I giovani di Foggia (sezione Pertini) in Avanti Giovani

Chiarimento dal Nazionale nessun commissariamento per i giovani socialisti foggiani: la Sezione “Sandro Pertini” è oggi Avanti Giovani Foggia

Chiarimento dal Nazionale nessun commissariamento per i giovani socialisti foggiani: la Sezione “Sandro Pertini” è oggi Avanti Giovani Foggia

Nessun commissariamento per i giovani socialisti foggiani. La Sezione Territoriale “Sandro Pertini” ha infatti concluso da tempo il proprio percorso nella Federazione Giovani Socialisti (FGS) ed è oggi Avanti Giovani Foggia, struttura territoriale di Avanti Giovani Puglia, organismo giovanile dell’Avanti PSI.

Con la Sezione di Foggia sono confluite in Avanti Giovani della Provincia di Foggia anche le Sezioni Territoriali di Lucera e di Orta Nova.

La precisazione arriva dopo la nota con cui la segreteria nazionale della FGS aveva annunciato il commissariamento del circolo foggiano, affidato a Francesco Cannone, vice segretario regionale della FGS Puglia.

Per la dirigenza della Sezione, il provvedimento non ha alcuna efficacia: un commissariamento può riguardare solo una struttura che appartiene all’organizzazione che lo adotta, e il commissario indicato non ha titolo ad agire in nome di Avanti Giovani Foggia.

Alla base della scelta, spiegano i dirigenti, non c’è alcuna rottura personale ma una distanza politica: la Sezione ha lasciato la FGS perché non ne condivideva più le idee.

Netto il giudizio sulla mossa della Federazione.

“Il commissariamento appare più una mossa dettata dal timore di perdere una parte dei giovani che una scelta fondata su reali esigenze organizzative”, sostiene la dirigenza.

Si tratta, osservano, di uno strumento eccezionale, che avrebbe senso di fronte a situazioni di particolare gravità. In questo caso sarebbe bastato nominare un commissario di Sezione con il compito di convocare un congresso ed eleggere un nuovo segretario, “come avviene ordinariamente in qualsiasi organizzazione democratica”.

La scelta di nominare un commissario dall’alto, anziché confrontarsi con gli iscritti, confermerebbe inoltre “la distanza di impostazione” che ha portato la Sezione a intraprendere un’altra strada.

“Hanno tentato una mossa per non perdere un gruppo di ragazzi che, da quanto avevano capito, era attivo”, aggiunge il rag. Karim Tabti, “ma ormai li avevano già persi”.

Nessuna intenzione, però, di alimentare polemiche.

“Abbiamo scelto di andare avanti con serietà e trasparenza – dichiara il rag. Karim Tabti, Segretario Provinciale dell’Avanti Giovani della Provincia di Foggia – e di costruire uno spazio di partecipazione aperto ai giovani foggiani. A chi ci ha rivolto un augurio di buon lavoro, e a chi vuole conoscerci, diciamo che la porta è aperta a tutti.”

Dichiara il Responsabile Nazionale dell’Avanti Giovani per il Meridione, Lorenzo Cinque:

“Proseguiamo il nostro percorso a livello nazionale, con il sostegno di Avanti PSI. L’adesione delle federazioni pugliesi è una conferma del buon lavoro che stiamo portando avanti in questi mesi, con giovani al centro e partecipazione attiva nei territori. L’apporto delle federazioni che hanno aderito sarà fondamentale per la crescita del nostro movimento nel Sud Italia. Continuiamo il nostro percorso con convinzione e impegno, combattendo le nostre battaglie insieme al PSI.”

Avanti Giovani Foggia proseguirà le proprie attività sul territorio in collaborazione con Avanti Giovani Nazionale, che si sta organizzando anche a Bari, Taranto, Lecce e in tutti gli altri comuni della regione.