italia?

L’Italia di Giorgia Meloni continua a rifugiarsi nelle cautele diplomatiche, nelle ambiguità e nei silenzi. Ma davanti all’orrore di Gaza non esistono più alibi. La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Netanyahu per presunti crimini di guerra e contro l’umanità. Non è ancora una sentenza di condanna, ma un provvedimento giudiziario che va rispettato. Chi tace, chi ne mette in discussione la legittimità, chi sostiene che Netanyahu non debba essere arrestato si rende politicamente e moralmente complice di questa impunità. Punto. E Giorgia Meloni non può continuare a guardare dall’altra parte. Perché davanti ai bambini che muoiono, alle madri che piangono, a un popolo ridotto alla disperazione, il silenzio non è diplomazia. È una scelta.

Non si tratta di scegliere tra israeliani e palestinesi. Il massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas resta un crimine atroce. Ma nessun crimine può giustificarne altri. Nessuna ragione di sicurezza può cancellare il diritto internazionale. Nessuna guerra può trasformare i bambini in bersagli.

Non esistono bambini israeliani da difendere e bambini palestinesi da dimenticare. Esistono bambini. Punto.

E invece assistiamo a una progressiva assuefazione. Le immagini scorrono, le notizie si accumulano, le coscienze sembrano abituarsi. Come se la ripetizione dell’orrore potesse renderlo meno grave.

Un bambino che muore di fame è una tragedia. Un bambino che muore di freddo è una tragedia. Un bambino che raccoglie un giocattolo e rischia di saltare in aria è un’immagine che dovrebbe togliere il sonno al mondo intero.

E invece il mondo continua a discutere, distinguere, giustificare.

Io non riesco ad accettarlo.

Non riesco ad accettare che si possa parlare di equilibri diplomatici mentre un bambino cerca qualcosa da mangiare tra le macerie. Che si possa discutere di opportunità politiche mentre una madre stringe il corpo senza vita di suo figlio.

E non riesco ad accettare il silenzio.

Per me chi tace davanti a tutto questo è un miserabile. Chiunque sia. Qualunque partito rappresenti. Qualunque governo sostenga.

Perché un bambino dovrebbe poter correre dietro a un aquilone. Dovrebbe poter raccogliere un giocattolo senza paura. Dovrebbe poter chiedere alla mamma qualcosa da mangiare ed essere certo di riceverlo.

A Gaza, invece, anche questi gesti possono diventare impossibili.

E se non siamo più capaci di indignarci per un bambino al quale viene rubata persino l’infanzia, allora abbiamo perso anche noi qualcosa di profondamente umano.