Geopolitica e sicurezza. La sfida dei conflitti ibridi e il futuro della difesa comunitaria

Geopolitica e sicurezza. La sfida dei conflitti ibridi e il futuro della difesa comunitaria

Geopolitica e sicurezza. La sfida dei conflitti ibridi e il futuro della difesa comunitaria

Geopolitica e sicurezza. La sfida dei conflitti ibridi e il futuro della difesa comunitaria

Geopolitica e sicurezza. La sfida dei conflitti ibridi e il futuro della difesa comunitaria

Geopolitica e sicurezza. La sfida dei conflitti ibridi e il futuro della difesa comunitaria

Quali sono le contromisure alla guerra cibernetica?

Dagli attacchi ai frigoriferi dei supermercati francesi fino al sabotaggio delle infrastrutture critiche, la guerra del XXI secolo si combatte silenziosamente nei cavi della rete. Per difendersi da nemici invisibili e operazioni sotto falsa bandiera, gli Stati e l’Europa stanno ridisegnando le proprie strategie tra prevenzione normativa, intelligenza investigativa e il progetto di una futura difesa digitale comune.

Un tempo i virus informatici erano esperimenti accademici o sfide tra giovani programmatori. Oggi sono armi geopolitiche a basso costo e ad altissimo impatto. Lo dimostra il recente caso dei sistemi di refrigerazione sabotati in centinaia di supermercati francesi: un attacco attribuito dall’intelligence di Parigi all’unità cibernetica iraniana Shahid Kaveh, capace di distruggere tonnellate di derrate alimentari e seminare insicurezza nella vita quotidiana senza sparare un solo colpo.

Di fronte a minacce ibride che colpiscono indistintamente ospedali, acquedotti, reti ferroviarie e catene alimentari, la domanda non è più se verremo attaccati, ma come prepararci a resistere e rispondere.

1. La trappola del “cui prodest” e la caccia al colpevole

La prima vera contromisura in una guerra silenziosa è capire chi ha premuto il grilletto. Nel mondo fisico, chiedersi cui prodest (“a chi giova?”) aiuta a trovare un movente, ma nel cyberspazio applicare questa logica in modo automatico può portare fuori strada. Gli hacker statali utilizzano spesso server di Paesi terzi o tecniche di depistaggio (false flag) per far ricadere la colpa sui rivali.

Per evitare abbagli politici o pericolose escalation, gli organismi di sicurezza non si affidano alle intuizioni, ma all’analisi forense digitale. Le agenzie nazionali (come l’italiana ACN o la francese ANSSI) incrociano il codice dei malware, le infrastrutture di rete e il modus operandi degli attaccanti con i servizi di intelligence alleati. Solo quando le prove tecniche convergono si procede all’attribuzione pubblica e alle sanzioni diplomatiche, togliendo all’aggressore il vantaggio dell’anonimato.

2. Costruire la resilienza: leggi e scudi digitali

Poiché nessun sistema connesso è invulnerabile al 100%, l’Unione Europea e i singoli governi hanno spostato il focus dalla semplice difesa alla resilienza cyber: la capacità di assorbire un colpo e ripartire subito senza paralizzare il Paese.

Obblighi di legge per le infrastrutture critiche: Con direttive come la NIS2 e il Cyber Resilience Act, l’Europa impone a banche, trasporti, sanità ed energia standard di sicurezza rigidi e l’obbligo di segnalare ogni intrusione entro poche ore.

Allerta rapida condivisa: Attraverso le reti CSIRT (squadre di pronto intervento informatico), le “impronte digitali” di un nuovo attacco scoperto a Parigi vengono condivise in tempo reale con Roma e Berlino per bloccare il contagio sul nascere.

Il fattore umano: Poiché la maggior parte delle intrusioni inizia da una banale email truffa (phishing), le amministrazioni pubbliche investono nella formazione continua del personale e nei Red Team, gruppi di hacker etici incaricati di violare i sistemi statali per scoprirne le falle prima dei nemici.

3. La migliore difesa è l’attacco? Il nodo della risposta offensiva

Quando gli scudi non bastano, entra in gioco la deterrenza. Nel linguaggio militare non si parla di aggressione, ma di difesa attiva o operazioni cibernetiche offensive, pensate per neutralizzare i server da cui parte un attacco.

Su questo fronte, l’Europa procede ancora in ordine sparso. La capacità di contrattacco resta una prerogativa esclusiva dei singoli Stati: Paesi come Francia e Germania hanno già dottrine militari esplicite per colpire reti ostili, mentre l’Italia sta lavorando proprio ora per colmare il divario. Partendo dall’esperienza del Comando per le Operazioni in Rete (COR), Roma punta a creare una vera e propria Arma Cyber Nazionale operativa 24 ore su 24 con oltre mille specialisti, per affiancare alla difesa una reale capacità di deterrenza.

4. L’Arma Cyber come primo mattone dell’esercito europeo

Proprio questa frammentazione apre una prospettiva politica decisiva. Da anni si discute della creazione di un esercito comune europeo, un progetto sempre frenato dai costi enormi, dalle differenze linguistiche e dalla gelosia degli Stati sulla propria sovranità militare tradizionale. Eppure, il dominio cibernetico rappresenta il terreno ideale da cui partire.

Un’Arma Cyber Europea non richiede di spostare carri armati o truppe sul territorio, supera i confini fisici per sua stessa natura e risponde a una minaccia che colpisce l’intero mercato unico senza distinguere tra Roma, Parigi o Varsavia. Unire i migliori talenti informatici del continente sotto un unico comando operante 24 ore su 24 permetterebbe all’Unione di dotarsi di una forza di pronto intervento digitale, capace non solo di proteggere le reti continentali ma anche di esercitare una deterrenza credibile contro potenze ostili.

5. Le quattro tappe politico-militari per realizzarlo

Perché questa Forza Armata digitale non resti un’utopia sulla carta, la sua costruzione dovrebbe seguire un percorso graduale e pragmatico:

Tappa 1: Cooperazione rafforzata (PESCO). Senza attendere l’unanimità dei 27 Stati membri, spesso paralizzata dai veti incrociati, un gruppo di Paesi volenterosi (come Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia) dovrebbe avviare un nucleo comune utilizzando lo strumento già esistente della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO).

Tappa 2: Comando Unico e Regole d’Ingaggio condivise. Sul modello del Cyber Command statunitense, occorre istituire un quartier generale europeo operativo H24, definendo protocolli politici chiari: stabilire cioè quale autorità europea può autorizzare una risposta digitale immediata in caso di attacco massiccio, superando i tempi lunghi delle consultazioni diplomatiche.

Tappa 3: Sovranità industriale e addestramento comune. Un esercito digitale non può combattere con armi straniere. L’Europa deve finanziare attraverso il Fondo Europeo per la Difesa (EDF) tecnologie proprie (cloud militari, crittografia post-quantistica, intelligenza artificiale) e creare un’Accademia Cyber Europea per formare ufficiali con lo stesso linguaggio tecnico e dottrinale.

Tappa 4: Integrazione nell’architettura NATO e revisione dei Trattati. Il nuovo corpo dovrà operare in piena sinergia con l’Alleanza Atlantica (evitando duplicazioni e garantendo il mutuo soccorso previsto dall’articolo 5) fino ad arrivare, nel lungo periodo, a una riforma dei Trattati UE che sancisca una vera Difesa Comune, di cui l’Arma Cyber sarà stata la prima avanguardia operativa.

Una sfida tra sovranità e coraggio politico

Resta tuttavia un nodo democratico da sciogliere. Lanciare un contrattacco informatico in tempo di pace comporta rischi enormi: un errore di attribuzione o un virus che sfugge al controllo colpendo infrastrutture civili può trasformare un incidente digitale in un conflitto aperto.

Per questo motivo, la vera contromisura alla guerra cibernetica non è solo un software più potente, ma una scelta di campo storica: affiancare alla sovranità tecnologica il coraggio politico di cedere una quota di sovranità nazionale per costruire insieme la prima vera forza armata digitale dell’Unione Europea.

Mario Bannoni