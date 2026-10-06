Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo Art Forum Würth Capena

domenica 11 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Anche quest’anno, domenica 11 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, l’Art Forum Würth Capena partecipa a F@MU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, con il laboratorio creativo “Tutto molto surreale”.

Punto di partenza saranno le opere esposte nella mostra Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione Würth e, in particolare, i lavori di Hans Arp, Ugo Dossi e Albert Oehlen: artisti diversi che diventano lo spunto per un’esperienza ispirata ai linguaggi del Surrealismo e del Dadaismo. Un’attività che invita grandi e piccoli a sperimentare immaginazione, gioco, caso e libera associazione di immagini e idee.

Come afferma Hans Arp: «La legge del caso, che racchiude in sé tutte le leggi e resta a noi incomprensibile come la causa prima onde origina la vita, può essere conosciuta soltanto in un completo abbandono all’inconscio. Io affermo che chi segue questa legge creerà la vita vera e propria».

Per tutta la giornata sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione Würth (ore 10.00-17.00) oppure prenotare una visita guidata per scoprire oltre 50 opere realizzate tra il 1888 e il 2020 da una selezione di artisti internazionali, tra cui Hans (Jean) Arp, Magdalena Abakanowicz, Georg Baselitz, Fernando Botero, Francesco Clemente, Giorgio de Chirico, Jan Fabre, Antony Gormley, Alex Katz, Arnulf Rainer, Marc Quinn e Andy Warhol.

Dipinti, sculture, fotografie, collage e stampe compongono un percorso che attraversa oltre un secolo di storia dell’arte, mostrando come il corpo umano sia divenuto specchio, simbolo e misura dei profondi cambiamenti culturali della modernità.

L’esposizione mette in dialogo artisti lontani per epoca, linguaggi e poetiche, creando inattese connessioni e nuove prospettive sulla rappresentazione della figura umana. Attraverso diverse sezioni tematiche, la mostra esplora il corpo come origine, simbolo, teatro dell’interiorità, gesto e idea, offrendo una chiave di lettura privilegiata delle trasformazioni culturali del Novecento e del presente.

Costo laboratorio: 10€ a partecipante. Prenotazione obbligatoria: tel. 06/90103800 | cell: 3317541611 | mail: art.forum@wuerth.it

Art Forum Würth Capena

Capena, viale della Buona Fortuna 2

Ingresso gratuito

Orario di apertura al pubblico:

lunedì – venerdì: 10.00 – 17.00

sabato e domenica aperto per eventi e laboratori creativi

festivi chiuso

Informazioni

Tel. 06/90103800 | cell: 3317541611

mail: art.forum@wuerth.it

www.artforumwuerth.it