Gaza, quando anche la pioggia diventa una tragedia: il mondo non può limitarsi a guardare

A Gaza anche la pioggia è diventata una questione di vita o di morte. Non servono più bombe, missili o macerie per raccontare la tragedia di una popolazione

A Gaza anche la pioggia è diventata una questione di vita o di morte. Non servono più bombe, missili o macerie per raccontare la tragedia di una popolazione stremata: bastano poche ore di pioggia intensa perché migliaia di tende si trasformino in pozze d’acqua, le strade diventino impraticabili e ciò che resta delle abitazioni rischi di crollare.

È accaduto in questi giorni. Le piogge hanno colpito decine di migliaia di famiglie, distruggendo o danneggiando migliaia di ripari. Secondo l’ONU, oltre 26.000 nuclei familiari hanno segnalato danni alle proprie sistemazioni e più di 6.000 tende sono state distrutte, mentre altre 17.400 risultano danneggiate. L’ONU segnala inoltre che circa 1,4 milioni di persone vivono ancora in tende o ripari di fortuna. �

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E la tragedia ha già avuto un volto preciso: quello dei bambini morti sotto una massa di sabbia e terreno franata sulle tende dove cercavano riparo. L’UNICEF ha denunciato la morte di una madre e di tre bambini e ha lanciato un nuovo allarme per le condizioni di centinaia di migliaia di persone esposte al rischio di alluvioni, freddo e malattie. �

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Ma la domanda che dovrebbe interrogare la coscienza della comunità internazionale è una sola: come è possibile che, dopo una guerra che ha distrutto gran parte delle infrastrutture, non siano ancora disponibili sistemi adeguati di drenaggio, pompe, materiali per riparare le tende, strutture sanitarie e ripari sicuri?

La risposta è drammatica: perché a Gaza non si è ancora passati veramente dalla logica dell’emergenza alla logica della ricostruzione.

Il problema non sono soltanto le tende. Sono le fogne distrutte, gli impianti idrici danneggiati, le strade, gli ospedali, le scuole, l’energia elettrica, i sistemi di drenaggio. Quando arriva la pioggia, tutto questo ritorna prepotentemente alla luce.

Secondo l’ultima valutazione congiunta di Nazioni Unite, Banca Mondiale e Unione Europea, la ricostruzione di Gaza richiederà circa 71,4 miliardi di dollari nell’arco di dieci anni, con 26,3 miliardi necessari già nei primi diciotto mesi per ripristinare i servizi essenziali e le infrastrutture critiche. �

The United Nations in Palestine

Sono cifre enormi. Ma dietro quei numeri ci sono persone.

Ci sono bambini che devono dormire su materassi bagnati. Ci sono anziani che non hanno un luogo asciutto dove ripararsi. Ci sono famiglie che hanno perso per l’ennesima volta quel poco che erano riuscite a conservare. Ci sono malati che devono raggiungere strutture sanitarie attraverso strade allagate. Ci sono persone che vivono in edifici già danneggiati e che, davanti a una pioggia più forte del normale, non sanno più dove andare.

E soprattutto c’è una popolazione che rischia di entrare in un’altra stagione invernale senza condizioni minime di sicurezza.

L’UNICEF ha avvertito che quasi 950.000 persone sfollate vivono in aree esposte alle inondazioni, mentre circa 400.000, quasi la metà bambini, si trovano in zone considerate ad altissimo rischio. �

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È qui che l’indifferenza internazionale diventa più difficile da comprendere.

Perché Gaza non ha bisogno soltanto di cibo. Non ha bisogno soltanto di coperte o tende. Ha bisogno di ricostruzione.

Ha bisogno di pompe per drenare l’acqua, di sistemi fognari, di impianti di depurazione, di ospedali funzionanti, di scuole, di strade, di abitazioni, di energia, di infrastrutture.

Ha bisogno, soprattutto, che il tema della ricostruzione non venga utilizzato esclusivamente come strumento negoziale tra le parti.

Il diritto alla vita e alla dignità della popolazione civile non può essere subordinato indefinitamente alle dinamiche politiche e militari.

Naturalmente la sicurezza resta una questione imprescindibile. La necessità di impedire che gli aiuti e le infrastrutture vengano utilizzati per finalità militari non può essere ignorata. Ma proprio per questo servono meccanismi internazionali di controllo, trasparenza e verifica, non l’abbandono della popolazione civile.

Perché una cosa è controllare gli aiuti.

Un’altra cosa è lasciare che una popolazione senza casa affronti l’inverno in una tenda.

E c’è un’altra responsabilità che riguarda l’Europa e, più in generale, il mondo occidentale.

Non possiamo ricordarci di Gaza soltanto quando arrivano le immagini dei bombardamenti. Non possiamo indignarci per qualche giorno e poi spostare l’attenzione altrove.

La vera prova della comunità internazionale comincia dopo le emergenze, quando ricostruire costa denaro, tempo, organizzazione e soprattutto volontà politica.

Oggi Gaza rischia di diventare il simbolo di una nuova forma di tragedia: non più soltanto quella della guerra, ma quella dell’abbandono dopo la guerra.

E l’abbandono può essere altrettanto devastante.

Se davvero esiste una volontà internazionale di costruire una pace duratura, essa non può limitarsi al silenzio delle armi. La pace deve avere una casa, un ospedale, una scuola, una strada, un sistema fognario, acqua potabile e un tetto sotto cui un bambino possa dormire senza paura che la pioggia gli porti via tutto.

Altrimenti non è ricostruzione.

È soltanto una tregua tra due emergenze.

E mentre il mondo discute di diplomazia, accordi e strategie geopolitiche, a Gaza sono ancora una volta i bambini a pagare il prezzo più alto.

La pioggia non dovrebbe uccidere. A Gaza, oggi, può ancora farlo. E questo non è soltanto un dramma palestinese: è una sconfitta della comunità internazionale.