Giornata della Meraviglia e del riciclo della carta

Stamattina sono entrato in cucina e mi sono fermato a guardare il calendario appeso al muro. Quasi tutti i 365 giorni dell’anno sono dedicati ai Santi di Santa Romana Chiesa. Ora, però, ai nomi dei Santi bisogna aggiungere: Le Giornate che vengono dedicate al mare, ai monti, ai boschi, alle stelle, alla luna, al sole, ai pomodori, alle melanzane, ai cetrioli, alle castagne, alla pasta, al prosciutto, al gorgonzola, al parmigiano reggiano, al babà, al tiramisù, alla nutella, alla pizza, etc.

Ma ora che in Italia si parla molto e a vanvera bisogna necessariamente aggiungere: La giornata del cous cous, del Kebab e dello Sushi. Ne mancavano due. Sono state aggiunte. Il nostro Presidente della Repubblica ha promulgato: La Giornata del riciclo della carta e della Meraviglia.

Ha inviato, però, ai presidenti di Camera e Senato una lettera invitandoli a darsi una regolata. Sono troppe, sono 51. In Italia ci sono troppe giornate dedicate a questo e a quello, a cosa futili, inutili e insignificanti. La gente non sa più come comportarsi. La mattina sarà ricordata la Nutella, il pomeriggio la pasta asciutta, la sera la pizza napoletana. Non ci resta che la notte. Riposo? Macché! Sarà ricordata la notte dei lunghi coltelli, dell’11 settembre (Le Torri gemelle), il 7 ottobre (massacro degli ebrei), etc. Ma davvero la gente saprà ricordarle tutte? Ci credo poco. T

roppi ingorghi e troppe sovrapposizioni. E come volevasi dimostrare provocano turbamenti e nausea. Non è possibile ricordarle tutte. E pure i maestri a scuola si sentono in colpa perché non riescono a ricordarle tutte e perdono troppo tempo che potrebbero dedicare allo studio del greco e del latino, della storia e della geografia, dell’italiano e della matematica. E così finiscono per aggrapparsi alla Giornata del dolce far niente, che è molto meglio. E come dice il poeta: E seco pensa al dì del suo riposo. Diman tristezza e noia recheran l’ore e al travaglio usato ciascun in suo pensier farà ritorno.

Frank Gagliardi