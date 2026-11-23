Gianni De Gennaro è stato uno degli uomini più influenti dell'apparato di sicurezza italiano negli ultimi decenni

Palermo, 19 Luglio 1992, ore 16:58. Un boato squarcia il clima di calma apparente che dominava nel pomeriggio siciliano di quella giornata, quando Paolo Borsellino si era recato presso il civico 19 di via D’Amelio, accompaganto da scorta e collaboratori a trovare madre e sorella per un consuetudinario caffè post pranzo domenicale. In quel momento un’autobomba, una fiat 126 rubata ripiena di esplosivo semetex, parcheggiata nelle vicinanze e telecomandata a distanza esplode uccidendo Borsellino e i cinque agenti della scorta.

Ancora oggi, quasi trentacinque anni dopo, l’eco di quel boato continua a risuonare nei fatti della cronaca odierna, indice della mancata capacità di questo paese di fare i conti con quella stagione della propria storia, che dall’86’ al 94’con il processo di Mafiopoli prima e Tanegentopoli poi vide tutti i rappresentanti più insigni della propria nomenclatura politica, isitituzionale ed imprenditoriale incorniciare un giorno sì e l’altro pure prima come indagati e poi come defunti, molto spesso in quest’ordine, i titoli delle prime pagine dei giornali.

Alle volte ritornano come si suol dire.

Gianni De Gennaro è stato uno degli uomini più influenti dell’apparato di sicurezza italiano negli ultimi decenni. La sua carriera si è sviluppata soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata, nella gestione delle grandi operazioni investigative contro Cosa nostra e nei rapporti fra apparati di sicurezza e istituzioni.

Tra i passaggi più significativi della sua attività figura la collaborazione alle indagini internazionali contro il traffico di stupefacenti, compresa l’operazione Pizza Connection, che gli valse nel 2006 un riconoscimento dell’FBI.

Il 16 novembre 2026 è stata resa pubblica la notizia che De Gennaro era indagato per depistaggio rispetto a quanto avvenuto in via D’Amelio in base a due diversi filoni d’inchiesta provenienti dall’impianto accusatorio della procura di Caltanissetta:

La prima contestazione riguarda Salvatore Contorno, storico esponente mafioso diventato collaboratore di giustizia. Secondo l’impostazione accusatoria, De Gennaro, avrebbe contribuito a indurre Contorno a non rendere dichiarazioni alla Procura di Caltanissetta. In particolare, i magistrati ipotizzano che i tre abbiano agito in concorso per impedire che Contorno riferisse informazioni utili alle indagini.

La seconda contestazione riguarda la gestione di documenti cartacei e informatici. Secondo la Procura, De Gennaro, Donatella Peruzzi, funzionaria in servizio presso il DIS, e altri collaboratori avrebbero occultato documentazione dopo una serie di perquisizioni, effettuate nel settembre 2023, nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera, il dirigente della squadra mobile di Palermo che avrebbe costruito il falso pentito Vincenzo Scarantino al fine di compromettere l’andamento delle indagini durante il processi Borsellino e Borsellino bis.

«Io ormai ho distrutto tutto» pare abbia detto De Gennaro secondo un’intercettazione telfonica.

Ma in tutto questo la Procura di Caltanissetta non si era limitata a iscrivere De Gennaro nel registro degli indagati. Aveva richiesto per lui una misura cautelare degli arresti domiciliari. La richiesta era stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari.

Questo 21 Novembre De Gennaro è stato trovato morto nella propria abitazione di campagna in Toscana, nella zona delle Querciolaie, tra Magliano in Toscana e Fonteblanda, in provincia di Grosseto. Le prime ricostruzioni investigative indicano che si sia tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco. Accanto al corpo sarebbe stata trovata una pistola regolarmente detenuta.

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, con il coinvolgimento della Direzione distrettuale antimafia di Firenze.

Quanto accaduto dovrebbe indurci a riflettere. Perché quello di De Gennaro sembra, ancora una volta, un copione fin troppo conosciuto nella storia repubblicana: uomini di potere travolti da inchieste giudiziarie, carriere messe in discussione e vite che si interrompono prima ancora che la giustizia possa pronunciare una parola definitiva.

Non si tratta di assolvere De Gennaro, né di ignorare la gravità delle contestazioni che lo riguardavano. Si tratta di ricordare che il garantismo non è un privilegio riservato ai potenti, ma una regola che dovrebbe valere per tutti. La morte non cancella le eventuali responsabilità, così come le accuse non cancellano il diritto al rispetto. E soprattutto non può diventare un’altra ragione per lasciare senza risposta le troppe domande ancora aperte su via D’Amelio.

Perché un Paese che non riesce a fare i conti con la propria storia rischia di condannare i suoi uomini prima ancora di averne accertato le responsabilità, salvo poi seppellirli senza aver trovato tutte le risposte.